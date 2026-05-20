Blog chứng khoán: Điểm đổ vỡ tâm lý?

Một đợt bán tháo khá mạnh đã xuất hiện hôm nay khi đồng loạt các trụ bị ép xuống rất sâu, VNI bốc hơi gần 54 điểm trước khi quay đầu tăng 0,3 điểm. Mức giảm ở chỉ số thúc đẩy hoạt động cắt lỗ dữ dội.

Thị trường có xuất hiện dòng tiền bắt đáy và kéo giá hồi. Tuy nhiên độ rộng lẫn mức giảm cuối phiên vẫn thể hiện sức mạnh quá khác biệt. Chỉ số không phản ánh đúng giao dịch ở đa số cổ phiếu khi nhóm Vin và dầu khí được hỗ trợ từ một số blue-chips như FPT, GVR tạo điểm số khá tốt.

Phần còn lại của thị trường thì vẫn kém. Nhìn từ góc độ bắt đáy và phục hồi, lòng tham có vẻ đã xuất hiện, chỉ là vẫn chưa đủ năng lực để thay đổi rõ rệt. Tỷ lệ tăng/giảm của VNI là 0,33/1, rất tệ, đồng thời 38,5% số cổ phiếu có giao dịch vẫn giảm giá hơn 1%.

Nhìn lạc quan thì dòng tiền bắt đáy mới đang canh me vùng giá rất thấp và hạn chế lòng tham ở chiều tăng. Dù vậy, mức giảm hôm nay cộng với diễn biến giảm từ những phiên trước vẫn đang làm tổn thương danh mục cho đa số nhà đầu tư ở mức độ đáng kể. Vì vậy nên nhìn “nến rút chân” của VNI hôm nay một cách thận trọng. Các trụ có thể giữ nhịp chỉ số nhưng tổn thương của danh mục là thật và vẫn sẽ có áp lực cắt lỗ những ngày tới.

Sức mạnh phục hồi hôm nay có thể chia làm hai loại: Nhóm xuất hiện thanh khoản lớn và giá quay đầu tăng hoặc rút về sát tham chiếu; Nhóm thanh khoản thấp hơn bình thường và giá không giảm nhiều. Các cổ phiếu trong hai nhóm này hoặc là thể hiện sự chú ý của dòng tiền, hoặc không có nhiều người nắm giữ bị hoảng loạn theo diễn biến chung. Việc bắt đáy giá thấp trong phiên này cũng là một lựa chọn đối với các nhà đầu cơ T+, nhưng hiệu quả đến khi hàng về sẽ không đồng nhất.

Một điểm cũng phải lưu ý là biến động mạnh hôm nay không bị chi phối bởi thông tin bền ngoài mà thuần túy là cung cầu cũng như tâm lý thay đổi. Điều này phù hợp với chiến lược đầu cơ ngắn hạn nhanh và hành động quyết liệt. Với mức giảm mạnh trong phiên, rất nhiều vị thế T+ đã lỗ nặng và việc cắt lỗ là bình thường. Ngoài ra, đây cũng là tín hiệu cho thấy các trụ có tác dụng nâng đỡ thị trường rất lớn ở giai đoạn hiện tại. Nếu trụ “gãy” thị trường rất khó để ổn định tâm lý.

Thị trường cơ sở hôm nay tạo điều kiện cho các giao dịch bắt đáy và đến hết ngày thì cũng có hiệu quả. Tuy nhiên chờ hàng về thì chắc chắn sẽ có những cổ phiếu thua lỗ.

Thị trường phái sinh cũng bỏ lỡ nhịp dao động rộng nhất vì VN30 “sập” rất nhanh chỉ trong vài phút ngay khi thị trường mở cửa trở lại buổi chiều. Basis dương hơn 25 điểm khi VN30 bổ nhào xuống 1983.xx nên Long không được mà Short cũng khó. Thực ra Short ở những phút đầu còn có thể thua lỗ vì cơ sở được kéo ngược lên cũng rất nhanh. Đoạn Short đẹp nhất thực ra là buổi sáng khi VN30 retest bất thành ngưỡng 2031.xx.

Với phiên đáo hạn sắp tới, khả năng thị trường cơ sở sẽ ổn định lại ngày mai. Hoạt động bắt đáy chiều nay cũng góp phần củng cố tâm lý nhất định. Tuy nhiên đây không phải là cơ hội giao dịch tốt trên cơ sở. Phái sinh có thể tận dụng dễ hơn.

VN30 đóng cửa tại 2028.94. Cản gần nhất ngày mai là 2032; 2042; 2051; 2071; 2081; 2092. Hỗ trợ 2015; 2002; 1991; 1983; 1968; 1959.

