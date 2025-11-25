Thứ Ba, 25/11/2025

Blog chứng khoán: Sức ép bắt đầu tăng

25/11/2025, 16:39

Cổ phiếu hôm nay mở biên độ giảm cả loạt, dù VNI vẫn được đỡ chút ít và chỉ giảm nhẹ. Đây là kết quả tất yếu của diễn biến giảm trong 5 phiên trở lại đây trong bối cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Chỉ số tuy chỉ có 2 phiên đỏ trong 5 phiên gần nhất nhưng nhìn vào độ rộng thì bức tranh rất khác: Cả 5 phiên này ngày nào hệ số tăng/giảm cũng nghiêng hẳn về phía đỏ, tức là cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế. Thống kê nhanh với rổ VNAllshare thì gần một phần ba (32,5%) giảm quá 3%. Trong ngắn hạn thì tốc độ giảm như vậy cũng không phải là ít.

Đó là chưa kể tới nhiều cổ phiếu đã đạt đỉnh sớm hơn nhiều ở nhịp phục hồi kỹ thuật này, ví dụ quay đầu giảm trước khi VNI vượt được MA20 (phiên ngày 17/11). Nếu tính trong cả chu kỳ tăng ngắn hạn 11 phiên vừa qua kể từ ngày chạm đáy 10/11, hơn một nửa (50,9%) rổ có mức điều chỉnh quá 3% mà cổ phiếu nhóm chứng khoán là tiêu biểu.

Do đó thị trường dễ đi đến điểm “đổ vỡ” về tâm lý khi chỉ số tăng mà cổ phiếu của mình cứ giảm, hoặc mức thua lỗ trong ngắn hạn đạt đến điểm cắt lỗ nhanh hơn chỉ số. Vì VNI vẫn được neo giữ điểm số nên cổ phiếu sẽ mở biên độ riêng biệt. Chỉ cần thống kê mức giảm hàng ngày ở cổ phiếu cụ thể cũng thấy hàng chục, thậm chí cả trăm mã giảm quá 1%. Sự ức chế tích lũy dần thúc đẩy hành động bán ra quyết liệt hơn.

Tuy nhiên nhịp giảm như vậy cũng không phải là báo hiệu rủi ro bán tháo lớn. Các đợt bán như vậy có thể chỉ xuất hiện một ngày, sau đó lại cân bằng lại trong phiên kế tiếp. Lý do là tùy từng cổ phiếu và tùy sức chịu đựng mà hành động bán ra xuất hiện ở các mã riêng lẻ với mức độ khác nhau. Một đợt “xì hơi” sẽ làm giảm áp lực tương đối, sau đó thị trường lại tích tụ cho một đợt “xì hơi” kế tiếp nếu giá tiếp tục đi xuống.

Điểm tốt là thanh khoản hôm nay có cải thiện. Hai sàn khớp lệnh gần 23,5k tỷ (chưa tính thỏa thuận), cao nhất 15 phiên. Việc tăng thanh khoản là có thể dự đoán được vì khi cổ phiếu mở biên độ giảm sẽ chạm đến các lệnh mua chờ ở giá sâu và tạo thành thanh khoản. Các lệnh mua vẫn xếp chờ hàng ngày, chỉ là lúc nào được khớp mà thôi.

Thực ra việc giảm nhanh và thúc đẩy thanh khoản lên cao hơn là tín hiệu tốt cho thị trường lúc này. Các giao dịch ngắn hạn dễ bị tổn thương nhất, còn các vị thế dài hạn thậm chí có thể còn chưa mua đủ, nên giá càng giảm càng tốt. Kỳ vọng ngắn hạn chán nản muốn thoát ra sẽ trao đổi cho kỳ vọng dài hạn vì giá hôm nay sẽ không giống với giá trong 3 - 6 tháng tới.

Vẫn giữ quan điểm thị trường đang dao động bình thường trong ngắn hạn và hiệu quả của đợt giảm giá vốn này là khá tốt, có thể cover lại thuận lợi. Hiện thị trường đã gần hết tháng 11, khoảng giữa tháng 12 tình hình sẽ thay đổi dần. Áp lực hiện tại thuần túy là do cung cầu ngắn hạn.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục thể hiện quan điểm thận trọng với thị trường cơ sở khi F1 chấp nhận chiết khấu. Biên độ dao động dự kiến của VN30 khá hẹp, lại bị chiết khấu nên khó giao dịch.

VN30 đóng cửa tại 1909.6. Cản gần nhất ngày mai là 1915; 1924; 1935; 1949; 1965. Hỗ trợ 1902; 1890; 1875; 1864; 1859; 1851.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Thị trường đang thử thách sự kiên nhẫn

16:46, 24/11/2025

Blog chứng khoán: Thị trường đang thử thách sự kiên nhẫn

La liệt cổ phiếu giảm sâu, thanh khoản lên cao nhất 15 phiên

15:44, 25/11/2025

La liệt cổ phiếu giảm sâu, thanh khoản lên cao nhất 15 phiên

Thị trường ETF của Đài Loan tăng trưởng 32 lần chỉ trong mười năm, kinh nghiệm nào cho Việt Nam?

13:46, 25/11/2025

Thị trường ETF của Đài Loan tăng trưởng 32 lần chỉ trong mười năm, kinh nghiệm nào cho Việt Nam?

La liệt cổ phiếu giảm sâu, thanh khoản lên cao nhất 15 phiên

La liệt cổ phiếu giảm sâu, thanh khoản lên cao nhất 15 phiên

Áp lực bán hạ giá đã tăng đáng kể so với phiên sáng, tạo sức ép nặng lên giá cổ phiếu bất chấp VN-Index chỉ giảm nhẹ. Độ rộng cho thấy số mã đỏ nhiều gấp 3,3 lần số xanh, trong đó gần 160 cổ phiếu giảm vượt 1%, cho thấy mức độ tổn thương ở danh mục của nhà đầu tư rất cao.

Thị trường ETF của Đài Loan tăng trưởng 32 lần chỉ trong mười năm, kinh nghiệm nào cho Việt Nam?

Thị trường ETF của Đài Loan tăng trưởng 32 lần chỉ trong mười năm, kinh nghiệm nào cho Việt Nam?

Thị trường ETF của Đài Loan tăng trưởng gấp 32 lần chỉ trong mười năm, nhờ kết hợp tốt giữa việc phát triển một hệ thống phát triển chỉ số rất hiệu quả, kết hợp với sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức và khả năng tiếp cận quỹ thuận tiện cho nhà đầu tư cá nhân.

Áp lực bán hạ giá có tín hiệu tăng

Áp lực bán hạ giá có tín hiệu tăng

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tăng mạnh 34% so với sáng hôm qua lên cao nhất 4 phiên, nhưng cổ phiếu lại điều chỉnh diện rộng. Mặc dù VN-Index vẫn đang được một số cổ phiếu lớn nâng đỡ nhưng tài khoản nhà đầu tư tiếp tục bị bào mòn.

Sau khi đóng quỹ phòng hộ, nhà bán khống huyền thoại Michael Burry tiếp tục cảnh báo về bong bóng AI

Sau khi đóng quỹ phòng hộ, nhà bán khống huyền thoại Michael Burry tiếp tục cảnh báo về bong bóng AI

Việc đóng quỹ phòng hộ có lẽ không phải là một động thái “đầu hàng” của ông Burry. Thay vào đó, việc ông tiếp tục đưa ra cảnh báo về cơn sốt AI cho thấy ông đang giữ vững niềm tin rằng đây là một bong bóng...

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ cú bật của Alphabet, giá dầu đi lên

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ cú bật của Alphabet, giá dầu đi lên

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (24/11), một phần nhờ mức tăng lớn của cổ phiếu Alphabet giúp nhà đầu tư phục hồi niềm tin vào giao dịch AI...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

1

TP. Hồ Chí Minh đặt "thế hệ thông minh đương thời" là trọng tâm của đổi mới sáng tạo

Kinh tế số

2

Vì sao hàng loạt hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân vẫn tồn đọng?

Tài chính

3

Từ điểm đến đầu tư, châu Phi đang trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc

Thế giới

4

Hãng Hàng không Hàn Quốc thứ 11 mở đường bay đến Đà Nẵng

Du lịch

5

Phú Thọ sau tái tổ chức hành chính: Sức bật mới cho phát triển bền vững

Kinh tế xanh

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy