Trang chủ Chứng khoán

Đàm phán đổ vỡ, eo Hormuz bị phong tỏa, thị trường mất động lực tăng

Kim Phong

13/04/2026, 15:29

Những thông tin bất lợi cuối tuần qua khiến sự thận trọng lại phủ bóng lên thị trường. Dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn nỗ lực đẩy VN-Index tăng nhưng độ rộng vẫn cho thấy diễn biến giảm giá lan rộng. Số ít cổ phiếu vừa và nhỏ có sức đề kháng trội hơn, nhưng cũng chỉ là cá biệt.

VN-Index không đỏ hôm nay là nhờ VIC và VHM.

Chỉ số đóng cửa tăng 0,51% tương đương +8,96 điểm thì chỉ riêng VIC tăng 5,47%, VHM tăng 1,49% đã đem về tới gần 16 điểm. Điều này cho thấy tác động kéo điểm số là cực kỳ rõ nét. Thậm chí VN30-Index cũng vẫn còn đỏ 0,13%.

Rổ blue-chips chỉ có 7 mã tăng và 21 mã giảm. Ảnh hưởng vốn hóa của VIC và VHM bị hạn chế trong rổ này khiến chỉ số phản ánh có phần chính xác hơn. Ngoài VIC và VHM, thêm VIB tăng 1,72%, DGC tăng 0,56%, STB tăng 0,6%, TPB tăng 0,31% và VRE tăng 0,18%.

Tương quan tăng giảm ở rổ VN30 cũng phản ánh rõ nét sự thận trọng của các nhà đầu tư lớn. Thanh khoản rổ này sụt giảm mạnh gần 17% so với phiên trước, chỉ đạt hơn 9.734 tỷ đồng. Như vậy giao dịch đã quay lại trạng thái chậm và yếu tương tự giai đoạn cuối tháng 3 khi triển vọng hạ nhiệt xung đột chưa thấy điểm dừng.

Sự thận trọng là điều có thể đoán trước khi cuối tuần qua đàm phán Mỹ - Iran đã đổ vỡ. Không chỉ không có kết quả mà eo biển Hormuz còn bị phong tỏa hoàn toàn cả từ hai phía. Điều này khiến giá dầu tương lai đồng loạt tăng mạnh vượt lên trên ngưỡng 100 USD/thùng cho cả hai loại.

Diễn biến thị trường trong nước hôm nay suy yếu ngay từ rất sớm. Trọn phiên sáng VN-Index đỏ với độ rộng áp đảo ở phía giảm (102 mã tăng/194 mã giảm). Tuy nhiên đến khoảng 1h40 chiều, chỉ số bắt đầu phục hồi vượt tham chiếu. Độ rộng vẫn không có thay đổi lớn ở thời điểm này (117 mã tăng/190 mã giảm). Thay đổi lớn nhất là các trụ.

VIC bước vào phiên chiều đã có thay đổi lớn. Chốt phiên sáng trụ này tăng không đáng kể 0,53% nhưng hơn 1 giờ đầu tiên của phiên chiều đã lên giá chóng mặt. Lúc 2h10 VIC đạt đỉnh, tăng tới 6,79%, tức là chỉ còn cách mức trần 3 bước giá. Những phút còn lại VIC có chốt lời nhưng đóng cửa vẫn tăng được 5,47% so với tham chiếu. VHM cũng phục hồi mạnh ngay khi vào phiên chiều. Trụ này đóng cửa tăng 1,49% nhưng là tăng 3,02% so với mức chốt buổi sáng. Biến động giá mạnh của hai trụ lớn nhất thị trường đã kéo mạnh VN-Index.

Sức mạnh vốn hóa tuy đã bị áp chế nhưng vẫn giúp VN30-Index gần như cân bằng với số cổ phiếu giảm giá trong rổ. Thậm chí tới 10 mã trong nhóm này giảm từ 1% trở lên cũng không đủ để gây sức ép. Khá may mắn là những cổ phiếu kém nhất rổ thì vốn hóa chưa quá lớn: GVR giảm 3,12%, LPB giảm 2,74%, SHB giảm 2,6%, FPT giảm 2,19%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hôm nay có tín hiệu chống đỡ khá hơn, một phần vì áp lực bán cũng không mạnh như ở các blue-chips. Trong 137 mã xanh có 54 mã tăng hơn 1% và VN30 đóng góp 3 mã mà thôi. Thậm chí, một số cổ phiếu tầm trung còn hút dòng tiền và tăng rất ấn tượng như CII kịch trần với thanh khoản 767,5 tỷ đồng; GEX tăng 3,62% với 615,9 tỷ; HCM tăng 2,37% với 502,8 tỷ; NVL tăng 2,38% với 501,1 tỷ… Nhóm thanh khoản nhỏ hơn đáng chú ý có TCM tăng 6,84%, DPG tăng 3,39%, VPX tăng 2,48%, YEG tăng 3,38%...

