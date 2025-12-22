Blog chứng khoán: Sóng chốt NAV

Ngay cả khi nhóm cổ phiếu Vin tăng rất mạnh thì cũng chỉ chiếm chừng một nửa điểm số của VNI (+46,7 điểm) hôm nay. Rất nhiều cổ phiếu khác, bao gồm cả nhóm blue-chips cũng tăng mạnh. Đà tăng có sức lan tỏa rất tốt, dù thanh khoản có thể chưa làm hài lòng.

Sự cộng hưởng hiếm có giữa các cổ phiếu dẫn dắt đã giúp VNI bứt tốc và quay lại vùng đỉnh 1800 điểm rất nhanh. Nếu sự đồng thuận này tiếp tục, việc chinh phục đỉnh cao mới cũng là điều dễ dàng trong tuần cuối năm 2025.

Dĩ nhiên biên độ tăng ở cổ phiếu hôm nay vẫn chưa thể tương xứng với VNI, vì ảnh hưởng vốn hóa vẫn rõ ràng. Tuy vậy HSX vẫn có gần 130 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, trong đó 72 mã tăng vượt 2%. Số giảm giá thì không đáng kể vì đại đa số là vốn hóa nhỏ hoặc thanh khoản quá kém. Về mặt phục hồi danh mục, do đó cũng không thể làm hài lòng tất cả. Quan trọng là đa số nhà đầu tư được trải nghiệm cảm giác cổ phiếu của mình tăng và tâm lý cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Từ góc độ thanh khoản cũng vậy, tổng giá trị khớp hai sàn hôm nay tầm 22,3k tỷ chưa kể thỏa thuận, khá thấp trong một ngày điểm số bùng nổ. Tuy nhiên cũng phải lưu ý về hướng dao động intraday của giá: Thị trường khởi động với mức tăng nhẹ, tốc độ chậm nhưng càng về sau càng cải thiện. Khoảng 55,2% số cổ phiếu trong VNI xuất hiện biên độ tăng intraday từ 1% trở lên và chỉ còn 30 cổ phiếu giảm giá phải đóng cửa mức Low. Trong diễn biến giá như vậy, thanh khoản không cao có sự hỗ trợ từ lượng bán nhỏ.

Dù điểm số lẫn giá cổ phiếu tăng mạnh nhưng thị trường thực tế vẫn là “tăng trong nghi ngờ”. Thông thường diễn biến tuần cuối năm là tăng, với hoạt động làm đẹp danh mục cũng như hiệu ứng “santa claus rally”. Cho đến cuối tuần trước dù có một ngày tăng mạnh thì cũng không nhiều người kỳ vọng cao vào thị trường. Thậm chí như hôm nay, liệu sau tuần tăng cuối năm này thị trường có tiếp tục, hay sẽ lại thất bại quanh vùng đỉnh lịch sử? Thanh khoản dè dặt cũng phản ánh sự nghi ngờ này vì nếu ai cũng tin rằng nếu VNI vượt đỉnh 1800 điểm để vào sóng mới thì bây giờ là thời điểm mua tốt.

Bất kỳ sự nghi ngờ nào cũng có một lý do hợp lý và bất kỳ thời điểm nào cũng có sự nghi ngờ, nếu không thì thị trường chỉ có một đường tăng và không ai bán ra cả. Vấn đề là nếu giá cổ phiếu cứ đi lên thì sự nghi ngờ chỉ làm trễ nhịp và ngay cả khi giá lùi lại cũng chưa chắc có được mức tốt hơn. Mặt khác, nếu nhìn rộng hơn về bối cảnh, những điều khiến thị trường sợ hãi đã nhạt đi rất nhiều, chẳng hạn tỷ giá, lãi suất, và sự nghi ngờ là một rào cản cho khả năng thay đổi trong đánh giá. Sự khác biệt trong đầu tư đôi khi chỉ là khả năng xoay chuyển linh hoạt, kỷ luật, kết hợp với một chút may mắn.

Thị trường phái sinh hôm nay chuyển từ nghi ngờ sang lạc quan rất rõ ràng. Nhịp khởi động chậm đầu ngày của thị trường cơ sở vẫn có sự co hẹp đáng kể của basis. Diễn biến tăng chậm của VN30 từ gần 1945.xx lên 1955.xx có chênh lệch gần như không đáng kể. Tuy nhiên khi chỉ số đột phá qua 1965.xx thì F1 tăng điên cuồng, basis +5 điểm rồi 10 điểm thậm chí 13-14 điểm rất nhanh. Basis tiếp tục duy trì mở rộng đến hết phiên vì bên Short không nhiều. Lý do cũng đơn giản là giai đoạn tích lũy vị thế đầu ngày có lợi thế quá lớn cho Long trong khi vài chục ngàn vị thế Short giữ qua đêm đang hứng chịu rủi ro lớn.

Với sự cộng hưởng tăng giá của nhóm cổ phiếu dẫn dắt, diễn biến thị trường trong ngắn hạn hứa hẹn sôi động và tích cực. Những kỳ vọng mới đang mở ra phía trước trong khi lo ngại ngắn hạn đã phai nhạt. Chiến lược là giữ danh mục, nhường việc cho dòng tiền mới, Long/Short linh hoạt với phái sinh, chú ý basis và rung lắc ở trụ.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1985.28. Cản gần nhất ngày mai là 1990; 2003; 2012; 2025; 2032; 2039; 2048. Hỗ trợ 1980; 1965; 1955; 1948; 1935.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.