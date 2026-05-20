Thứ Tư, 20/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Điểm đổ vỡ tâm lý?

iTrader

20/05/2026, 16:21

Một đợt bán tháo khá mạnh đã xuất hiện hôm nay khi đồng loạt các trụ bị ép xuống rất sâu, VNI bốc hơi gần 54 điểm trước khi quay đầu tăng 0,3 điểm. Mức giảm ở chỉ số thúc đẩy hoạt động cắt lỗ dữ dội.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Thị trường có xuất hiện dòng tiền bắt đáy và kéo giá hồi. Tuy nhiên độ rộng lẫn mức giảm cuối phiên vẫn thể hiện sức mạnh quá khác biệt. Chỉ số không phản ánh đúng giao dịch ở đa số cổ phiếu khi nhóm Vin và dầu khí được hỗ trợ từ một số blue-chips như FPT, GVR tạo điểm số khá tốt.

Phần còn lại của thị trường thì vẫn kém. Nhìn từ góc độ bắt đáy và phục hồi, lòng tham có vẻ đã xuất hiện, chỉ là vẫn chưa đủ năng lực để thay đổi rõ rệt. Tỷ lệ tăng/giảm của VNI là 0,33/1, rất tệ, đồng thời 38,5% số cổ phiếu có giao dịch vẫn giảm giá hơn 1%.

Nhìn lạc quan thì dòng tiền bắt đáy mới đang canh me vùng giá rất thấp và hạn chế lòng tham ở chiều tăng. Dù vậy, mức giảm hôm nay cộng với diễn biến giảm từ những phiên trước vẫn đang làm tổn thương danh mục cho đa số nhà đầu tư ở mức độ đáng kể. Vì vậy nên nhìn “nến rút chân” của VNI hôm nay một cách thận trọng. Các trụ có thể giữ nhịp chỉ số nhưng tổn thương của danh mục là thật và vẫn sẽ có áp lực cắt lỗ những ngày tới.

Sức mạnh phục hồi hôm nay có thể chia làm hai loại: Nhóm xuất hiện thanh khoản lớn và giá quay đầu tăng hoặc rút về sát tham chiếu; Nhóm thanh khoản thấp hơn bình thường và giá không giảm nhiều. Các cổ phiếu trong hai nhóm này hoặc là thể hiện sự chú ý của dòng tiền, hoặc không có nhiều người nắm giữ bị hoảng loạn theo diễn biến chung. Việc bắt đáy giá thấp trong phiên này cũng là một lựa chọn đối với các nhà đầu cơ T+, nhưng hiệu quả đến khi hàng về sẽ không đồng nhất.

Một điểm cũng phải lưu ý là biến động mạnh hôm nay không bị chi phối bởi thông tin bền ngoài mà thuần túy là cung cầu cũng như tâm lý thay đổi. Điều này phù hợp với chiến lược đầu cơ ngắn hạn nhanh và hành động quyết liệt. Với mức giảm mạnh trong phiên, rất nhiều vị thế T+ đã lỗ nặng và việc cắt lỗ là bình thường. Ngoài ra, đây cũng là tín hiệu cho thấy các trụ có tác dụng nâng đỡ thị trường rất lớn ở giai đoạn hiện tại. Nếu trụ “gãy” thị trường rất khó để ổn định tâm lý.

Thị trường cơ sở hôm nay tạo điều kiện cho các giao dịch bắt đáy và đến hết ngày thì cũng có hiệu quả. Tuy nhiên chờ hàng về thì chắc chắn sẽ có những cổ phiếu thua lỗ.

Thị trường phái sinh cũng bỏ lỡ nhịp dao động rộng nhất vì VN30 “sập” rất nhanh chỉ trong vài phút ngay khi thị trường mở cửa trở lại buổi chiều. Basis dương hơn 25 điểm khi VN30 bổ nhào xuống 1983.xx nên Long không được mà Short cũng khó. Thực ra Short ở những phút đầu còn có thể thua lỗ vì cơ sở được kéo ngược lên cũng rất nhanh. Đoạn Short đẹp nhất thực ra là buổi sáng khi VN30 retest bất thành ngưỡng 2031.xx.

