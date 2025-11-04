Blog chứng khoán: Cú đánh thốc đột ngột

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
04/11/2025, 16:52
Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.
Phiên hôm nay tương phản với ngày hôm qua, khi từ chỗ hoảng loạn nhất thị trường lại đảo chiều. Nếu như hôm qua là một bull-trap to thì hôm nay là một bear-trap còn to hơn. Giá dao động cực rộng đem lại lợi nhuận intraday rất tốt. Tuy nhiên yếu tố may mắn chiếm nhiều hơn, vì không ai nghĩ rằng giá lại phục hồi mạnh như vậy.
Hàng trăm cổ phiếu có mức giảm sâu nhất hôm nay từ 2-5%. VNI cũng đã chạm tới mốc 1600 điểm. Như đã nói nhiều lần, chỉ số không phải là tín hiệu để mua cổ phiếu, các mã cụ thể có mức điều chỉnh khác nhau, nhưng điểm chung là đã chiết khấu rất nhiều. Vì vậy trong dài hạn, mức giá hiện tại đã hấp dẫn, chỉ là bao giờ thì giá phục hồi lại xu hướng tăng mà thôi.
Chiến lược mua của nhà đầu tư cầm tiền hôm nay từ chỗ thụ động chờ giá sang bị cuốn vào một cao trào đuổi giá. Thanh khoản buổi sáng khá thấp thể hiện cách mua thụ động rõ ràng. Buổi chiều thanh khoản tăng khoảng 61% trên hai sàn (không tính thỏa thuận) và giá lên rất tốt, là kết quả trực tiếp của hành động nâng giá. Ban đầu các blue-chips được đánh lên, dẫn dắt điểm số. Tuy nhiên nếu không có sự đồng thuận thì rất khó để số lớn cổ phiếu tăng theo như vậy. Hiện tượng neo giữ trụ để “gồng” điểm số đã diễn ra nhiều lần và không tạo được hiệu quả tốt. Hôm nay là sự khác biệt.
Nhịp kéo lên chiều nay chia làm hai giai đoạn khá rõ. Ban đầu là “trục vớt” bằng trụ, xen kẽ là một nhịp nghỉ và và cuối cùng là đợt đánh thốc 15 phút cuối. Nếu không đuổi giá, chắc chắn rất nhiều lệnh mua đã bị rớt lại phía sau. Hôm nay lẽ ra là một phiên chờ đợi để “test” cung với kịch bản đánh gãy 1600 điểm nhưng lại thành “test” cầu, với nhịp đuổi giá khá hưng phấn.
Sẽ có nhiều lý do để giải thích diễn biến phục hồi ấn tượng chiều nay, nhưng nên để thị trường kiểm chứng để xác nhận. Khối ngoại hôm 21/10 cũng đảo chiều mua ròng hơn 2,4k tỷ sau đó lại quay ra bán liên tục. Hôm nay mức mua ròng 1,2k tỷ cũng không phải là đột biến. Ngoài ra cần để qua đêm cho thị trường bình tĩnh trở lại, “cú đánh thốc” chiều nay quá nhanh và bất ngờ, sẽ có nhiều người phản ứng cảm tính và bị cuốn vào giao dịch. Dòng tiền nên được kiểm tra ở thời điểm sức ép hoảng sợ lên cao chứ không phải lúc hưng phấn. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên này khoảng 33,6k tỷ chưa kể thỏa thuận cũng không phải là nhiều, dù gần 62% tập trung vào phiên chiều – thời điểm giá tăng.
Nói chung thị trường cứ phục hồi là tốt, người đang thua lỗ giảm bớt áp lực, người bắt đáy có chút lợi nhuận sổ sách. Vấn đề là để đảo chiều xu hướng thì cần nhiều hơn yếu tố tâm lý. Sự đồng thuận của dòng tiền không đến từ sự kích thích một thời điểm, mà đến từ những kỳ vọng được nhìn thấy và hình thành tâm lý chung, cùng với một “lý do” hợp lý được chấp nhận.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động cực rộng theo VN30. Nhịp Short buổi sáng thì không khó, ví dụ VN30 tạo 2 đỉnh quanh 1871.xx, nhưng diễn biến buổi chiều rất bất ngờ và diễn ra gấp gáp, nên để đảo vị thế được kịp thời chỉ có thể mở vị thế gấp thếp. Tuy nhiên nếu chỉ từ tín hiệu thị trường thì rất khó để quyết định, vì các trụ cũng nhiều lần được đỡ mà chẳng đi đến đâu.
Diễn biến đảo chiều mạnh hôm nay có thể là tín hiệu đầu tiên về sự sẵn sàng mua vào của dòng tiền chờ đợi, nhưng cũng có thể chỉ là hưng phấn nhất thời. Thị trường nên được kiểm chứng ở trạng thái bình tĩnh hơn. Chiến lược vẫn là chờ mua thêm, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa tại 1897.71. Cản gần nhất ngày mai là 1903; 1915; 1920; 1933; 1950; 1959; 1969. Hỗ trợ 1890; 1881; 1871; 1860; 1843; 1831.
15:41, 04/11/2025
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Nỗ lực cải cách mạnh mẽ đã tạo nền tảng vững chắc cho Việt Nam bước vào “thập kỷ vàng” của thị trường vốn.
"Thị trường chưa quá tệ, chưa gãy "trend" kết thúc cuộc chơi. Các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn hỗ trợ thị trường trong dài hạn", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định.
Từ cuối năm 2023, Berkshire gây chú ý khi bán mạnh cổ phiếu Apple, cắt giảm khoảng 2/3 số cổ phần Apple mà công ty đang nắm giữ...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: