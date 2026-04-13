Hà Tĩnh rút ngắn 50% thời gian các thủ tục cho dự án nhà ở xã hội

Với mục tiêu phát triển thị trường bất động sản minh bạch, ổn định, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục, bố trí quỹ đất và tăng tốc triển khai hàng loạt dự án nhà ở xã hội ngay trong năm 2026.

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 2819/UBND-XD ngày 08/4/2026 về việc thúc đẩy phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn. Theo đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nguồn cung, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh” và “luồng ưu tiên”. Các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường sẽ được thực hiện song song, qua đó rút ngắn tối thiểu 50% thời gian và chi phí so với quy định hiện hành.

Song song với cải cách thủ tục, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu bố trí đủ nhân lực, phân công cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội nhằm tránh tình trạng ách tắc do thiếu nhân sự. Các địa phương cũng phải thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất cho nhà ở lưu trú công nhân tại khu công nghiệp, đồng thời bố trí tối thiểu 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để phát triển nhà ở xã hội.

Để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, an toàn, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát toàn diện các hoạt động kinh doanh bất động sản. Trong đó, tập trung vào hoạt động của các sàn giao dịch, môi giới, việc cấp tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Các sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Sở Tài chính chủ trì tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đồng thời bố trí ngân sách cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2026–2030; công bố thông tin về dự án và thị trường một cách minh bạch; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, môi trường của các chủ đầu tư; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Về triển khai thực tế, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án nhà ở xã hội và khu đô thị trên địa bàn. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội tại phường Thành Sen và phường Trần Phú sẽ được tăng cường ứng dụng công nghệ thi công, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026.

Dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ được yêu cầu hoàn tất thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư trong quý II/2026; đồng thời triển khai xây dựng 538 căn nhà ở xã hội, hoàn thành vào quý IV/2026.

Ngoài ra, các khu đô thị tại phường Trần Phú, xã Thạch Hà, phường Sông Trí và khu vực đường Ngô Quyền cũng được chỉ đạo triển khai đồng bộ các thủ tục, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2026.