Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Dòng tiền cơ cấu, thị trường phân hóa cực đoan

iTrader

14/01/2026, 16:22

Sự di chuyển các dòng tiền lớn hôm nay tạo nên hiệu ứng thú vị: Cổ phiếu nào tăng thì tăng rất mạnh và ngược lại, giảm cũng rất sâu. Bất kể là bên nào thiệt hơn thì cuối cùng vẫn là một lượng tiền khổng lồ đang đổ vào thị trường.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Tổng thanh khoản khớp lệnh HSX và HNX hôm nay lên tới gần 45,1k tỷ chưa kể thỏa thuận. Như vậy từ mức trung bình tuần trước khoảng 32k tỷ/phiên, tuần này giao dịch tăng lên 41,8k tỷ rồi 42,5k tỷ và hôm nay là trên 45k tỷ.

Thông thường khi thanh khoản tăng mạnh đột biến như vậy ở vùng đỉnh cao của chỉ số thì rất có tiềm năng là một đợt phân phối. Tuy nhiên hai yếu tố khiến mức thanh khoản cực lớn này mang nét tích cực: Thứ nhất là VNI không đại diện cho đa số cổ phiếu, nghĩa là không thể nhìn vào độ cao chỉ số mà tính đến thanh khoản. Thứ hai, hiện tượng phân hóa cực đoan ở biến động giá cho thấy một đợt tái phân bổ danh mục hơn là bán trên diện rộng.

Hệ quả của lượng tiền khổng lồ này cũng sẽ ảnh hưởng tích cực lâu dài đến xu hướng giá (cổ phiếu chứ không hẳn là VNI), vì một khi tiền “ngủ yên” bên ngoài đã thức giấc thì sẽ còn vận động trong thị trường. Đó là chưa kể đến kỳ vọng xu hướng tăng tốt hơn trong năm 2026 với tâm điểm là nâng hạng vào tháng 3 và tháng 9.

Thống kê biến động giá cổ phiếu hôm nay cũng cho thấy sự phân hóa hiếm có. Cả trăm cổ phiếu tăng mạnh trên 1% và cũng số lượng tương đương các mã giảm quá 1%. Nhà đầu tư có xác suất khá cân bằng vừa hưởng lợi, vừa chịu thiệt trong kiểu biến động như vậy. Thậm chí ngay trong từng nhóm ngành cũng đều có cổ tăng, cổ giảm với biên độ rất lớn. Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đầy rẫy các mã ngược chiều nhau.

Lúc này việc nhìn VNI tiếp tục là vô nghĩa. Khi thanh khoản ở mức khổng lồ như vậy thì chỉ cần nhìn dòng tiền và biến động giá cổ phiếu. Để đạt được ngưỡng giao dịch cực cao thì lượng cổ phiếu thoát ra phải tương xứng với lượng tiền vào. Do đó biến động giá mạnh rất có khả năng mang tính thời điểm do hiệu ứng tái cơ cấu đồng loạt. Khi hoạt động này kết thúc, giao dịch sẽ trở lại bình thường và lúc này sức mạnh bên nào bền hơn sẽ nắm vai trò điều hướng giá.

Thị trường phái sinh đang đi đến ngày đáo hạn ở F1. Sự suy yếu ở nhóm ngân hàng trong bối cảnh nhóm Vin cũng kém đã đẩy biên độ VN30 lên. Thị trường phái sinh lúc này không phản ánh đúng giao dịch ở thị trường cơ sở mà chỉ phản ánh biến động của nhóm trụ. Ví dụ VN30 tuy độ rộng cân bằng nhưng vẫn giảm tới 1,06% cuối ngày hoàn toàn do ảnh hưởng của vốn hóa.

Các trụ GAS, TCB, VPB, VIC quyết định VN30 hôm nay, đặc biệt là nửa sau phiên chiều. Basis F1 đều đảo ngược trước khi có diễn biến giảm mạnh ở chỉ số cho thấy tính chủ động của các tay chơi lớn, ví dụ thời điểm VN30 test 2093.xx buổi sáng hay 2069.xx buổi chiều. Ở thời điểm sắp đáo hạn mà basis thay đổi ngược hướng như vậy thì rất đáng chú ý. Phần còn lại là quan sát trụ nào sẽ thực hiện nhiệm vụ “đốn hạ” chỉ số và tín hiệu thường thấy là các lệnh lô lớn xuất hiện.

Với ngưỡng thanh khoản cao như hiện tại và thị trường vẫn phân hóa, đây không phải là thời điểm để nhảy nhót hay tái cơ cấu nếu đã có một danh mục tốt. Vẫn giữ quan điểm những biến động như hôm nay dù mạnh nhưng trong dài hạn cũng chỉ là một gợn sóng rất nhỏ. Chiến lược vẫn là giữ danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh để tận dụng cơ hội biến động với độ rủi ro thấp hơn là lướt sóng với cổ phiếu.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2067.1. Cản gần nhất ngày mai là 2069; 2080; 2093; 2103; 2113; 2127; 2139. Hỗ trợ 2058; 2047; 2039; 2030.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Từ khóa:

blog chứng khoán chiến lược đầu tư dài hạn giao dịch phái sinh nhận định chứng khoán tái cơ cấu danh mục thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường phái sinh

