Blog chứng khoán: Điểm đổ vỡ tâm lý?

Một đợt bán tháo khá mạnh đã xuất hiện hôm nay khi đồng loạt các trụ bị ép xuống rất sâu, VNI bốc hơi gần 54 điểm trước khi quay đầu tăng 0,3 điểm. Mức giảm ở chỉ số thúc đẩy hoạt động cắt lỗ dữ dội.
Thị trường có xuất hiện dòng tiền bắt đáy và kéo giá hồi. Tuy
nhiên độ rộng lẫn mức giảm cuối phiên vẫn thể hiện sức mạnh quá khác biệt. Chỉ
số không phản ánh đúng giao dịch ở đa số cổ phiếu khi nhóm Vin và dầu khí được
hỗ trợ từ một số blue-chips như FPT, GVR tạo điểm số khá tốt.
Phần còn lại của thị trường thì vẫn kém. Nhìn từ góc độ bắt đáy
và phục hồi, lòng tham có vẻ đã xuất hiện, chỉ là vẫn chưa đủ năng lực để thay đổi
rõ rệt. Tỷ lệ tăng/giảm của VNI là 0,33/1, rất tệ, đồng thời 38,5% số cổ phiếu
có giao dịch vẫn giảm giá hơn 1%.
Nhìn lạc quan thì dòng tiền bắt đáy mới đang canh me vùng giá
rất thấp và hạn chế lòng tham ở chiều tăng. Dù vậy, mức giảm hôm nay cộng với
diễn biến giảm từ những phiên trước vẫn đang làm tổn thương danh mục cho đa số
nhà đầu tư ở mức độ đáng kể. Vì vậy nên nhìn “nến rút chân” của VNI hôm nay một
cách thận trọng. Các trụ có thể giữ nhịp chỉ số nhưng tổn thương của danh mục là
thật và vẫn sẽ có áp lực cắt lỗ những ngày tới.
Sức mạnh phục hồi hôm nay có thể chia làm hai loại: Nhóm xuất
hiện thanh khoản lớn và giá quay đầu tăng hoặc rút về sát tham chiếu; Nhóm
thanh khoản thấp hơn bình thường và giá không giảm nhiều. Các cổ phiếu trong
hai nhóm này hoặc là thể hiện sự chú ý của dòng tiền, hoặc không có nhiều người
nắm giữ bị hoảng loạn theo diễn biến chung. Việc bắt đáy giá thấp trong phiên này
cũng là một lựa chọn đối với các nhà đầu cơ T+, nhưng hiệu quả đến khi hàng về sẽ
không đồng nhất.
Một điểm cũng phải lưu ý là biến động mạnh hôm nay không bị
chi phối bởi thông tin bền ngoài mà thuần túy là cung cầu cũng như tâm lý thay đổi.
Điều này phù hợp với chiến lược đầu cơ ngắn hạn nhanh và hành động quyết liệt.
Với mức giảm mạnh trong phiên, rất nhiều vị thế T+ đã lỗ nặng và việc cắt lỗ là
bình thường. Ngoài ra, đây cũng là tín hiệu cho thấy các trụ có tác dụng nâng đỡ
thị trường rất lớn ở giai đoạn hiện tại. Nếu trụ “gãy” thị trường rất khó để ổn
định tâm lý.
Thị trường cơ sở hôm nay tạo điều kiện cho các giao dịch bắt
đáy và đến hết ngày thì cũng có hiệu quả. Tuy nhiên chờ hàng về thì chắc chắn sẽ
có những cổ phiếu thua lỗ.
Thị trường phái sinh cũng bỏ lỡ nhịp dao động rộng nhất vì
VN30 “sập” rất nhanh chỉ trong vài phút ngay khi thị trường mở cửa trở lại buổi
chiều. Basis dương hơn 25 điểm khi VN30 bổ nhào xuống 1983.xx nên Long không được
mà Short cũng khó. Thực ra Short ở những phút đầu còn có thể thua lỗ vì cơ sở được
kéo ngược lên cũng rất nhanh. Đoạn Short đẹp nhất thực ra là buổi sáng khi VN30
retest bất thành ngưỡng 2031.xx.
Với phiên đáo hạn sắp tới, khả năng thị trường cơ sở sẽ ổn định
lại ngày mai. Hoạt động bắt đáy chiều nay cũng góp phần củng cố tâm lý nhất định.
Tuy nhiên đây không phải là cơ hội giao dịch tốt trên cơ sở. Phái sinh có thể tận
dụng dễ hơn.
VN30 đóng cửa tại 2028.94. Cản gần nhất ngày mai là 2032;
2042; 2051; 2071; 2081; 2092. Hỗ trợ 2015; 2002; 1991; 1983; 1968; 1959.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
