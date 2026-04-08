Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Cơ hội ngắn hạn

iTrader

08/04/2026, 16:34

Ngòi nổ được tháo chỉ 2 tiếng trước “giờ G” – và trước khi thị trường Việt Nam mở cửa - đã thổi bùng cơn bão hưng phấn trên các thị trường chứng khoán. Bất kể sau 2 tuần nữa tình hình thế nào thì điều có thể chắc chắn là thị trường có một khoảng thời gian thuận lợi trước mắt.

Tranh minh họa.

Thị trường có phiên tăng bùng nổ hôm nay khi điều muốn nghe nhất đã được nghe: Xung đột Trung Động tạm lắng xuống, thậm chí cơ hội chấm dứt chiến sự lại mở ra. VN-Index có phiên tăng kỷ lục 4,71%, đã vượt qua phiên tăng ngày 11/4/2025, thời điểm thị trường phục hồi sau cú sốc thuế đối ứng. Tới 45 cổ phiếu tăng hết biên độ trên cả ba sàn, trong đó HSX ghi nhận 25 mã kịch trần.

Ngoài ra, chỉ riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% hôm nay đã chiếm tới 56% số mã trong VNI, xác nhận một phiên tăng đồng loạt diện rộng. Không chỉ vậy, thanh khoản cũng ghi nhận đột biến tăng gấp 2,2 lần so với hôm qua, đạt tổng giá trị 3 sàn hơn 36k tỷ, trong đó riêng khớp lệnh 2 sàn là 32,4k tỷ (chưa tính thỏa thuận), tăng 44% so với mức bình quân 20 phiên.

Giá cổ phiếu tăng cực mạnh, thanh khoản rất lớn xác nhận dòng tiền đã đổ vào mua và chủ động kéo giá lên. Đây là trạng thái tâm lý cực kỳ hưng phấn, thậm chí có tình trạng đua giá trần. Phản ứng này của thị trường không phải là cực đoan vì điều khiến thị trường lo lắng nhất lúc này là xung đột sẽ leo thang không kiểm soát, dẫn đến sự tàn phá cơ sở hạ tầng dầu khí khu vực. Mặc dù việc “đình chiến” trong vòng 2 tuần không phải là dài, nhưng ít nhất cũng đem lại hi vọng về cơ hội thực sự kết thúc xung đột khi các bên chấp nhận ngồi lại và đàm phán. Trong quá trình này, tuyến logistics trong khu vực được đảm bảo thông suốt, giải tỏa áp lực giá dầu. Đến cuối giờ chiều hợp đồng tương lai dầu WTI đã lao dốc 15,9% còn 95 USD/thùng, dầu Brent bốc hơi 13,8% còn 94,1 USD/thùng.

Đây là những yếu tố thúc đẩy tâm lý lạc quan trở lại và hoạt động giải ngân quy mô lớn là điều hoàn toàn bình thường. Mặt khác, yếu tố nội tại của thị trường chứng khoán Việt Nam rất tích cực: Xác nhận nâng hạng thị trường được phát đi đầu giờ sáng hôm nay, cơ cấu Chính phủ được kiện toàn và kết quả kinh doanh quý 1/2026 của doanh nghiệp niêm yết giúp định giá trở nên hấp dẫn. Lẽ ra các yếu tố này đã có thể thúc đẩy thị trường tăng trưởng, chỉ vì những rắc rối từ bên ngoài mà thị trường mất cơ hội. Lúc này cơ hội lại được mở rộng và nhà đầu tư đang tích cực nắm bắt.

Từ cả góc độ ngắn hạn lẫn dài hạn, thị trường đang có cơ hội lớn. Hai tuần “hòa hoãn” đảm bảo nhịp tăng ngắn hạn có triển vọng, chí ít là cho tới khi có biến cố mới. Về dài hạn, nếu lần đàm phán này kết thúc được xung đột thì ảnh hưởng của giá năng lượng cao chỉ bó gọn trong 1-2 tháng, chưa đủ để tác động xấu đến tăng trưởng vĩ mô cho cả năm 2026. Các yếu tố nội tại tích cực sẽ được chú ý trở lại, ví dụ kết quả kinh doanh hay câu chuyện nâng hạng. Một khi triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp không bị ảnh hưởng quá nhiều thì việc chiết khấu về định giá sẽ khác. Nói đơn giản là giá cổ phiếu vừa rồi tăng rất yếu hoặc giảm là do thị trường “dự phóng” cho con số kém tích cực hơn ở quý 2/2026 khi xung đột và giá năng lượng bắt đầu được phản ánh rõ nét hơn.

