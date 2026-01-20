Blog chứng khoán: Trụ “rã đám”, tiền có xoay vòng?

Thị trường cơ sở hôm nay vẫn phân hóa nhưng có phần chán nản hơn một chút khi số mã giảm áp đảo. Đợt ép trụ nửa sau phiên chiều nay cho thấy phản ứng khá tiêu cực khi cổ phiếu lũ lượt lao dốc, số không ít đã rơi hẳn qua tham chiếu.

Điểm nhấn hôm nay là một nhịp kéo khá ấn tượng xuất hiện ngay khi thị trường mở cửa trở lại sau giờ nghỉ. VNI được đưa lên 1915,11 điểm, tức là gần tương đương với đỉnh cao nhất hôm 14/1 (1918,46 điểm). Nhìn theo intraday thì đây là lần thứ 4 chỉ số vượt qua mốc 1900 điểm.

Khá nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực ở nhịp tăng này nhưng độ rộng không cho thấy có sự thay đổi lớn: Chỉ khoảng 13 cổ phiếu có thể đổi màu giá ở nhịp này, trong khi lúc VNI bị ép xuống mạnh ở thời gian còn lại, số chuyển sang đỏ nhiều hơn là số giảm sâu cũng gia tăng đáng kể. Nói đơn giản thì ở chiều đẩy trụ kéo điểm, cổ phiếu phản ứng chậm chạp, còn khi điểm số giảm, tâm lý có vẻ yếu đi nhanh hơn.

Đợt biến động mạnh ở VNI xuất phát từ các cổ phiếu lớn dao động khá mạnh. VCB, CTG, BID, GAS, MSN thay đổi chóng mặt. Đặc biệt là GAS tạo bull-trap lớn với dao động tối đa tới 6,54% trong ngày, trong đó “kích thước” bull-trap tới -5,69%. Cổ phiếu này có nhịp retest đỉnh lịch sử của phiên ngày 14/1 và thất bại. BID cũng tương tự nhưng ít nhất còn tăng so với tham chiếu.

Với sự suy yếu của VIC và VHM – cả hai đều đã có đỉnh cao lịch sử tham chiếu - thì các trụ còn lại nếu cũng bị xả, triển vọng để VNI đột phá mốc 1900 điểm là khá thấp. Vấn đề còn lại là những cổ phiếu khác – phần lớn tăng rất ít hoặc không tăng nhịp vừa rồi – sẽ phản ứng thế nào. Với độ rộng khá hẹp hôm nay thì những người quan sát VNI để giao dịch sẽ cảm thấy bất an. Điều này không chỉ vì điểm số mà còn ở danh mục bị tổn thương nhiều hơn.

Do đó, khả năng duy trì phân hóa trong những ngày tới là yếu tố cần quan sát để đánh giá sức mạnh. Nếu dòng tiền đủ khả năng nâng đỡ ở các cổ phiếu khác ngoài trụ thì có thể hấp dẫn dòng tiền xoay vòng tìm đến. Hôm nay thanh khoản hai sàn tăng 24,2% so với hôm qua, đạt hơn 35k tỷ chưa kể thỏa thuận. Nếu trừ đi Top 5 cổ phiếu thanh khoản cao nhất – để loại bỏ bớt nhiễu – thì thanh khoản cũng tăng 29%. Ngoài ra khi tỷ trọng thanh khoản ở nhóm VN30 giảm xuống – hiện trung bình đạt trên 60% đã kéo sang tuần thứ 8 liên tiếp – thì có cơ hội dòng tiền sẽ tốt dần lên ở nhóm vừa và nhỏ.

Trong khi thị trường cơ sở vẫn chán nản như cũ thì phái sinh hôm nay thú vị hơn và cũng dễ chơi hơn những ngày trước, chủ yếu do basis không còn quá thiệt. Ngoài nhịp đầu tiên VN30 thủng 2094.xx đầu giờ sáng là có rủi ro khi biên độ không đủ, các nhịp còn lại đều có cửa thắng cao hơn. Đặc biệt nhịp biến động lớn buổi chiều có basis rất chặt, chỉ số kéo mạnh từ gần 2080.xx lên đúng 2113.xx rồi quay đầu.

Với hiện tượng “rã đám” ở nhóm dẫn dắt, rủi ro từ điểm số là khá cao. Điều mong chờ là cổ phiếu còn lại sẽ phản ứng tốt hơn và dòng tiền có tín hiệu xoay vòng rõ hơn. Chiến lược vẫn là giữ danh mục, Long/Shor với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2085.61. Cản gần nhất ngày mai là 2094; 2103; 2113; 2127; 2140; 2149. Hỗ trợ 2080; 2069; 2060; 2048; 2039; 2028.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.