Với phiên đáo hạn sắp tới, khả năng thị trường cơ sở sẽ ổn định lại ngày mai. Hoạt động bắt đáy chiều nay cũng góp phần củng cố tâm lý nhất định. Tuy nhiên đây không phải là cơ hội giao dịch tốt trên cơ sở. Phái sinh có thể tận dụng dễ hơn.

VnEconomy

VN30 đóng cửa tại 2028.94. Cản gần nhất ngày mai là 2032; 2042; 2051; 2071; 2081; 2092. Hỗ trợ 2015; 2002; 1991; 1983; 1968; 1959.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Xả lớn, VN-Index gặp nguy

16:20, 19/05/2026

Blog chứng khoán: Xả lớn, VN-Index gặp nguy

Rung lắc chóng mặt, có tiền bắt đáy, cổ phiếu dầu khí đảo chiều mạnh

15:37, 20/05/2026

Rung lắc chóng mặt, có tiền bắt đáy, cổ phiếu dầu khí đảo chiều mạnh

Lợi nhuận toàn thị trường tăng mạnh 38,4% trong quý 1/2026

13:54, 20/05/2026

Lợi nhuận toàn thị trường tăng mạnh 38,4% trong quý 1/2026

Từ khóa:

bắt đáy cổ phiếu blog chứng khoán chiến lược đầu cơ cổ phiếu blue-chip nhận định chứng khoán tâm lý nhà đầu tư thị trường chứng khoán

Đọc thêm

Rung lắc chóng mặt, có tiền bắt đáy, cổ phiếu dầu khí đảo chiều mạnh

Rung lắc chóng mặt, có tiền bắt đáy, cổ phiếu dầu khí đảo chiều mạnh

Sự hoảng loạn được đẩy lên cao trào trong khoảng 5 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index có lúc rơi gần 54 điểm (-2,81%) trước khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc. Kết phiên chỉ số quay đầu tăng 0,02% (+0,3 điểm) với nhóm cổ phiếu dầu khí đảo chiều ấn tượng nhất.

Lợi nhuận toàn thị trường tăng mạnh 38,4% trong quý 1/2026

Lợi nhuận toàn thị trường tăng mạnh 38,4% trong quý 1/2026

Trong đó, nhóm phi tài chính tăng mạnh +69,3%, trong khi nhóm tài chính tăng chậm lại còn +13,7%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao nhất 19 năm: Tác động thế nào tới Việt Nam?

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao nhất 19 năm: Tác động thế nào tới Việt Nam?

KBSV cho rằng tác động tổng thể lên kinh tế vĩ mô Việt Nam hiện chưa quá đáng ngại trong bối cảnh tỷ giá vẫn được duy trì ổn định từ đầu năm nhờ mặt bằng lãi suất trong nước tăng trong gần một năm qua; dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tích cực; và khả năng điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước.

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

"Nếu lặp lại quy mô huy động tương đương 3–5% GDP như các chu kỳ trước thì lượng vốn có thể đạt khoảng 500.000–600.000 tỷ đồng”, ông Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc LPBS nhận định.

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Các nhà đầu tư lớn đang cảnh báo rằng lãi vay tăng cao có thể dẫn đến một "cuộc điều chỉnh" trên thị trường chứng khoán Mỹ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lợi nhuận toàn thị trường tăng mạnh 38,4% trong quý 1/2026

Chứng khoán

2

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao nhất 19 năm: Tác động thế nào tới Việt Nam?

Chứng khoán

3

Chuyển đổi số ngân hàng: Nhóm nhân sự nào được ngân hàng săn đón?

Doanh nghiệp

4

PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%

Doanh nghiệp niêm yết

5

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy