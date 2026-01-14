Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột nhờ khả năng tăng trưởng giá ổn định

Chứng khoán Mirae Asset vừa xây dựng danh mục cổ phiếu dựa trên chỉ số Sharpe Ratio. Trong đầu tư, mục tiêu chính là đạt lợi nhuận cao, nhưng điều quan trọng hơn là cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro để đảm bảo sự ổn định của danh mục đầu tư.

Chỉ số Sharpe Ratio giúp đánh giá hiệu suất điều chỉnh rủi ro, giúp nhà đầu tư không chỉ tập trung vào tăng trưởng giá cổ phiếu mà còn xem xét mức độ rủi ro kèm theo. Chỉ số này tính toán dựa trên chênh lệch lợi nhuận kỳ vọng của danh mục và lãi suất phi rủi ro, chia cho độ lệch chuẩn của lợi nhuận. Sharpe Ratio dương (>0) là tốt, và càng cao càng hiệu quả, trong khi chỉ số âm có thể cho thấy rủi ro quá lớn.

Danh mục đầu tư được xây dựng dựa trên bộ lọc Sharpe Ratio – tiêu chí then chốt để đo lường hiệu quả giữa lợi nhuận và mức độ rủi ro. Bên cạnh đó, danh mục còn kết hợp kết quả kinh doanh 9 tháng 2025, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc và triển vọng tăng trưởng bền vững.

Việc chọn lọc danh mục cổ phiếu dựa trên chỉ số Sharpe Ratio giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu suất điều chỉnh rủi ro của danh mục đầu tư. Sharpe Ratio là chỉ số đo lường mức độ rủi ro mà một khoản đầu tư phải đối mặt so với lợi nhuận thu được, giúp nhà đầu tư không chỉ chú ý đến tăng trưởng giá cổ phiếu mà còn đảm bảo rằng rủi ro được kiểm soát.

Các cổ phiếu được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau: Các doanh nghiệp có vốn hóa trên 5.000 tỷ đồng; Khối lượng giao dịch trung bình cao hơn 100.000 cổ phiếu, đảm bảo tính thanh khoản. Hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu: ROE > 10%, cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả và có năng lực tạo lợi nhuận bền vững.

Cổ phiếu phải có Sharpe Ratio dương và ổn định, đồng thời xuất hiện trong cả ba bộ lọc Sharpe 1 năm, 3 năm và 5 năm. Sharpe Ratio của cổ phiếu cao hơn Sharpe của VN-Index trong giai 5 năm, phản ánh khả năng sinh lời vượt trội trên trung và dài hạn.

Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong 9 tháng 2025 phải ghi nhận mức tăng trưởng dương, đảm bảo sự ổn định và sức khỏe tài chính tốt.

Qua sàng lọc, Mirae Asset nhận thấy nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong danh mục nhờ khả năng duy trì mức tăng trưởng giá ổn định. Với quy mô vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao, tăng trưởng tín dụng của nhóm ngân hàng được dự báo duy trì ở mức cao trong bối cảnh chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành linh hoạt nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Danh mục cũng tập trung vào các ngành được kỳ vọng hưởng lợi từ kích cầu nội địa và đầu tư công như bán lẻ, điện-nước, dầu khí, thực phẩm, xây dựng và vật liệu xây dựng. Đầu tư công và tiêu dùng nội địa được xem là một trong những động lực chính hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong năm 2025, khi chính sách tài khóa tiếp tục ưu tiên chi cho hạ tầng chiến lược và các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa được hỗ trợ bởi thu nhập cải thiện và chính sách thuế hỗ trợ từ Chính phủ.

Nhóm thực phẩm được kỳ vọng duy trì triển vọng tích cực nhờ yếu tố mùa vụ tiêu thụ cao điểm vào cuối năm và dịp Tết.

Đặc biệt, nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng được kỳ vọng tăng tốc trong nửa cuối năm nhờ tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh, đồng thời hưởng lợi từ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026–2030 với tổng vốn dự kiến khoảng 8.500 nghìn tỷ đồng, tạo dư địa tăng trưởng trung và dài hạn cho ngành.

Nhóm chứng khoán được đánh giá tích cực khi dòng vốn ngoại được kỳ vọng đảo chiều trong giai đoạn tới, khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, qua đó tạo động lực cải thiện thanh khoản và định giá thị trường.