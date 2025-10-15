Thứ Tư, 15/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

Dòng tiền bắt đáy dè dặt, thanh khoản giảm mạnh

Kim Phong

15/10/2025, 15:35

Độ rộng thị trường chiều nay có cải thiện nhẹ so với buổi sáng nhưng thanh khoản HoSE lại sụt giảm 11%. Số lượng cổ phiếu giảm sâu vẫn áp đảo hoàn toàn cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn đang chờ đợi ở vùng giá thấp.

VN-Index chỉ điều chỉnh nhẹ hôm nay nhờ sự thay thế của VPB.

VIC chiều nay không có cải thiện, đóng cửa vẫn giảm 1,13% như phiên sáng. VHM nhích lên 0,57%, co hẹp mức giảm còn 2,36% so với tham chiếu. VCB ngược lại để mất tham chiếu và quay đầu giảm 0,95%. VPB cũng suy yếu nhẹ 0,44% còn tăng 3,69%. Các trụ giằng co lẫn nhau khiến VN-Index đóng cửa giảm 0,18%, không thay đổi nhiều so với phiên sáng.

Dù vậy độ rộng cũng đã cải thiện. Chốt phiên sáng sàn HoSE có 96 mã tăng/210 mã giảm, đóng cửa là 120 mã tăng/200 mã giảm. Số mã tăng hơn 1% từ 48 cổ phiếu lên 68 mã, thậm chí một số còn khá nóng.

GEX, KDH, VJC, GEE, HDG, ORS là nhóm kịch trần với thanh khoản cực tốt, đều trên 200 tỷ đồng. Trong số này trừ GEE còn lại đều là các gương mặt mới. GEX chốt phiên sáng mới tăng 4,25%, chiều nay xuất hiện thanh khoản khá cao 738,5 tỷ đồng và giá lên mạnh để đợt đóng cửa nhảy kịch trần. Tổng thanh khoản của GEX hôm nay tới 1.831,5 tỷ đồng. KDH có màn lội ngược dòng ngoạn mục, buổi sáng còn giảm 1,88% nhưng ngay khi vào phiên chiều thì được kéo ngược lên. Giá tăng liên tục và đến 2h07 đã quét sạch dư bán giá trần. Tổng thanh khoản KDH đạt 686,9 tỷ đồng, lập kỷ lục lịch sử.

Trong tổng số 68 mã tăng hơn 1% của VN-Index có hơn 20 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. 5 mã khớp ngàn tỷ là VPB tăng 3,69%, SHB tăng 1,11%, GEX tăng 6,97%, VIX tăng 1,28% và SSI tăng 1,1%. Tuy nhóm này chỉ chiếm hơn 18% số cổ phiếu có giao dịch của sàn HoSE nhưng lại chiếm 52,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Điều này xác nhận vẫn có sự tập trung cao độ của dòng tiền vào số ít cổ phiếu.

Phần còn lại của thị trường không được tốt như vậy. Thanh khoản giảm và giá khá yếu cho thấy có sự kiên nhẫn của bên mua. Trong 200 mã đỏ của VN-Index, có 106 mã giảm quá 1%, tương đương với phiên sáng. Nhóm này chiếm 21,3% tổng thanh khoản sàn. Rõ ràng giá giảm sâu là cơ hội cho người mua nhưng thanh khoản thấp như vậy phản ánh các lệnh treo mua không được chạm tới.

Số ít cổ phiếu chịu áp lực bán lớn nổi bật hôm nay và giá hầu như không có diễn biến hồi trong phiên. FPT giảm 3,03% với 1.701 tỷ đồng và giá chốt sát mức thấp nhất. MWG giảm 1,07%, VCG giảm 1,27%, DPM giảm 2,3%, DCM giảm 2,58%, VGC giảm 2,99%, DGC giảm 1,25% đều không nhích giá lên được bao nhiêu so với đáy.

Chiều nay thanh khoản khớp lệnh hai sàn giảm 8,1% so với buổi sáng, trong đó HoSE giảm 10,7%. Tính chung cả phiên, hai sàn giảm giao dịch 28%, chỉ đạt gần 37.754 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Đây là mức giao dịch thấp nhất kể từ đầu tuần.

Một mặt thanh khoản thấp phản ánh áp lực bán chưa quá mạnh – dù có hơn trăm mã rơi sâu. Ngược lại, với biên độ giảm như vậy mà thanh khoản không tăng cũng có nghĩa là bên mua chờ giá khá sâu. Việc các trụ quay đầu giảm đã không tạo nên sự hoảng loạn từ phía bán là một tín hiệu tích cực.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua, giảm bán nên vị thế ròng cải thiện, chỉ còn -195,4 tỷ đồng so với -633,9 tỷ buổi sáng. Khối này xả lớn nhất FPT với 420,1 tỷ đồng. Lượng bán của khối ngoại ở FPT chiếm tới 30% tổng giao dịch. Cổ phiếu này đã rơi vào nhịp điều chỉnh từ cuối tháng 7 tới nay và bốc hơi hơn 20% giá trị. Blue-chips này chỉ còn cách đáy sâu nhất của đợt khủng hoảng thuế quan khoảng 6%. Các mã khác bị bán nhiều là KDH -265,4 tỷ, HDB -170,1 tỷ, VIC -79,7 tỷ, VGC -76,7 tỷ, VRE -73,8 tỷ, MWG -71 tỷ, VPB -70,7 tỷ, HPG -61 tỷ, KBC -61,3 tỷ… Phía mua ròng có TPB +204,2 tỷ, SHB +202,2 tỷ, VCB +99 tỷ, GMD +78,2 tỷ, LPB +67,4 tỷ, VNM +60,6 tỷ, DPR +59,9 tỷ.

SHS ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng: Lợi nhuận quý 3 gấp 8 lần, tổng tài sản tăng 57%

SHS ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng: Lợi nhuận quý 3 gấp 8 lần, tổng tài sản tăng 57%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, phản ánh hiệu quả vận hành và nền tảng tài chính ngày càng vững mạnh.

Tỷ giá tự do tăng 1,82% trong nửa đầu tháng 10

Tỷ giá tự do tăng 1,82% trong nửa đầu tháng 10

Tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại giữ xu hướng ổn định trong ngày 15/10, trong khi thị trường tự do ghi nhận mức tăng mạnh, vọt lên 27.100 VND/USD. Trong nửa đầu tháng 10, tỷ giá tự do tăng 1,82%...

Chủ tịch Fed lại phát tín hiệu giảm thêm lãi suất, dừng chương trình thắt chặt định lượng

Chủ tịch Fed lại phát tín hiệu giảm thêm lãi suất, dừng chương trình thắt chặt định lượng

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 14/10 đưa ra những tín hiệu quan trọng về chính sách tiền tệ của Fed, gồm có thể sắp ngừng chương trình thắt chặt định lượng (QT) và có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai...

Những tín hiệu phát đi từ VIC, VHM hôm qua đã được xác nhận trong sáng nay. Tác động lên diễn biến thị trường chung là khá tiêu cực, dù VN-Index vẫn chưa giảm nhiều. Số cổ phiếu đỏ đang nhiều gấp đôi số xanh, thậm chí 101 mã đang rơi quá 1%.

Dù môi trường kinh tế trong và ngoài nước vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng hấp dẫn nhất thế giới.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

