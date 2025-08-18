Blog chứng khoán: Hàng penny, midcap lại tăng nóng
18/08/2025, 16:50
Dòng tiền xoay vòng và tránh blue-chips đang khiến chỉ số đi đường riêng tách biệt đáng kể với diễn biến cổ phiếu. VNI phiên này tăng yếu nhưng nhiều cổ phiếu rất nóng, nhất là nhóm penny và midcap.
Sau phiên xả mạnh cuối tuần trước, thị trường hồi lại nhưng
tính chất khác nhau. Nhìn từ VNI thì sức hồi kém, thanh khoản chung cũng sụt giảm
và không lấy lại được một nửa mức dao động của phiên liền trước. Tuy nhiên nhìn
từ cổ phiếu thì giao dịch khá tốt, thậm chí nhiều mã tăng sốc.
Điều này tạo ra sự phân hóa trong quan điểm. Nếu nhà đầu tư
quen nhìn chỉ số để giao dịch thì tín hiệu suy yếu là có. Nhưng nếu cầm đúng các
mã mạnh thì thị trường vẫn đang rất tốt. Thêm nữa dòng tiền chảy vào các cổ phiếu
là khác nhau nên tác động lên giá cũng khác nhau. Nhìn chung cổ phiếu nào có
thanh khoản cao và dao động giá trong phiên theo hướng tăng dần tức là cầu chủ động
còn khỏe. Ngược lại, dù biên độ tăng hẹp hoặc đỏ nhẹ với thanh khoản rất cao thì
có khả năng bên bán đang xả và ép được giá.
Lúc này thị trường đang đi lên, biên độ có thay đổi hàng ngày
nhưng vẫn là vượt qua tất cả các mốc kỹ thuật đơn giản. Vì vậy chỉ có thể “dò dẫm”
theo vận động từng phiên của từng cổ phiếu để quan sát cung cầu. Thị trường có
thể chùng xuống một ngày, hay thậm chí bị xả như cuối tuần trước, nhưng không
chắc sẽ là tín hiệu suy kiệt đà đi lên. Ví dụ những ai chốt lời hôm thứ Sáu có
thể hài lòng đến cuối ngày, nhưng sang hôm nay có thể là mất hàng. Hiện tiền
trong thị trường vẫn còn rất nhiều và quan điểm thay đổi hàng ngày, thậm chí
nhiều mã nóng vẫn còn “game”. Cổ phiếu tăng 4%-5% trong 1-2 phiên rồi điều chỉnh
giảm một ngày không có gì đặc biệt. Nếu biên độ điều chỉnh chưa vi phạm ngưỡng
dừng lãi thì vẫn nên nắm giữ.
Thị trường phái sinh hôm nay bị ảnh hưởng từ diễn biến phân
hóa trong nhóm cổ phiếu blue-chips nên dao động VN30 khá hẹp. F1 sắp đáo hạn
nhưng basis có lúc vẫn chiết khấu trên 8 điểm. Kết hợp hai điều này khiến cơ hội
giao dịch tuy có nhưng hiệu quả thấp.
Nhịp VN30 phục hồi vòng lên trên 1785.xx lúc 9h50, chênh lệch
hơn 8 điểm và duy trì suốt cả nhịp đi lên của VN30 tới gần 11h. Mức tăng của
VN30 đã hẹp, F1 lại phản ứng rất nhạy khi chỉ số đi xuống. Buổi chiều VN30 retest
bất thành mốc 1785.xx và rơi xuống 1771.xx thì basis lại co lại nên Short thậm
chí còn lỗ.
Nói chung phái sinh khó chơi hôm nay. Tuy nhiên F1 sắp đáo hạn,
kiểu chênh lệch này sẽ sớm hết, dòng tiền vào thị trường cơ sở vẫn mạnh và triển
vọng cao là VN30 sẽ duy trì diễn biến tăng cho tới lúc đáo hạn. Basis rộng thì
lên Long, chỉ Short nếu có ép trụ rõ ràng.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1786.37. Cản gần nhất ngày mai là
1792; 1801; 1807; 1815; 1826; 1832; 1841. Hỗ trợ 1785; 1772; 1765; 1754; 1744;
1732.
Trạng thái giằng co của nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn tiếp diễn chiều nay làm nền cho cổ phiếu vừa và nhỏ tăng cực mạnh. Tới 21 mã kịch trần, số lượng nhiều nhất trong vòng 10 phiên. Khối ngoại là điểm trừ khi tiếp tục rút ròng thêm 2.064 tỷ đồng trên cả ba sàn.