Về nhóm ngành, giá dầu tăng mạnh hôm nay không khiến cổ phiếu dầu khí tốt lên. Chỉ duy nhất BSR tăng 2,24% là có thanh khoản cao với 367,4 tỷ đồng, còn lại như OIL tăng 1,35%, POV tăng 1,3% giao dịch rất ít. Nhóm chứng khoán, bất động sản nhỏ cũng có các đại diện tăng tốt như HCM, VPX, ORS, CTS hay NVL, DXG, HAG… nhưng số giảm trong ngành còn gấp nhiều lần. Đây cũng chỉ là các cổ phiếu tăng cá biệt do cung cầu chênh lệch.

Tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE phiên này giảm khoảng 12% so với phiên cuối tuần trước. Tâm lý phòng thủ quay lại khiến giao dịch chậm đi và nhà đầu tư muốn giữ tiền mặt hơn. Kết quả này có thể đoán trước khi những hi vọng lớn nhất của thị trường là hạ nhiệt xung đột và khơi thông tuyến vận tải đã bị thử thách, thậm chí có thể đổ vỡ.

Thanh khoản giảm mạnh, nền định giá chưa đủ rẻ khiến dòng tiền tiếp tục thận trọng thời gian tới?

14:08, 13/04/2026

Thanh khoản giảm mạnh, nền định giá chưa đủ rẻ khiến dòng tiền tiếp tục thận trọng thời gian tới?

Các quỹ cổ phiếu lớn thận trọng, tăng nắm giữ tiền mặt

11:45, 13/04/2026

Các quỹ cổ phiếu lớn thận trọng, tăng nắm giữ tiền mặt

Toàn bộ 82/82 quỹ cổ phiếu hiệu suất âm trong tháng 3 khi VN-Index "bay màu" với xung đột Iran

11:18, 13/04/2026

Toàn bộ 82/82 quỹ cổ phiếu hiệu suất âm trong tháng 3 khi VN-Index

cổ phiếu blue-chips cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC giá dầu tăng nhận định chứng khoán nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tác động xung đột Mỹ - Iran thị trường chứng khoán Việt Nam

Thanh khoản giảm mạnh, nền định giá chưa đủ rẻ khiến dòng tiền tiếp tục thận trọng thời gian tới?

Thanh khoản giảm mạnh, nền định giá chưa đủ rẻ khiến dòng tiền tiếp tục thận trọng thời gian tới?

Triển vọng tăng trưởng suy yếu trên một nền định giá không đủ rẻ có thể khiến dòng tiền đầu tư tiếp tục thận trọng trong thời gian tới, cho tới khi bất ổn lắng dịu hoặc mức giảm giá đủ để chiết khấu rủi ro.

Các quỹ cổ phiếu lớn thận trọng, tăng nắm giữ tiền mặt

Các quỹ cổ phiếu lớn thận trọng, tăng nắm giữ tiền mặt

Xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền tập trung chủ yếu ở các quỹ quy mô lớn (NAV khoảng 5-8 nghìn tỷ đồng), trong khi các quỹ giảm tỷ trọng tiền có quy mô nhỏ hơn.

Kỳ vọng VN-Index sớm phục hồi nhờ động lực đến từ tăng trưởng kinh tế

Kỳ vọng VN-Index sớm phục hồi nhờ động lực đến từ tăng trưởng kinh tế

Bối cảnh chung đang nghiêng về khả năng nhịp hồi phục tiếp diễn khi chính phủ đang quyết liệt triển khai các nhóm giải pháp nhằm giữ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Toàn bộ 82/82 quỹ cổ phiếu hiệu suất âm trong tháng 3 khi VN-Index

Toàn bộ 82/82 quỹ cổ phiếu hiệu suất âm trong tháng 3 khi VN-Index "bay màu" với xung đột Iran

Mức giảm mạnh diễn ra trên diện rộng, với 82/82 quỹ cùng ghi nhận hiệu suất âm trong bối cảnh chỉ số VN-Index giảm -10,95% so với tháng trước đó.

Nguồn cung dầu căng thẳng, tín hiệu từ giá dầu Brent giao ngay

Nguồn cung dầu căng thẳng, tín hiệu từ giá dầu Brent giao ngay

Diễn biến giá dầu Brent giao ngay (dated Brent) đang phản ánh tình trạng căng thẳng nghiêm trọng về nguồn cung dầu vật chất trên thị trường toàn cầu...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