Thị trường phái sinh hôm nay đương nhiên tạo sức ép cực lớn cho các vị thế Short. F1 vừa mở cửa đã tăng gần 72 điểm, một cú sốc cho các vị thế Short giữ qua đêm. Thị trường cơ sở ban đầu vẫn còn khá thận trọng, thậm chí có một nhịp chốt lời ngắn, nhưng sau đó dòng tiền vào cực kỳ ấn tượng với sự quyết liệt cao. Bên mua hoàn toàn làm chủ giao dịch và kéo giá liên tục. F1 chấp nhận chênh lệch hơn 10 điểm suốt thời gian, phản ánh một kỳ vọng rất lớn.

VN30 đã tăng mạnh hơn dự kiến khá nhiều mặc dù nhiều mốc cho chỉ số này theo cả hai chiều được tính toán để dự phòng cả hai kịch bản và cuối cùng kịch bản tốt đã xuất hiện. Ngay từ 10h30 VN30 đã vượt qua giới hạn cao nhất cho hôm nay quanh 1906.xx. Bù lại xu hướng intraday rất mượt đảm bảo các vị thế Long không bị “nổ” giá cắt lỗ.

Với thông tin hỗ trợ mới, trong ngắn hạn “cửa” tăng là rất sáng, dù biên độ có thể hẹp lại dần. Với mức định giá cổ phiếu hấp dẫn và dự phóng tương lai không còn xấu như trước (ít nhất cho tới khi xung đột có thể bùng phát trở lại), dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào thị trường. Chiến lược là tăng cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh, chú ý basis.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1931.01, ngay tại một mốc. Cản gần nhất ngày mai là 1939; 1949; 1961; 1972; 1982; 1996; 2015. Hỗ trợ 1922; 1906; 1892; 1882; 1865; 1859.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Từ khóa:

blog chứng khoán chiến lược đầu tư kết quả kinh doanh quý 1/2026 kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp nâng hạng thị trường nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam xung đột Trung Đông

Đọc thêm

"Xuống tiền" quyết liệt, cổ phiếu kịch trần hàng loạt, VN-Index tăng kỷ lục

Sự hưng phấn tiếp tục dâng lên mạnh mẽ trong phiên chiều nay và bên bán tiếp tục "thoái lui" dẫn đến kết cục tất yếu là cổ phiếu kịch trần cả loạt. VN-Index đóng cửa tăng 4,71%, đã vượt qua phiên kỷ lục thời điểm phục hồi từ đáy thuế quan hồi tháng 4/2025.

FTSE Russell công bố lộ trình chi tiết nâng hạng và danh sách 32 cổ phiếu dự kiến vào rổ FTSE GEIS

Việc đưa các cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số FTSE GEIS và các chỉ số liên quan sẽ được thực hiện thông qua lộ trình 4 đợt (tranches) kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027.

Chứng khoán châu Á bùng nổ khi xung đột lắng xuống, VN-Index thuộc nhóm tăng mạnh nhất

Thông báo ngừng bắn trong 2 tuần được công bố trước khi thị trường chứng khoán châu Á mở cửa đã thổi bùng một đợt phản ứng lạc quan. Toàn bộ các thị trường đều tăng rất mạnh, VN-Index chốt phiên sáng nay tăng 3,52%, thuộc nhóm mạnh nhất thế giới. Thanh khoản cũng tăng gần 3 lần sáng hôm qua.

Sau FTSE Russell, Việt Nam đã bước gần hơn đến chuẩn nâng hạng MSCI

Việc chính thức gia nhập FTSE EM tạo tiền đề vững chắc cho việc gia nhập EM theo chuẩn MSCI trong tương lai gần.

Trung Quốc mua ròng vàng 17 tháng liên tiếp

Theo số liệu do PBOC công bố ngày 7/4, cơ quan này đã mua ròng 160.000 ounce vàng trong tháng trước, tương đương khoảng 5 tấn vàng...

