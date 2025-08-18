Thứ Hai, 18/08/2025

Chứng khoán

Blog chứng khoán: Hàng penny, midcap lại tăng nóng

iTrader

18/08/2025, 16:50

Dòng tiền xoay vòng và tránh blue-chips đang khiến chỉ số đi đường riêng tách biệt đáng kể với diễn biến cổ phiếu. VNI phiên này tăng yếu nhưng nhiều cổ phiếu rất nóng, nhất là nhóm penny và midcap.

VN30-Index và MA20.
VN30-Index và MA20.

Sau phiên xả mạnh cuối tuần trước, thị trường hồi lại nhưng tính chất khác nhau. Nhìn từ VNI thì sức hồi kém, thanh khoản chung cũng sụt giảm và không lấy lại được một nửa mức dao động của phiên liền trước. Tuy nhiên nhìn từ cổ phiếu thì giao dịch khá tốt, thậm chí nhiều mã tăng sốc.

Điều này tạo ra sự phân hóa trong quan điểm. Nếu nhà đầu tư quen nhìn chỉ số để giao dịch thì tín hiệu suy yếu là có. Nhưng nếu cầm đúng các mã mạnh thì thị trường vẫn đang rất tốt. Thêm nữa dòng tiền chảy vào các cổ phiếu là khác nhau nên tác động lên giá cũng khác nhau. Nhìn chung cổ phiếu nào có thanh khoản cao và dao động giá trong phiên theo hướng tăng dần tức là cầu chủ động còn khỏe. Ngược lại, dù biên độ tăng hẹp hoặc đỏ nhẹ với thanh khoản rất cao thì có khả năng bên bán đang xả và ép được giá.

Lúc này thị trường đang đi lên, biên độ có thay đổi hàng ngày nhưng vẫn là vượt qua tất cả các mốc kỹ thuật đơn giản. Vì vậy chỉ có thể “dò dẫm” theo vận động từng phiên của từng cổ phiếu để quan sát cung cầu. Thị trường có thể chùng xuống một ngày, hay thậm chí bị xả như cuối tuần trước, nhưng không chắc sẽ là tín hiệu suy kiệt đà đi lên. Ví dụ những ai chốt lời hôm thứ Sáu có thể hài lòng đến cuối ngày, nhưng sang hôm nay có thể là mất hàng. Hiện tiền trong thị trường vẫn còn rất nhiều và quan điểm thay đổi hàng ngày, thậm chí nhiều mã nóng vẫn còn “game”. Cổ phiếu tăng 4%-5% trong 1-2 phiên rồi điều chỉnh giảm một ngày không có gì đặc biệt. Nếu biên độ điều chỉnh chưa vi phạm ngưỡng dừng lãi thì vẫn nên nắm giữ.

Thị trường phái sinh hôm nay bị ảnh hưởng từ diễn biến phân hóa trong nhóm cổ phiếu blue-chips nên dao động VN30 khá hẹp. F1 sắp đáo hạn nhưng basis có lúc vẫn chiết khấu trên 8 điểm. Kết hợp hai điều này khiến cơ hội giao dịch tuy có nhưng hiệu quả thấp.

Nhịp VN30 phục hồi vòng lên trên 1785.xx lúc 9h50, chênh lệch hơn 8 điểm và duy trì suốt cả nhịp đi lên của VN30 tới gần 11h. Mức tăng của VN30 đã hẹp, F1 lại phản ứng rất nhạy khi chỉ số đi xuống. Buổi chiều VN30 retest bất thành mốc 1785.xx và rơi xuống 1771.xx thì basis lại co lại nên Short thậm chí còn lỗ.

Nói chung phái sinh khó chơi hôm nay. Tuy nhiên F1 sắp đáo hạn, kiểu chênh lệch này sẽ sớm hết, dòng tiền vào thị trường cơ sở vẫn mạnh và triển vọng cao là VN30 sẽ duy trì diễn biến tăng cho tới lúc đáo hạn. Basis rộng thì lên Long, chỉ Short nếu có ép trụ rõ ràng.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1786.37. Cản gần nhất ngày mai là 1792; 1801; 1807; 1815; 1826; 1832; 1841. Hỗ trợ 1785; 1772; 1765; 1754; 1744; 1732.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

blog chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường phái sinh

Dòng tiền xoay vòng và tránh blue-chips đang khiến chỉ số đi đường riêng tách biệt đáng kể với diễn biến cổ phiếu. VNI phiên này tăng yếu nhưng nhiều cổ phiếu rất nóng, nhất là nhóm penny và midcap.

