Blog chứng khoán: Sức ép bắt đầu tăng

Cổ phiếu hôm nay mở biên độ giảm cả loạt, dù VNI vẫn được đỡ chút ít và chỉ giảm nhẹ. Đây là kết quả tất yếu của diễn biến giảm trong 5 phiên trở lại đây trong bối cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”.

Chỉ số tuy chỉ có 2 phiên đỏ trong 5 phiên gần nhất nhưng nhìn vào độ rộng thì bức tranh rất khác: Cả 5 phiên này ngày nào hệ số tăng/giảm cũng nghiêng hẳn về phía đỏ, tức là cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế. Thống kê nhanh với rổ VNAllshare thì gần một phần ba (32,5%) giảm quá 3%. Trong ngắn hạn thì tốc độ giảm như vậy cũng không phải là ít.

Đó là chưa kể tới nhiều cổ phiếu đã đạt đỉnh sớm hơn nhiều ở nhịp phục hồi kỹ thuật này, ví dụ quay đầu giảm trước khi VNI vượt được MA20 (phiên ngày 17/11). Nếu tính trong cả chu kỳ tăng ngắn hạn 11 phiên vừa qua kể từ ngày chạm đáy 10/11, hơn một nửa (50,9%) rổ có mức điều chỉnh quá 3% mà cổ phiếu nhóm chứng khoán là tiêu biểu.

Do đó thị trường dễ đi đến điểm “đổ vỡ” về tâm lý khi chỉ số tăng mà cổ phiếu của mình cứ giảm, hoặc mức thua lỗ trong ngắn hạn đạt đến điểm cắt lỗ nhanh hơn chỉ số. Vì VNI vẫn được neo giữ điểm số nên cổ phiếu sẽ mở biên độ riêng biệt. Chỉ cần thống kê mức giảm hàng ngày ở cổ phiếu cụ thể cũng thấy hàng chục, thậm chí cả trăm mã giảm quá 1%. Sự ức chế tích lũy dần thúc đẩy hành động bán ra quyết liệt hơn.

Tuy nhiên nhịp giảm như vậy cũng không phải là báo hiệu rủi ro bán tháo lớn. Các đợt bán như vậy có thể chỉ xuất hiện một ngày, sau đó lại cân bằng lại trong phiên kế tiếp. Lý do là tùy từng cổ phiếu và tùy sức chịu đựng mà hành động bán ra xuất hiện ở các mã riêng lẻ với mức độ khác nhau. Một đợt “xì hơi” sẽ làm giảm áp lực tương đối, sau đó thị trường lại tích tụ cho một đợt “xì hơi” kế tiếp nếu giá tiếp tục đi xuống.

Điểm tốt là thanh khoản hôm nay có cải thiện. Hai sàn khớp lệnh gần 23,5k tỷ (chưa tính thỏa thuận), cao nhất 15 phiên. Việc tăng thanh khoản là có thể dự đoán được vì khi cổ phiếu mở biên độ giảm sẽ chạm đến các lệnh mua chờ ở giá sâu và tạo thành thanh khoản. Các lệnh mua vẫn xếp chờ hàng ngày, chỉ là lúc nào được khớp mà thôi.

Thực ra việc giảm nhanh và thúc đẩy thanh khoản lên cao hơn là tín hiệu tốt cho thị trường lúc này. Các giao dịch ngắn hạn dễ bị tổn thương nhất, còn các vị thế dài hạn thậm chí có thể còn chưa mua đủ, nên giá càng giảm càng tốt. Kỳ vọng ngắn hạn chán nản muốn thoát ra sẽ trao đổi cho kỳ vọng dài hạn vì giá hôm nay sẽ không giống với giá trong 3 - 6 tháng tới.

Vẫn giữ quan điểm thị trường đang dao động bình thường trong ngắn hạn và hiệu quả của đợt giảm giá vốn này là khá tốt, có thể cover lại thuận lợi. Hiện thị trường đã gần hết tháng 11, khoảng giữa tháng 12 tình hình sẽ thay đổi dần. Áp lực hiện tại thuần túy là do cung cầu ngắn hạn.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục thể hiện quan điểm thận trọng với thị trường cơ sở khi F1 chấp nhận chiết khấu. Biên độ dao động dự kiến của VN30 khá hẹp, lại bị chiết khấu nên khó giao dịch.

VN30 đóng cửa tại 1909.6. Cản gần nhất ngày mai là 1915; 1924; 1935; 1949; 1965. Hỗ trợ 1902; 1890; 1875; 1864; 1859; 1851.

