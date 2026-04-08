Blog chứng khoán: Cơ hội ngắn hạn

Ngòi nổ được tháo chỉ 2 tiếng trước “giờ G” – và trước khi thị trường Việt Nam mở cửa - đã thổi bùng cơn bão hưng phấn trên các thị trường chứng khoán. Bất kể sau 2 tuần nữa tình hình thế nào thì điều có thể chắc chắn là thị trường có một khoảng thời gian thuận lợi trước mắt.
Thị trường có phiên tăng bùng nổ hôm nay khi điều muốn nghe
nhất đã được nghe: Xung đột Trung Động tạm lắng xuống, thậm chí cơ hội chấm dứt
chiến sự lại mở ra. VN-Index có phiên tăng kỷ lục 4,71%, đã vượt qua phiên tăng
ngày 11/4/2025, thời điểm thị trường phục hồi sau cú sốc thuế đối ứng. Tới 45 cổ
phiếu tăng hết biên độ trên cả ba sàn, trong đó HSX ghi nhận 25 mã kịch trần.
Ngoài ra, chỉ riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% hôm nay đã chiếm
tới 56% số mã trong VNI, xác nhận một phiên tăng đồng loạt diện rộng. Không chỉ
vậy, thanh khoản cũng ghi nhận đột biến tăng gấp 2,2 lần so với hôm qua, đạt tổng
giá trị 3 sàn hơn 36k tỷ, trong đó riêng khớp lệnh 2 sàn là 32,4k tỷ (chưa tính
thỏa thuận), tăng 44% so với mức bình quân 20 phiên.
Giá cổ phiếu tăng cực mạnh, thanh khoản rất lớn xác nhận dòng
tiền đã đổ vào mua và chủ động kéo giá lên. Đây là trạng thái tâm lý cực kỳ
hưng phấn, thậm chí có tình trạng đua giá trần. Phản ứng này của thị trường không
phải là cực đoan vì điều khiến thị trường lo lắng nhất lúc này là xung đột sẽ
leo thang không kiểm soát, dẫn đến sự tàn phá cơ sở hạ tầng dầu khí khu vực. Mặc
dù việc “đình chiến” trong vòng 2 tuần không phải là dài, nhưng ít nhất cũng đem
lại hi vọng về cơ hội thực sự kết thúc xung đột khi các bên chấp nhận ngồi lại
và đàm phán. Trong quá trình này, tuyến logistics trong khu vực được đảm bảo thông
suốt, giải tỏa áp lực giá dầu. Đến cuối giờ chiều hợp đồng tương lai dầu WTI đã
lao dốc 15,9% còn 95 USD/thùng, dầu Brent bốc hơi 13,8% còn 94,1 USD/thùng.
Đây là những yếu tố thúc đẩy tâm lý lạc quan trở lại và hoạt
động giải ngân quy mô lớn là điều hoàn toàn bình thường. Mặt khác, yếu tố nội tại
của thị trường chứng khoán Việt Nam rất tích cực: Xác nhận nâng hạng thị trường
được phát đi đầu giờ sáng hôm nay, cơ cấu Chính phủ được kiện toàn và kết quả
kinh doanh quý 1/2026 của doanh nghiệp niêm yết giúp định giá trở nên hấp dẫn.
Lẽ ra các yếu tố này đã có thể thúc đẩy thị trường tăng trưởng, chỉ vì những rắc
rối từ bên ngoài mà thị trường mất cơ hội. Lúc này cơ hội lại được mở rộng và
nhà đầu tư đang tích cực nắm bắt.
Từ cả góc độ ngắn hạn lẫn dài hạn, thị trường đang có cơ hội
lớn. Hai tuần “hòa hoãn” đảm bảo nhịp tăng ngắn hạn có triển vọng, chí ít là
cho tới khi có biến cố mới. Về dài hạn, nếu lần đàm phán này kết thúc được xung
đột thì ảnh hưởng của giá năng lượng cao chỉ bó gọn trong 1-2 tháng, chưa đủ để
tác động xấu đến tăng trưởng vĩ mô cho cả năm 2026. Các yếu tố nội tại tích cực
sẽ được chú ý trở lại, ví dụ kết quả kinh doanh hay câu chuyện nâng hạng. Một
khi triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp không bị ảnh hưởng quá nhiều thì việc chiết
khấu về định giá sẽ khác. Nói đơn giản là giá cổ phiếu vừa rồi tăng rất yếu hoặc
giảm là do thị trường “dự phóng” cho con số kém tích cực hơn ở quý 2/2026 khi
xung đột và giá năng lượng bắt đầu được phản ánh rõ nét hơn.
