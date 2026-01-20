Thứ Năm, 22/01/2026

Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Trụ “rã đám”, tiền có xoay vòng?

iTrader

20/01/2026, 16:22

Thị trường cơ sở hôm nay vẫn phân hóa nhưng có phần chán nản hơn một chút khi số mã giảm áp đảo. Đợt ép trụ nửa sau phiên chiều nay cho thấy phản ứng khá tiêu cực khi cổ phiếu lũ lượt lao dốc, số không ít đã rơi hẳn qua tham chiếu.

Tranh minh họa
Tranh minh họa

Điểm nhấn hôm nay là một nhịp kéo khá ấn tượng xuất hiện ngay khi thị trường mở cửa trở lại sau giờ nghỉ. VNI được đưa lên 1915,11 điểm, tức là gần tương đương với đỉnh cao nhất hôm 14/1 (1918,46 điểm). Nhìn theo intraday thì đây là lần thứ 4 chỉ số vượt qua mốc 1900 điểm.

Khá nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực ở nhịp tăng này nhưng độ rộng không cho thấy có sự thay đổi lớn: Chỉ khoảng 13 cổ phiếu có thể đổi màu giá ở nhịp này, trong khi lúc VNI bị ép xuống mạnh ở thời gian còn lại, số chuyển sang đỏ nhiều hơn là số giảm sâu cũng gia tăng đáng kể. Nói đơn giản thì ở chiều đẩy trụ kéo điểm, cổ phiếu phản ứng chậm chạp, còn khi điểm số giảm, tâm lý có vẻ yếu đi nhanh hơn.

Đợt biến động mạnh ở VNI xuất phát từ các cổ phiếu lớn dao động khá mạnh. VCB, CTG, BID, GAS, MSN thay đổi chóng mặt. Đặc biệt là GAS tạo bull-trap lớn với dao động tối đa tới 6,54% trong ngày, trong đó “kích thước” bull-trap tới -5,69%. Cổ phiếu này có nhịp retest đỉnh lịch sử của phiên ngày 14/1 và thất bại. BID cũng tương tự nhưng ít nhất còn tăng so với tham chiếu.

Với sự suy yếu của VIC và VHM – cả hai đều đã có đỉnh cao lịch sử tham chiếu - thì các trụ còn lại nếu cũng bị xả, triển vọng để VNI đột phá mốc 1900 điểm là khá thấp. Vấn đề còn lại là những cổ phiếu khác – phần lớn tăng rất ít hoặc không tăng nhịp vừa rồi – sẽ phản ứng thế nào. Với độ rộng khá hẹp hôm nay thì những người quan sát VNI để giao dịch sẽ cảm thấy bất an. Điều này không chỉ vì điểm số mà còn ở danh mục bị tổn thương nhiều hơn.

Do đó, khả năng duy trì phân hóa trong những ngày tới là yếu tố cần quan sát để đánh giá sức mạnh. Nếu dòng tiền đủ khả năng nâng đỡ ở các cổ phiếu khác ngoài trụ thì có thể hấp dẫn dòng tiền xoay vòng tìm đến. Hôm nay thanh khoản hai sàn tăng 24,2% so với hôm qua, đạt hơn 35k tỷ chưa kể thỏa thuận. Nếu trừ đi Top 5 cổ phiếu thanh khoản cao nhất – để loại bỏ bớt nhiễu – thì thanh khoản cũng tăng 29%. Ngoài ra khi tỷ trọng thanh khoản ở nhóm VN30 giảm xuống – hiện trung bình đạt trên 60% đã kéo sang tuần thứ 8 liên tiếp – thì có cơ hội dòng tiền sẽ tốt dần lên ở nhóm vừa và nhỏ.

Trong khi thị trường cơ sở vẫn chán nản như cũ thì phái sinh hôm nay thú vị hơn và cũng dễ chơi hơn những ngày trước, chủ yếu do basis không còn quá thiệt. Ngoài nhịp đầu tiên VN30 thủng 2094.xx đầu giờ sáng là có rủi ro khi biên độ không đủ, các nhịp còn lại đều có cửa thắng cao hơn. Đặc biệt nhịp biến động lớn buổi chiều có basis rất chặt, chỉ số kéo mạnh từ gần 2080.xx lên đúng 2113.xx rồi quay đầu.

Với hiện tượng “rã đám” ở nhóm dẫn dắt, rủi ro từ điểm số là khá cao. Điều mong chờ là cổ phiếu còn lại sẽ phản ứng tốt hơn và dòng tiền có tín hiệu xoay vòng rõ hơn. Chiến lược vẫn là giữ danh mục, Long/Shor với phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2085.61. Cản gần nhất ngày mai là 2094; 2103; 2113; 2127; 2140; 2149. Hỗ trợ 2080; 2069; 2060; 2048; 2039; 2028.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Chờ động lực mới

16:38, 19/01/2026

Blog chứng khoán: Chờ động lực mới

Khối ngoại bán ròng kỷ lục 27 phiên, thanh khoản phục hồi

15:39, 20/01/2026

Khối ngoại bán ròng kỷ lục 27 phiên, thanh khoản phục hồi

Nhà đầu tư trong nước chốt lời thu tiền về

20:51, 19/01/2026

Nhà đầu tư trong nước chốt lời thu tiền về

blog chứng khoán chiến lược đầu tư chứng khoán hôm nay cổ phiếu bid cổ phiếu gas cổ phiếu VCB nhận định chứng khoán phân tích thị trường thị trường phái sinh

Đọc thêm

Cổ phiếu lớn lao dốc

Cổ phiếu lớn lao dốc "ép" đỏ chỉ số, dòng tiền chống đỡ tốt ở nhóm vừa và nhỏ

Tới 22/30 cổ phiếu trong rổ blue-chips trượt dốc trong phiên chiều nay, bao gồm cả các trụ ngân hàng, khiến VN-Index bị ảnh hưởng đáng kể. Trong khi VN-Index chốt phiên giảm 0,4%, VN30-Index tăng yếu 0,09% thì Midcap vẫn tăng 1,44%, Smallcap tăng 1,22%.

Cổ phiếu phân bón bùng nổ, triển vọng thế nào trong năm 2026?

Cổ phiếu phân bón bùng nổ, triển vọng thế nào trong năm 2026?

Các nhịp tăng mang tính chu kỳ của giá urê có thể giúp các nhà sản xuất Việt Nam duy trì sản lượng xuất khẩu và ổn định lợi nhuận, dù mặt bằng giá chung năm 2026 được dự báo thấp hơn năm 2025.

Thêm một năm rút ròng kỷ lục của các quỹ cổ phiếu, quy mô 31.000 tỷ đồng

Thêm một năm rút ròng kỷ lục của các quỹ cổ phiếu, quy mô 31.000 tỷ đồng

Các quỹ đầu tư tiếp tục ghi nhận một năm rút ròng kỷ lục chủ yếu do hoạt động chốt lời và tái cơ cấu danh mục.

Điểm danh top 5 quỹ cổ phiếu hiệu suất lên tới 74% vượt xa cả VN-Index trong năm 2026

Điểm danh top 5 quỹ cổ phiếu hiệu suất lên tới 74% vượt xa cả VN-Index trong năm 2026

Số lượng quỹ có hiệu suất vượt VN-Index và VN30 ở mức hạn chế (10/77 quỹ), và chỉ 40/77 quỹ ghi nhận hiệu suất cải thiện so với năm 2024.

212 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 4/2025: Bùng nổ ở nhóm vừa và nhỏ, Ngân hàng chững lại

212 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 4/2025: Bùng nổ ở nhóm vừa và nhỏ, Ngân hàng chững lại

Đã có 212 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025, tương ứng với khoảng 25,2% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán.

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Askonomy AI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy