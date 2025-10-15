Nhóm cổ phiếu nào sẽ dẫn dắt thị trường 3 tháng cuối năm?

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Thu Minh
15/10/2025, 09:30
Dẫn đầu đà tăng trưởng là các nhóm ngành có độ nhạy cao với chính sách kinh tế trong nước và chu kỳ kinh tế.
Thị trường vừa bước sang quý 4 với thông tin hỗ trợ tích cực đến từ FTSE Russell chấp thuận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp.
Nhận định về triển vọng thị trường những tháng cuối năm, Chứng khoán KBSV kỳ vọng các động lực tăng trưởng của thị trường trong vài quý gần đây vẫn sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng. KBSV nâng dự báo tăng trưởng EPS toàn thị trường lên mức 18,6% từ 16,7%.
Việc điều chỉnh mang hàm ý tích cực hơn về các khía cạnh của kinh tế vĩ mô, cũng như về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Bên cạnh chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng, những nỗ lực của Chính Phủ trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân, tập trung vào những đầu tàu công nghiệp – tài chính và khơi thông những rào cản về mặt chính sách, pháp lý đã và đang phát huy hiệu quả giúp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khởi sắc.
Đây là một định hướng phù hợp khi mà các doanh nghiệp trong nước cần đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khu vực FDI đang có dấu hiệu chững lại do ảnh hưởng bởi thuế quan.
Việc duy trì chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng sẽ là yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025 và hướng tới 10% năm 2026. Dù áp lực tỷ giá và rủi ro lạm phát tiềm ẩn có thể giới hạn dư địa chính sách, mặt bằng lãi suất được kỳ vọng duy trì ở mức thấp (hoặc chỉ tăng nhẹ) đến hết năm, tạo điều kiện cho tín dụng tăng mạnh, ước đạt khoảng 20%.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân và tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực bất động sản sẽ tiếp tục là những động lực chủ chốt thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam trong quý 4/2025.
Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục được ủng hộ trong bối cảnh cắt giảm lãi suất của các Ngân hàng Trung ương lớn. Đồng thời, nền kinh tế toàn cầu vẫn duy trì đà phục hồi, dù tốc độ tăng trưởng dự báo có xu hướng chậm lại.
Trong khi đó, những bất định lớn nhất về căng thẳng thương mại toàn cầu đã qua đi khi Mỹ công bố chính sách thuế đối ứng vào cuối tháng 7/2025. Điều này sẽ là cơ sở để dòng vốn ngoại quay trở lại Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam đã có quyết định được nâng hạng vào tháng 9/2026 theo FTSE.
KBSV đẩy lùi tác động của rủi ro về thuế chuyển tiếp “transshipment” sang năm 2026.
Đối với triển vọng thị trường trong năm 2025, KBSV kỳ vọng chỉ số VN-Index đạt mức 1,814 điểm, tương ứng mức tăng trưởng EPS toàn thị trường 18,6% và mức định giá P/E của VN-Index ở 16,7 tương đương quanh mức bình quân 5 năm gần nhất.
Vùng định giá P/E này là tích cực hơn tương đối với giả định quan trọng là việc đẩy lùi rủi ro thuế quan liên quan đến vấn đề transshiping sang nửa đầu năm 2026. Trong khi đó, các động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong nước vẫn được duy trì với mặt bằng lãi suất thấp, tín dụng được định hướng đẩy mạnh, đi kèm các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản, thúc đẩy tiêu dùng nội địa… nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%.
Hơn nữa, việc Việt Nam được thông báo chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi theo FTSE cũng là yếu tố giúp cải thiện định giá của thị trường, cũng như thu hút dòng vốn ngoại quay trở lại.
Mặc dù vậy, trong kịch bản vấn đề transhiping quay trở lại trong quý 4, với mức thuế 40% được áp dụng với hàng hóa Việt Nam không đạt tỷ lệ nội địa hóa cao (60-70%), tác động lên vĩ mô và thị trường chứng khoán sẽ ở mức độ nghiêm trọng hơn.
Dẫn đầu đà tăng trưởng là các nhóm ngành có độ nhạy cao với chính sách kinh tế trong nước và chu kỳ kinh tế, bao gồm Bất động sản (+28%), Nguyên vật liệu (+23%), Chăm sóc sức khỏe (+25%), Hàng tiêu dùng không thiết yếu (+20%).
Sự phục hồi của các nhóm này được củng cố bởi các chính sách hỗ trợ then chốt của Chính phủ, như: Khơi thông pháp lý và môi trường lãi suất thấp cho các dự án Bất động sản; Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy nhu cầu cho nhóm Nguyên vật liệu. Chính sách tiền tệ nới lỏng và các biện pháp kích cầu hỗ trợ cho Hàng tiêu dùng không thiết yếu.
Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành được dự báo có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn hơn, bao gồm Công nghiệp (+15%), Hàng tiêu dùng thiết yếu (+6%) và Tiện ích (+2%).
Tăng trưởng của các nhóm này nhạy cảm hơn với các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến động thương mại toàn cầu. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng chững lại của dòng vốn FDI cũng có thể tác động đến nhu cầu đối với các dịch vụ công nghiệp và tiện ích.
Riêng với nhóm Hàng tiêu dùng thiết yếu, tốc độ tăng trưởng thấp hơn phản ánh đặc tính phòng thủ và nhu cầu ổn định của ngành. Do đó, nhóm này thường ít có khả năng tạo ra sự tăng trưởng đột biến trong giai đoạn kinh tế phục hồi so với các nhóm mang tính chu kỳ khác.
Những tín hiệu phát đi từ VIC, VHM hôm qua đã được xác nhận trong sáng nay. Tác động lên diễn biến thị trường chung là khá tiêu cực, dù VN-Index vẫn chưa giảm nhiều. Số cổ phiếu đỏ đang nhiều gấp đôi số xanh, thậm chí 101 mã đang rơi quá 1%.
Dù môi trường kinh tế trong và ngoài nước vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng hấp dẫn nhất thế giới.
Sau cơ cấu, FPT (15%), MWG (15% TCB (9,4%), PNJ (9,1%), và ACB (7,2%) sẽ là top mã cổ phiếu thành phần giữ tỷ trọng cao nhất.
“Chúng tôi không thể chấp nhận việc Trung Quốc muốn có lá phiếu phủ quyết trong chuỗi cung ứng công nghệ cao của thế giới”, Đại diện thuơng mại Mỹ nói...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: