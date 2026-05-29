Blog chứng khoán: Thanh khoản “tí tách”

Ngại rủi ro, ít cơ hội là lý do duy nhất để giải thích ngưỡng thanh khoản thấp kỷ lục duy trì kéo dài mấy phiên gần đây. Tuy VNI vẫn đang được các mã trụ cố gắng neo giữ nhưng tình trạng suy yếu rõ rệt trên diện rộng của cổ phiếu nói chung rất dễ dẫn đến một nhịp ép cung để kiểm tra margin.
Tổng thanh khoản khớp lệnh HSX và HNX phiên cuối tuần chỉ khoảng
15,6k tỷ và trung bình tuần này là 16,5k tỷ, nhìn theo đơn vị tuần là thấp kỷ lục
kể từ tuần đầu tháng 2/2025. Cường độ giao dịch giảm đột biến như vậy cho thấy
các dòng tiền lớn đều đang “nằm im”.
Hoạt động đầu cơ trầm lắng thì chỉ có thể là do thị trường “cạn”
cơ hội. Tuy ngày nào cũng có một số cổ phiếu mạnh hơn mặt bằng chung, giao dịch
vài trăm tới vài chục tỷ nhưng có bao nhiêu cơ hội để chọn đúng và diễn biến tăng
đủ ổn định để lướt sóng? Sau vài lần lỡ nhịp hay mắc kẹt, sự hưng phấn hoặc nỗ
lực “bòn mót” từng cơ hội sẽ sớm tiêu tán.
Một trạng thái thị trường như vậy rất khó chơi khi nhìn từ góc
độ rủi ro/lợi nhuận. Ngay như nhóm dầu khí hôm nay, GAS kịch trần, BSR tăng
4,39%, PLX tăng 3,93% nhưng liệu xong một vòng T+ thì sẽ như thế nào? Nhịp nảy
cách đây 3 tuần thậm chí còn khiến không ít nhà đầu tư mắc kẹt, thua lỗ cho tới
lúc này.
Với ngưỡng thanh khoản rất nhỏ thì chắc chắn nhu cầu sử dụng
đòn bẩy cũng không lớn. Điều này chỉ có thể rút ra kết luận là hiện tại dòng tiền
nóng đã giảm cường độ, nhưng còn giai đoạn trước thì sao? Trong 3 tuần đầu tháng
5 này giao dịch trung bình của hai sàn cũng khoảng 23,2k tỷ/phiên và đó là giai
đoạn còn khá hưng phấn với kỳ vọng VNI đột phá qua 1920 điểm. Lượng margin đó đang
“nằm im” hay đã được rút dần ra? Không thể có câu trả lời cụ thể vì mọi thứ chỉ
có thể suy đoán. Thị trường cần một tín hiệu rõ ràng mới biết được.
Hiện tượng “lịm” dần của cả giá lẫn thanh khoản lúc này rất
dễ dẫn đến một cú ép mạnh để kiểm tra lượng hàng lỏng lẻo, nhất là quy mô đòn bẩy
ngắn hạn đang ẩn trong thị trường. Có ít nhất ba lợi thế cho kịch bản này: Thứ
nhất là tâm lý ngại rủi ro rất cao, không nhiều người sẵn sàng mua, giá neo được
vì tiết cung chứ không phải cầu mạnh. Thứ hai, các trụ không đủ mạnh và dòng tiền
vào cũng hạn chế, giá dễ biến động lớn. Thứ ba, hình mẫu kỹ thuật với chỉ số khá
tiêu cực, dễ tạo sự đồng thuận trong các tín hiệu chỉ báo.
Vẫn giữ quan điểm thị trường cơ sở lúc này chưa thuận lợi để
giao dịch. Đây là giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thị trường phái sinh hôm nay thay đổi khá bất ngờ. Cuối phiên
hôm qua F1 chấp nhận mức chiết khấu rộng, đầu phiên sáng nay còn mở rộng thêm trung
bình khoảng 5 điểm trong lúc chờ VN30 mở cửa. Vào phiên basis co hẹp lại và điểm
Short tốt lúc chỉ số test 2003.xx không thành công. Dù biên độ giảm hẹp hơn dự
kiến khá nhiều, không tới được 1992.xx nhưng rủi ro là thấp.
Sang chiều phái sinh lại hưng phấn bất ngờ, basis đảo dương
từ cuối phiên sáng và mở rộng hơn ở nhịp tăng vượt 2003.xx. Tuy nhiên chiều Long
này cũng không thuận lợi vì vừa phải thiệt basis, VN30 vừa không có quán tính tốt.
Đến cuối ngày F1 lại chấp nhận basis dương gần 8 điểm.
Thanh khoản của thị trường phái sinh tiếp tục tăng lên cho
thấy xu hướng đầu cơ đang dịch chuyển sang vì ít nhất còn có thể “bòn mót” các
dao động intraday và cắt lỗ nhanh. Tuy nhiên thị trường này chưa có “bữa tiệc”
thực sự nào vì các trụ còn chưa bị tác động đủ mạnh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1997.06. Cản gần nhất phiên tới là
2004; 2019; 2034; 2044; 2052; 2067. Hỗ trợ 1992; 1984; 1969; 1959; 1952; 1942;
1932.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Cổ phiếu dầu khí phục hồi mạnh, thanh khoản thị trường thấp kỷ lục
Sắc đỏ tiếp tục lan rộng trong phiên cuối tuần dù VN-Index đóng cửa giảm rất nhẹ 0,18 điểm. Sức ảnh hưởng của nhóm trụ vẫn đang cố gắng neo giữ điểm số, phiên này có sự trở lại của nhóm dầu khí. Tuy nhiên thị trường lại phản ứng rất khác khi độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm đồng thời thanh khoản thấp kỷ lục.
NSI kỳ vọng triển vọng thị trường tài sản số sẽ vượt 100 tỷ USD vào năm 2030.
Xu hướng gia tăng nợ xấu vẫn cần được theo dõi sát trong quý 2/2026, đặc biệt trước rủi ro khả năng trả nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi mặt bằng lãi suất tăng mạnh...
Các chỉ số đạt mức cao nhất trong phiên sau khi có tin Washington và Tehran đã đạt được một biên bản ghi nhớ (MoU) có thời hạn 60 ngày về gia hạn lệnh ngừng bắn...
Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (28/5), chốt phiên gần mức 4.500 USD/oz sau khi có thời điểm trong phiên giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng...
