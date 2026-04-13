Hà Tĩnh rút ngắn 50% thời gian các thủ tục cho dự án nhà ở xã hội

Mới đây,
UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 2819/UBND-XD ngày 08/4/2026 về việc thúc
đẩy phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn. Theo đó, tỉnh yêu
cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm
tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nguồn cung, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội.
Một trong những
điểm đáng chú ý là việc đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh” và “luồng
ưu tiên”. Các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi
trường sẽ được thực hiện song song, qua đó rút ngắn tối thiểu 50% thời gian và
chi phí so với quy định hiện hành.
Song song với
cải cách thủ tục, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu bố trí đủ nhân lực, phân công cán bộ
chuyên trách theo dõi lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội nhằm tránh tình trạng
ách tắc do thiếu nhân sự. Các địa phương cũng phải thực hiện nghiêm quy định
dành quỹ đất cho nhà ở lưu trú công nhân tại khu công nghiệp, đồng thời bố trí
tối thiểu 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để phát
triển nhà ở xã hội.
Để đảm bảo
thị trường bất động sản phát triển ổn định, an toàn, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu
tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát toàn diện các hoạt động kinh
doanh bất động sản. Trong đó, tập trung vào hoạt động của các sàn giao dịch,
môi giới, việc cấp tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Các sở,
ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Sở Tài
chính chủ trì tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội hàng năm, đồng thời bố trí ngân sách cho công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch.
Sở Xây dựng
chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn
2026–2030; công bố thông tin về dự án và thị trường một cách minh bạch; đồng thời
hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường tăng cường giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai,
môi trường của các chủ đầu tư; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong
quá trình triển khai dự án.
Về triển
khai thực tế, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án nhà ở xã
hội và khu đô thị trên địa bàn. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội tại phường Thành Sen
và phường Trần Phú sẽ được tăng cường ứng dụng công nghệ thi công, phấn đấu
hoàn thành trong quý IV/2026.
Dự án khu đô
thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ được yêu cầu hoàn tất
thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư
trong quý II/2026; đồng thời triển khai xây dựng 538 căn nhà ở xã hội, hoàn
thành vào quý IV/2026.
Ngoài ra,
các khu đô thị tại phường Trần Phú, xã Thạch Hà, phường Sông Trí và khu vực đường
Ngô Quyền cũng được chỉ đạo triển khai đồng bộ các thủ tục, ưu tiên phát triển
nhà ở xã hội và đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2026.