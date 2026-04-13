Kỳ vọng VN-Index sớm phục hồi nhờ động lực đến từ tăng trưởng kinh tế

Xung đột Trung Đông giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều bất đồng lớn đặc biệt về việc Mỹ hôm qua sau khi đàm phán không thành công đã tuyên bố phong tỏa heo biển Hormuz.

Hôm 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đình chiến với Iran trong 2 tuần để đổi lấy việc Iran mở cửa eo biển Hormuz và hai bên tiến hành đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, vào ngày 12/4, sau khi cuộc đàm phán ở Pakistan kết thúc mà không mang lại thỏa thuận nào, ông Trump đã tuyên bố rằng hải quân của Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz.

Mặc dù thị trường đang phản ứng tiêu cực với thông tin trên, song hai tuần hòa hoãn bắt đầu từ ngày 7/4/2026 vẫn được kỳ vọng sẽ đảm bảo nhịp tăng ngắn hạn đối với chứng khoán toàn cầu.

Đối với thị trường trong nước, theo chứng khoán BSC, bối cảnh chung đang nghiêng về khả năng nhịp hồi phục tiếp diễn khi Chính phủ đang quyết liệt triển khai các nhóm giải pháp nhằm giữ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Chỉ số VN-Index đã tạo đáy 2 thành công quanh ngưỡng MA200, thị trường có dòng dẫn dắt, mùa đại hội cổ đông ở giai đoạn cao điểm cùng loạt báo cáo kết quả kinh doanh sắp được công bố. Tuy vậy, thị trường sẽ gặp thử thách ở khu vực 1.760 – 1.770 điểm, áp lực chốt lời với biên lợi nhuận khá tích cực sau 3 tuần tăng điểm sẽ là cơ hội để nhà đầu tư tận dụng cơ cấu danh mục với các cổ phiếu mang tính thị trường.

Về dòng tiền và nhóm ngành, mặc dù thanh khoản tuần vừa qua chỉ tương đương so với tuần trước đó (thanh khoản khớp lệnh toàn thị trường 22.650 tỷ đồng), đây vẫn là mức thấp kể từ đầu năm nhưng dòng tiền tiếp tục cho thấy sự dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu hàng hóa và phòng thủ sang nhóm cổ phiếu mang tính thị trường như: Bất động sản dân cư, chứng khoán, … hay nhóm cổ phiếu theo chu kỳ kinh tế hoặc yếu tố nội tại như: Ngân hàng, Đầu tư công, Vingroup, Xây dựng và vật liệu xây dựng, …

Theo thống kê, dòng tiền trong tuần vừa qua vào ròng ở các nhóm cổ phiếu như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản dân cư, Xây dựng và Vật liệu xây dựng, Thủy sản, Đầu tư công và Công nghệ.

Mức tập trung vốn bật tăng rõ nét ở các nhóm cổ phiếu như: Ngân hàng (đạt mức cao nhất 7 tuần), Chứng khoán (mức cao nhất 3 tuần), Đầu tư công (mức cao nhất 4 tuần). Nhìn chung, nhịp phục hồi của chỉ số Vn-Index đã có dòng cổ phiếu dẫn dắt, đây chính là động lực để thị trường vượt ngưỡng kháng cự quan trọng ở vùng 1.770 điểm.

Về kỹ thuật, VN-Index đang ở vùng GAP khoảng 10 điểm (1.758 – 1.768 điểm) được tạo bởi phiên giảm khá mạnh -115 điểm ngày 09/03 vừa qua. Chỉ số đã nỗ lực đạt mức cao nhất 1.763 điểm nhưng đóng cửa ở mức gần thấp nhất ở phiên cuối tuần cho thấy lực cản ở vùng GAP này khá mạnh.

Do vậy, diễn biến ở khu vực 1.763 – 1.768 điểm sẽ quyết định xu hướng của thị trường trong các tuần tới. Kịch bản tích cực là chỉ số VN-Index bứt phá qua khu vực này, điều đã xảy ra ở cuối tháng 12 năm 2025, trong khi kịch bản thận trọng sẽ rơi vào nhịp điều chỉnh như ở 2 lần trước (tháng 10 và đầu tháng 12/2025). Như vậy, kháng cự đối với thị trường hiện tại ở khu vực 1.768 điểm, hỗ trợ 1.720 điểm.

Nhà đầu tư nên ưu tiên mua hoặc cơ cấu danh mục trong các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.720 -1.730 điểm, tránh đua giá ở những phiên tăng mạnh (đặc biệt khi Vn-Index vượt vùng 1.768 điểm). Tập trung ở nhóm Midcap hoặc các nhóm cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền như: Chứng khoán, Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng và VLXD, Vingroup.

Chứng khoán VnDirect cho rằng trong tuần qua, thị trường chứng khoán Mỹ duy trì đà phục hồi tích cực khi cả ba chỉ số chính tiếp tục đi lên, nhờ tâm lý nhà đầu tư cải thiện sau giai đoạn biến động mạnh trước đó.

Cùng với việc thị trường bỏ qua tác động ngắn hạn của dữ liệu CPI cao, khi áp lực lạm phát được đánh giá chủ yếu đến từ yếu tố năng lượng và chưa làm thay đổi đáng kể lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Những yếu tố này góp phần cải thiện khẩu vị rủi ro, qua đó thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường cổ phiếu.

VN-Index duy trì đà phục hồi tích cực với mức tăng 3,92%, qua đó ghi nhận tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp. Diễn biến tích cực lan tỏa rộng khi cả ba nhóm vốn hóa đều đóng cửa trong sắc xanh. Trong đó nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt với mức tăng 4,94%, nhóm vốn hóa vừa cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 4,7%, trong khi nhóm vốn hóa nhỏ tăng khiêm tốn hơn, đạt 1,33%, cho thấy dòng tiền có xu hướng ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản và thanh khoản tốt hơn.

Về kỹ thuật, theo nhận định của KBSV, VN-Index tiếp diễn tuần thứ 3 hồi phục với việc hình thành một cây nến Bullish Marubozu, cho thấy động lực tích luỹ đang có phần lấn át. Trên khung ngày, sau 2 phiên điều chỉnh với khối lượng thu hẹp vào đầu tuần, chỉ số đã có một phiên “bùng nổ theo đà”, bứt phá khỏi vùng kháng cự gần đi kèm khối lượng gia tăng mạnh, xác nhận cho xu hướng tăng ngắn hạn.

Mặc dù xu hướng trung hạn vẫn đang tạm thời trung tính và áp lực rung lắc sẽ xuất hiện trở lại trong tuần này, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi trước khi gặp áp lực điều chỉnh rõ nét hơn tại các vùng kháng cự phía trên.