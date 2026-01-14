Dòng tiền xoay vòng, thị trường phân hóa tích cực

Liên tiếp phiên thứ 3 giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết vượt mốc 40.000 tỷ đồng cho thấy dòng tiền vẫn đang đổ vào thị trường rất mạnh. Lượng tiền lớn xoay vòng tạo sự phân hóa rõ rệt cho cổ phiếu, bất chấp VN-Index đang “loạng choạng” vì các mã trụ.

Phiên chiều nay chứng kiến thanh khoản hai sàn tăng thêm 20% so với buổi sáng, đạt 24.527 tỷ đồng, đẩy giao dịch cả phiên lên 45.051 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Như vậy từ đầu tuần này giao dịch đều vượt trên ngưỡng 40.000 tỷ mỗi ngày, là chuỗi phiên tương đương giai đoạn cuối tháng 7/2025.

Độ rộng VN-Index cuối ngày ghi nhận 170 mã tăng/152 mã giảm, xác nhận trạng thái phân hóa rõ hơn hai phiên đầu tuần. Dường như nhà đầu tư đang thực hiện cơ cấu lại danh mục đồng loạt, thậm chí ngay trong từng nhóm ngành cổ phiếu cũng tăng giảm khác nhau.

Chỉ số đóng cửa giảm 0,45% (-8,49 điểm), yếu hơn buổi sáng (-0,1%/-1,91 điểm). VN-Index đã trượt khỏi mốc 1900 điểm, còn 1894,44 điểm. Nguyên nhân là một số trụ ngân hàng co hẹp đà tăng trong khi biên độ cải thiện của nhóm Vin chưa đủ nhiều. VCB trượt đáng kể 2,44% so với giá chốt buổi sáng, chỉ còn tăng chung cuộc 2,7%. CTG trượt 0,72%, còn tăng 0,36%. TCB trượt 1,35%, mở rộng biên độ giảm lên -2,28%. VPB trượt thêm 2,64% thành giảm 3,28%. Dĩ nhiên ngân hàng cũng có mã tốt lên, BID vọt trở lại mức kịch trần lúc đóng cửa, tương đương riêng chiều nay tăng 1,49%. Tuy vậy trong 14 cổ phiếu ngân hàng của rổ VN30 thì 11 mã tụt giá.

Nhóm ngân hàng vẫn là sự thay thế chủ yếu cho nhóm Vin để neo giữ điểm số mấy hôm nay. Do đó khi sức mạnh nhóm này suy giảm, nếu không có các trụ khác thay thế thì VN-Index tất yếu giảm. Nhìn riêng giao dịch buổi chiều, VIC có nhích lên một bước giá so với phiên sáng nhưng chung cuộc vẫn giảm tới 4,59%. VHM chiều nay cũng cải thiện 0,8% nhưng vẫn là giảm 5,75%. GAS chốt phiên sáng kịch trần, chiều nay cũng bị ép xuống và còn tăng 3,18%. BCM và GVR là hai blue-chips mạnh nổi bật của rổ này buổi chiều, giá đều lên kịch trần, nhưng vốn hóa khá hạn chế.

VN30-Index đóng cửa giảm 1,06% dù có 14 mã tăng/13 mã giảm là tín hiệu xác nhận sự thay đổi vốn hóa theo hướng tiêu cực. Dù vậy tổng thể rổ này cũng không phải là xấu, khi phía tăng có 12 mã tăng vượt 1% và phía giảm cũng có 11 mã giảm quá 1%. Nếu nhìn riêng buổi chiều, cũng có 10 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng và 16 mã tụt giá. Điểm nổi bật chính là sự phân hóa cực kỳ sâu sắc, khi nhóm tăng thì tăng cực mạnh và nhóm giảm cũng vậy.

Nhìn từ góc độ thanh khoản thì dòng tiền vẫn tập trung tốt hơn ở nhóm cổ phiếu tăng giá, nhất là nhóm tăng trên 1%.

Hiện tượng phân hóa khá cực đoan này cũng xuất hiện ở diện rộng toàn sàn HoSE. Trong 170 mã xanh cuối ngày thì 98 mã tăng hơn 1% và trong 152 mã đỏ cũng có 99 mã giảm quá 1%. Ở những phiên bình thường, với gần trăm cổ phiếu tăng vượt 1% thì không thể xem là thị trường kém. Phía ngược lại, với cả trăm mã giảm quá 1% thì hiếm khi là một phiên giao dịch tích cực. Hôm nay thì khác, cả hai trạng thái cùng xuất hiện và biến động VN-Index chỉ là một hệ quả, chứ không phải nguyên nhân dẫn đến hoạt động mua và bán khác biệt lớn như vậy.

Cung và cầu đều tạo ra những cổ phiếu tăng giảm rất mạnh và thanh khoản cực cao. Ở phía tăng có tới 6 cổ phiếu xuất hiện giao dịch cỡ ngàn tỷ đồng và giá đều rất mạnh: SSI tăng 1,83%, VNM tăng 6,95%, VCB tăng 2,7%, VIX tăng 1,23%, MSN tăng 1,64%, HCM tăng 3,92%. Ở phía giảm cũng có 3 mã giao dịch ngàn tỷ là VHM giảm 5,75%, VPB giảm 3,28%, MBB giảm 1,45%. Nhóm khớp vài trăm tỷ đều lên tới hàng chục cổ phiếu ở cả chiều tăng lẫn chiều giảm mạnh.

Nhìn từ góc độ phân bổ dòng tiền thì phía tăng hôm nay vẫn có chút tích cực hơn: Tổng giá trị khớp lệnh ở nhóm tăng giá chiếm 52,5% giá trị khớp sàn HoSE, nhóm giảm giá chiếm 36,2%. Ở nhóm tăng mạnh nhất (trên 1%), tập trung 42,3% giá trị sàn, nhóm giảm mạnh nhất chiếm 31,5%. Với ngưỡng thanh khoản cực cao 42.251 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận ở HoSE, sự phân hóa rõ rệt và một chút tích cực hơn ở nhóm tăng giá cho thấy có sự luân chuyển dòng tiền mạnh mẽ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng thay đổi, tăng mua 27% và giảm bán 25% so với phiên sáng. Vị thế ròng phiên chiều là +391,7 tỷ đồng, so với -842,9 tỷ của phiên sáng. Các cổ phiếu được mua ròng tích cực là VB +210,5 tỷ, SSI +192,4 tỷ, FPT +122,2 tỷ, VIC +115,6 tỷ, HCM +96,3 tỷ, VIX +81,7 tỷ, MBB +80,7 tỷ, DBC +75,4 tỷ, BID +60,9 tỷ. Phía bán ròng có VHM -265,5 tỷ, MSN -195,6 tỷ, VRE -147,2 tỷ, VJC -128,8 tỷ, CTG -122,4 tỷ, HDB -115,5 tỷ, HPG -111,6 tỷ, ACB -101,6 tỷ.