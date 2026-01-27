Blog chứng khoán: Dòng tiền phân hóa trở lại

Đà giảm của chỉ số hôm nay không phản ánh hết diễn biến giao dịch, thị trường đã tốt hơn với khả năng phân hóa nhờ dòng tiền nâng đỡ xuất hiện. Thanh khoản chung giảm tương đối mạnh nhưng số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn. Dù biên độ tăng còn rất hạn chế, nhưng ít nhất áp lực bán đã vơi bớt.

VNI giảm 0,72% do ảnh hưởng mạnh từ VHM giảm sàn, VIC giảm 5,57%, điểm giảm do hai trụ này còn lớn hơn cả mức giảm của chỉ số. Đây là điều tốt vì dòng tiền có khả năng thoát khỏi ảnh hưởng từ các trụ, được xác thực bằng độ rộng nghiêng về phía tăng.

Dĩ nhiên thanh khoản giảm là điều có thể đoán trước, nhà đầu tư sẽ không chấp nhận đẩy giá lên nhiều. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu là 1,24/1 nhưng rất ít mã tăng mạnh (khoảng 24% tăng trên 1%). Thanh khoản hai sàn giảm 18,4% so với hôm qua, đạt 25,6k tỷ chưa kể thỏa thuận. Điểm tích cực là áp lực cung đã nhẹ đi, cũng phù hợp với phiên kế tiếp ngày bán tháo, khi lượng hàng lỏng lẻo nhất được xả ra.

Thị trường bước vào nhịp điều chỉnh nên vị thế mạnh sẽ thuộc về bên bán. Giảm bán chỉ là tín hiệu đầu tiên và hôm nay không phải là đại diện. Thị trường hoàn toàn có thể tiếp tục xuất hiện áp lực bán cộng hưởng trong những phiên tới. Nói cách khác, đây là giai đoạn “test cung”, điểm số không quan trọng mà là biên độ dao động, hướng dao động của giá và thanh khoản ở cổ phiếu.

Nhịp điều chỉnh này không do ảnh hưởng từ thông tin bất lợi mà chỉ là cung cầu đơn thuần. Vì vậy giá càng giảm thì cầu bắt đáy sẽ càng chủ động hơn. Thực ra thị trường hiện tại cũng không khác lắm giai đoạn VNI test 1800 điểm khi đa số cổ phiếu yếu hơn chỉ số. Việc chỉ số giảm mạnh tạo sức ép tâm lý bán ra ở gần như tất cả các cổ phiếu, bất kể là tốt hay xấu, nên đó chính là cơ hội để dòng tiền mua vào. Chỉ có điều quan điểm dài hạn kiên nhẫn hơn và cũng yếu hơn giao dịch ngắn hạn.

Khi nhìn từ góc độ “test cung”, thị trường giảm là điều kiện tốt để tiếp tục rũ bỏ khối lượng lỏng lẻo. Nếu nhà đầu tư thực sự có thể “bỏ quên” danh mục thì thị trường không có gì đáng ngại. Tuy nhiên nếu muốn tối ưu giá vốn, nhịp giảm này là cơ hội ngắn hạn. Một điều nên chú ý rằng kết quả kinh doanh tuy không thể tạo sóng như mong đợi, nhưng vẫn sẽ là một điểm tựa quan trọng. Thị trường sẽ sớm được tái định giá dựa trên số liệu quý 4/2025. Đó là chưa kể các kỳ vọng dài hạn vẫn còn nguyên.

Thị trường phái sinh hôm nay phản ánh sớm kỳ vọng đợt giảm này sẽ qua. F1 chấp nhận chênh lệch basis dương trọn phiên và ở các nhịp intraday VN30 giảm, basis đều mở rộng. Chênh lệch này tạo lợi thế cho Short nhưng cũng không dễ trade vì ngân hàng đã hồi lại để cân bằng với nhóm Vin. VN30 co biên độ lại cũng là điều có thể đoán trước, nhưng Long trong tình huống này là khó khăn vì các trụ không đủ mạnh trong khi basis lại bất lợi. Diễn biến trên thị trường phái sinh hôm nay chỉ thể hiện mức độ kỳ vọng đối với thị trường cơ sở.

Với áp lực bán trên thị trường cổ phiếu suy yếu hôm nay khả năng duy trì phân hóa sẽ tiếp tục. Tuy nhiên bên mua chưa có động lực để chủ động hơn mà có thể vẫn sẽ chỉ căng mua giá thấp. Vì vậy khả năng cao thanh khoản tiếp tục giảm và biên độ dao động sẽ hẹp. Chiến lược là canh mua lại cổ phiếu nếu mở biên độ giảm, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 2019.88. Cản gần nhất ngày mai là 2027; 2040; 2047; 2056; 2070. Hỗ trợ 2018; 2013; 1997; 1988; 1980.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.