Thị trường phái sinh hôm nay đương nhiên tạo sức ép cực lớn
cho các vị thế Short. F1 vừa mở cửa đã tăng gần 72 điểm, một cú sốc cho các vị
thế Short giữ qua đêm. Thị trường cơ sở ban đầu vẫn còn khá thận trọng, thậm chí
có một nhịp chốt lời ngắn, nhưng sau đó dòng tiền vào cực kỳ ấn tượng với sự quyết
liệt cao. Bên mua hoàn toàn làm chủ giao dịch và kéo giá liên tục. F1 chấp nhận
chênh lệch hơn 10 điểm suốt thời gian, phản ánh một kỳ vọng rất lớn.
VN30 đã tăng mạnh hơn dự kiến khá nhiều mặc dù nhiều mốc cho
chỉ số này theo cả hai chiều được tính toán để dự phòng cả hai kịch bản và cuối
cùng kịch bản tốt đã xuất hiện. Ngay từ 10h30 VN30 đã vượt qua giới hạn cao nhất
cho hôm nay quanh 1906.xx. Bù lại xu hướng intraday rất mượt đảm bảo các vị thế
Long không bị “nổ” giá cắt lỗ.
Với thông tin hỗ trợ mới, trong ngắn hạn “cửa” tăng là rất sáng,
dù biên độ có thể hẹp lại dần. Với mức định giá cổ phiếu hấp dẫn và dự phóng
tương lai không còn xấu như trước (ít nhất cho tới khi xung đột có thể bùng phát
trở lại), dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào thị trường. Chiến lược là tăng cổ phiếu,
Long/Short linh hoạt với phái sinh, chú ý basis.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1931.01, ngay tại một mốc. Cản gần
nhất ngày mai là 1939; 1949; 1961; 1972; 1982; 1996; 2015. Hỗ trợ 1922; 1906;
1892; 1882; 1865; 1859.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
“Xuống tiền” quyết liệt, cổ phiếu kịch trần hàng loạt, VN-Index tăng kỷ lục
Sự hưng phấn tiếp tục dâng lên mạnh mẽ trong phiên chiều nay và bên bán tiếp tục “thoái lui” dẫn đến kết cục tất yếu là cổ phiếu kịch trần cả loạt. VN-Index đóng cửa tăng 4,71%, đã vượt qua phiên kỷ lục thời điểm phục hồi từ đáy thuế quan hồi tháng 4/2025.
FTSE Russell công bố lộ trình chi tiết nâng hạng và danh sách 32 cổ phiếu dự kiến vào rổ FTSE GEIS
Việc đưa các cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số FTSE GEIS và các chỉ số liên quan sẽ được thực hiện thông qua lộ trình 4 đợt (tranches) kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027.
Chứng khoán châu Á bùng nổ khi xung đột lắng xuống, VN-Index thuộc nhóm tăng mạnh nhất
Thông báo ngừng bắn trong 2 tuần được công bố trước khi thị trường chứng khoán châu Á mở cửa đã thổi bùng một đợt phản ứng lạc quan. Toàn bộ các thị trường đều tăng rất mạnh, VN-Index chốt phiên sáng nay tăng 3,52%, thuộc nhóm mạnh nhất thế giới. Thanh khoản cũng tăng gần 3 lần sáng hôm qua.
Sau FTSE Russell, Việt Nam đã bước gần hơn đến chuẩn nâng hạng MSCI
Việc chính thức gia nhập FTSE EM tạo tiền đề vững chắc cho việc gia nhập EM theo chuẩn MSCI trong tương lai gần.
Trung Quốc mua ròng vàng 17 tháng liên tiếp
Theo số liệu do PBOC công bố ngày 7/4, cơ quan này đã mua ròng 160.000 ounce vàng trong tháng trước, tương đương khoảng 5 tấn vàng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: