Blog chứng khoán: Phép thử tâm lý

Đợt rung lắc mạnh ở các trụ chiều nay giống như một phép thử, cho thấy thị trường sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu khả năng neo trụ không còn. Đây vừa là một tín hiệu cảnh báo rủi ro, vừa là tín hiệu của một cơ hội lớn khi mức chiết khấu giá ở nhiều cổ phiếu sẽ đủ hấp dẫn.

VNI vẫn đi lên mạnh mẽ trong buổi sáng, có lúc lên sát 1800 điểm nhưng giao dịch vẫn tụ lại ở số ít cổ phiếu thực sự mạnh và có dòng tiền khỏe. Khi VIC, VHM, VPB bị ép xuống buổi chiều, nhóm này cũng quay đầu trượt xuống nhưng vẫn có cầu trên vùng giá xanh. Ngược lại, hàng trăm cổ phiếu yếu hơn đã cắm đầu lao dốc. Thống kê có gần 150 cổ phiếu giảm quá 2% trong đợt rung này.

Một kết quả dễ suy đoán là nếu các trụ chuyển sang pha điều chỉnh thì thị trường chung sẽ bị tác động mạnh. Khả năng đi ngược dòng sẽ rất thấp và nguy cơ giảm mạnh ở phần lớn cổ phiếu sẽ xuất hiện. Đây là cơ hội hay rủi ro là tùy vào vị thế của từng người, nhưng có một điều chắc chắn là mức chiết khấu giá sẽ đáng kể và từ đó hấp dẫn được dòng tiền đang đứng đợi nhập cuộc.

Một tín hiệu mờ nhạt của dòng tiền này là ít phút cuối đợt khớp lệnh liên tục cũng như đợt đóng cửa, những cổ phiếu bị ép giảm cực mạnh bắt đầu có lệnh vào đỡ và giá dự kiến hồi dần lên. Điều này cũng không khó đoán vì tuy chỉ số lên mạnh nhưng rất nhiều cổ phiếu tăng ít, thậm chí không tăng hoặc giảm và vẫn luẩn quẩn quanh vùng giá cách đây cả tháng. Những mã tốt sẽ vẫn được quan sát chặt chẽ và cơ hội giá giảm sẽ được quan tâm.

Hiện tượng kéo trụ, đặc biệt là VIC và VHM, đã vượt xa khả năng tưởng tượng của số đông nhà đầu tư. Trạng thái thị trường như vậy bị coi là rủi ro nên dòng tiền thận trọng sẽ đứng ngoài hoặc giao dịch rất ít. Thị trường cần các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh để lôi kéo tiền trở lại.

Thanh khoản khớp lệnh HSX và HNX hôm nay lên rất cao gần 52,5k tỷ đồng. Mức này là tương đương ngưỡng trung bình của vùng đỉnh, dù vùng đỉnh có những phiên khớp gần 79k tỷ chưa tính thỏa thuận. Một phần khá lớn thanh khoản hôm nay vẫn tập trung ở nhóm tăng giá như VIX, GEX, VPB, VIC, VHM, MWG, CII, giao dịch đều trên ngàn tỷ. Tuy nhiên phần lớn hơn tập trung ở nhóm giảm. Phần tiền ở nhóm tăng giá dĩ nhiên là của những người hưng phấn cao, chấp nhận mạo hiểm. Thanh khoản ở nhóm giảm là có dòng tiền bắt đáy đón đỡ những người thoát ra. Một khi tiền đã được lôi trở lại thị trường thì luôn là tốt, dù đâu đó sẽ có người thua lỗ trên sổ sách trong ngắn hạn.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục thể hiện phản ứng thận trọng với hiện tượng kéo trụ, chấp nhận chiết khấu rất rộng dù ngày đáo hạn sắp đến. Ở nhịp tăng đầu tiên VN30 leo lên quá 2053.xx, basis chiết khấu gần 20 điểm khiến nhịp điều chỉnh ngay sau đó gần như không xuất hiện ở F1. Nhịp tăng thứ hai của VN30 vượt qua 2040.xx, basis cũng chấp nhận chiết khấu gần 10 điểm. Cả hai nhịp này Long/Short đều khó.

Đến chiều thì basis bắt đầu hẹp lại và biên độ của VN30 từ 2025.xx xuống 2010.xx là dễ chơi nhất, dù không phải là khoảng dao động rộng nhất trong ngày. Phái sinh không dễ ăn, nhất là trong tình huống trụ có thể “bẻ lái” bất kỳ lúc nào. Ăn nhiều không chắc đã giữ được đến hết ngày.

Hiện tượng rung lắc ở các trụ hôm nay là tín hiệu tốt chứ không phải xấu. Trạng thái thị trường hiện tại gây khó chịu nhiều hơn, vì vậy cũng không nên kéo quá dài. Nói cho cùng thì trong ngắn hạn tiền cũng từ túi này sang túi kia, phải tạo cơ hội cho dòng vốn dài hạn vào. Một khi chỉ số bị trụ ép vào nhịp điều chỉnh thì đó chính là cơ hội tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. Chiến lược là canh mua, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2013.69 Cản gần nhất ngày mai là 2025; 2033; 2040; 2048; 2058; 2066. Hỗ trợ 2011; 2002; 1991; 1980; 1976; 1959; 1950.

