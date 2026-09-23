VinaCapital: Định giá chứng khoán Việt Nam đang ở mức hấp dẫn so với nhóm ASEAN

P/E dự phóng năm 2026 của Việt Nam ở mức 12,7 lần, thấp hơn Thái Lan (14,3 lần) và Malaysia (14,9 lần), đồng thời cao hơn Indonesia và Philippines.

VinaCapital vừa có cập nhật triển vọng thị trường Việt Nam trong bức tranh ASEAN ngay sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch với danh hiệu "thị trường mới nổi" được nâng hạng bởi FTSE Russell. Các thị trường nằm trong nhóm so sánh với Việt Nam gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Theo đó, VinCapital dự phóng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Việt Nam tăng trưởng nổi bật 42,3% trong năm 2026 và 13,4% trong năm 2027, cao nhất nhóm so sánh ở cả hai năm, theo dự báo đồng thuận của Bloomberg.

Việt Nam được dự báo có hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao nhất trong nhóm, với ROE dự phóng năm 2026 đạt 15,0%. Mức này cao hơn đáng kể so với các thị trường Đông Nam Á được so sánh. Cụ thể, Philippines đứng sau Việt Nam với ROE dự phóng 12,3%, tiếp đến là Indonesia đạt 11,3%. Thái Lan có ROE dự phóng 10,8%, trong khi Malaysia đạt 10,3%.

Như vậy, ROE dự phóng năm 2026 của Việt Nam cao hơn Philippines 2,7 điểm phần trăm, cao hơn Indonesia 3,7 điểm phần trăm, cao hơn Thái Lan 4,2 điểm phần trăm và cao hơn Malaysia 4,7 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, P/B cũng ở mức cao nhất (2.0), cho thấy nhà đầu tư vẫn cần xem xét mức giá phải trả cho khả năng sinh lời đó.

Theo số liệu từ VinaCapital, P/E dự phóng năm 2026 của Việt Nam ở mức 12,7 lần, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan và Malaysia, đồng thời cao hơn Philippines và Indonesia.

Cụ thể, Philippines có P/E dự phóng 9,4 lần, Indonesia ở mức 10,9 lần, trong khi Thái Lan đạt 14,3 lần và Malaysia đạt 14,9 lần. Như vậy, mức định giá dự phóng của Việt Nam đang nằm giữa các thị trường trong nhóm so sánh.

Ông Đinh Đức Minh, Giám đốc Đầu tư cấp cao VinaCapital, cho rằng khoảng cách giữa tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và mặt bằng định giá hiện nay phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cùng môi trường lãi suất cao hơn. Vì vậy, ngay cả cổ phiếu của những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt cũng có thể chịu áp lực khi niềm tin thị trường suy yếu.

Điều này cho thấy, giá chưa phải là dữ liệu duy nhất đáng quan tâm. Nhà đầu tư có thể nhìn thêm vào: Tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp; Chất lượng tài sản; Mức định giá của danh mục và triển vọng trong khung thời gian dài hơn.

Tính đến cuối tháng 8, doanh thu của các doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh tăng khoảng 36,5%, trong khi lợi nhuận tăng hơn 50%. Cùng thời điểm, P/E của VN-Index ở khoảng 12,5 lần.

Trước đó, ngày 21/9/2026, đánh dấu một cột mốc quan trọng của thị trường vốn Việt Nam, khi việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp chính thức có hiệu lực. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực cải cách thị trường trong nhiều năm qua, từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Quan trọng hơn, theo VinaCapital, cột mốc này mở ra nhiều cơ hội mới cho chặng đường phát triển tiếp theo của Việt Nam: Thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Một thị trường vốn phát triển và dễ tiếp cận hơn sẽ góp phần nâng cao khả năng huy động vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Việc gia nhập nhóm Thị trường Mới nổi giúp chứng khoán Việt Nam có cơ hội hiện diện trong các bộ chỉ số toàn cầu quan trọng của FTSE Russell, qua đó gia tăng sự chú ý từ cộng đồng đầu tư quốc tế.

Những cải thiện về hạ tầng, tính minh bạch và khả năng tiếp cận sẽ tiếp tục góp phần phát triển thị trường vốn theo chiều sâu và tăng cường hội nhập với hệ thống tài chính toàn cầu. Nâng hạng không chỉ là thay đổi về phân loại thị trường. Đây còn là sự ghi nhận cho những bước tiến của Việt Nam và mở ra một chương mới với nhiều cơ hội phía trước.

"Bên cạnh dấu mốc nâng hạng, triển vọng lợi nhuận, hiệu quả sinh lời và định giá vẫn là những yếu tố quan trọng khi đánh giá cơ hội đầu tư dài hạn", VinaCapital nhấn mạnh.