Blog chứng khoán: Sát thương lớn

Thị trường sát thương danh mục đáng kể phiên hôm nay, chưa kể phiên cuối tuần trước cũng đã có tỷ lệ giảm mạnh áp đảo. Có vẻ sự đồng thuận về một nhịp lùi lại để củng cố đã lan rộng, dẫn đến nhu cầu thu gọn danh mục đồng loạt.

Thông tin kết quả kinh doanh quý 4/2025 đã không tạo được sức bật rõ ràng ở cổ phiếu, thậm chí không ít mã còn giảm ngược. VNI húc vào vùng 1900 điểm và gặp khó khăn trong 2 tuần qua nhưng chỉ số không đồng nhất với đa số cổ phiếu. Thế nhưng khi chỉ số quay đầu kỹ thuật, phản ứng ở cổ phiếu lại rất tệ.

Thống kê thì chỉ có gần 20% số cổ phiếu trong 2 phiên gần nhất giảm quá 5% - ngưỡng thường được xác định để cắt lỗ sớm – nhưng tới 60% thanh khoản thị trường tập trung ở đây. Điều này nghĩa là một lượng lớn tiền trên thị trường đang chịu ảnh hưởng nặng nề và áp lực bán kỹ thuật có thể còn gia tăng.

Với tâm lý khá yếu thì dù VNI chỉ lùi lại kiểm định ngưỡng hỗ trợ cứng gần nhất quanh 1800 điểm thì dư địa điều chỉnh ở cổ phiếu có thể còn lớn hơn. Thị trường đang rơi vào bối cảnh khó khăn: Cổ phiếu dù tốt, kết quả kinh doanh tích cực giá vẫn có thể giảm theo ảnh hưởng chung trong khi trước đó giá chưa tăng nhiều. Cắt lỗ sớm hay chịu đựng là bài toán khó, nhất là nếu sử dụng đòn bẩy.

Hiện tượng rã đám ở nhóm trụ khiến VNI gặp khó trong vùng 1900 điểm không mới. Điều quan trọng là nếu trụ kéo chỉ số giảm liệu thị trường có kháng cự lại được tác động chung hay không. Dòng tiền không lan tỏa và tạo sự phân hóa trong phiên cuối tuần trước cho thấy ngưỡng cản của chỉ số vẫn đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua bán.

Nhìn vào diễn biến hôm nay, buổi sáng mức điều chỉnh điểm số khá nhẹ, cổ phiếu cũng duy trì biên độ dao động thông thường. Đến chiều khi các trụ khiến VNI mất điểm nhiều hơn, phản ứng khác hẳn: Nhà đầu tư xả hàng chủ động và hạ giá liên tục. Thống kê khoảng 40% số cổ phiếu giá đỏ phải đóng cửa ở mức Low hoặc chỉ cao hơn Low một bước giá nhờ lệnh mua lên kỹ thuật. Đó là chưa kể đến thanh khoản buổi chiều còn tăng vọt 70% so với buổi sáng. Các yếu tố này phù hợp với hành động bán tháo tạo sức ép liên tục.

Dòng tiền bắt đáy hôm nay cũng đã hoạt động, đỡ được giá ở nhiều mã hồi lên nhưng rõ ràng là mới chọn vùng giá rất thấp. Khoảng 36,5% số cổ phiếu được kéo ngược lên vượt 1% kể từ giá Low. Những cổ phiếu này có triển vọng sẽ tiếp tục được dòng tiền bắt đáy chọn lọc, chỉ là sẽ không thể nâng giá nhiều hơn vì nhu cầu bán vẫn chưa biết đã nhẹ đi hay chưa. Do đó trong phiên tới nếu có phục hồi thì khả năng cao là thanh khoản sẽ thấp.

Trong bối cảnh này, việc nên làm là thu gọn danh mục để dự phòng nguồn lực, tuyệt đối không sử dụng đòn bẩy. Một đợt hạ margin có thể tạo quán tính thêm vài phiên nữa vì tốc độ giảm giá này rất nhanh sẽ chạm đến ngưỡng cắt lỗ chủ động. Thị trường hiện không phải có tin gì xấu, chỉ là cung cầu thay đổi nên áp lực sẽ sớm qua.

Thị trường phái sinh là cứu cánh trong tình huống như hôm nay, basis đảo dương là một lợi thế. VCB và BID là ẩn số duy nhất nhưng hai mã này trong VN30 cũng bị hạn chế vốn hóa, trong khi số lớn cổ phiếu ngân hàng khác, đặc biệt CTG, TCB, VPB, MBB ảnh hưởng rất lớn. VN30 trượt dài từ 2800.xx xuống tận 2028.xx, tức là đi hết toàn bộ biên độ dự kiến. Đây là diễn biến hiếm thấy. Tuy nhiên phiên tới thị trường khả năng cao sẽ không có được biên độ như vậy nữa, thậm chí có thể phục hồi lại.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2032.28. Cản gần nhất ngày mai là 2040; 2047; 2058; 2070; 2087; 2097; 2103. Hỗ trợ 2027; 2017; 2012; 1997; 1987; 1980; 1967.

