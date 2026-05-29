Blog chứng khoán: Thanh khoản “tí tách”

iTrader

29/05/2026, 16:23

Ngại rủi ro, ít cơ hội là lý do duy nhất để giải thích ngưỡng thanh khoản thấp kỷ lục duy trì kéo dài mấy phiên gần đây. Tuy VNI vẫn đang được các mã trụ cố gắng neo giữ nhưng tình trạng suy yếu rõ rệt trên diện rộng của cổ phiếu nói chung rất dễ dẫn đến một nhịp ép cung để kiểm tra margin.

Tranh minh họa.

Tổng thanh khoản khớp lệnh HSX và HNX phiên cuối tuần chỉ khoảng 15,6k tỷ và trung bình tuần này là 16,5k tỷ, nhìn theo đơn vị tuần là thấp kỷ lục kể từ tuần đầu tháng 2/2025. Cường độ giao dịch giảm đột biến như vậy cho thấy các dòng tiền lớn đều đang “nằm im”.

Hoạt động đầu cơ trầm lắng thì chỉ có thể là do thị trường “cạn” cơ hội. Tuy ngày nào cũng có một số cổ phiếu mạnh hơn mặt bằng chung, giao dịch vài trăm tới vài chục tỷ nhưng có bao nhiêu cơ hội để chọn đúng và diễn biến tăng đủ ổn định để lướt sóng? Sau vài lần lỡ nhịp hay mắc kẹt, sự hưng phấn hoặc nỗ lực “bòn mót” từng cơ hội sẽ sớm tiêu tán.

Một trạng thái thị trường như vậy rất khó chơi khi nhìn từ góc độ rủi ro/lợi nhuận. Ngay như nhóm dầu khí hôm nay, GAS kịch trần, BSR tăng 4,39%, PLX tăng 3,93% nhưng liệu xong một vòng T+ thì sẽ như thế nào? Nhịp nảy cách đây 3 tuần thậm chí còn khiến không ít nhà đầu tư mắc kẹt, thua lỗ cho tới lúc này.

Với ngưỡng thanh khoản rất nhỏ thì chắc chắn nhu cầu sử dụng đòn bẩy cũng không lớn. Điều này chỉ có thể rút ra kết luận là hiện tại dòng tiền nóng đã giảm cường độ, nhưng còn giai đoạn trước thì sao? Trong 3 tuần đầu tháng 5 này giao dịch trung bình của hai sàn cũng khoảng 23,2k tỷ/phiên và đó là giai đoạn còn khá hưng phấn với kỳ vọng VNI đột phá qua 1920 điểm. Lượng margin đó đang “nằm im” hay đã được rút dần ra? Không thể có câu trả lời cụ thể vì mọi thứ chỉ có thể suy đoán. Thị trường cần một tín hiệu rõ ràng mới biết được.

Hiện tượng “lịm” dần của cả giá lẫn thanh khoản lúc này rất dễ dẫn đến một cú ép mạnh để kiểm tra lượng hàng lỏng lẻo, nhất là quy mô đòn bẩy ngắn hạn đang ẩn trong thị trường. Có ít nhất ba lợi thế cho kịch bản này: Thứ nhất là tâm lý ngại rủi ro rất cao, không nhiều người sẵn sàng mua, giá neo được vì tiết cung chứ không phải cầu mạnh. Thứ hai, các trụ không đủ mạnh và dòng tiền vào cũng hạn chế, giá dễ biến động lớn. Thứ ba, hình mẫu kỹ thuật với chỉ số khá tiêu cực, dễ tạo sự đồng thuận trong các tín hiệu chỉ báo.

Vẫn giữ quan điểm thị trường cơ sở lúc này chưa thuận lợi để giao dịch. Đây là giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức.

Thị trường phái sinh hôm nay thay đổi khá bất ngờ. Cuối phiên hôm qua F1 chấp nhận mức chiết khấu rộng, đầu phiên sáng nay còn mở rộng thêm trung bình khoảng 5 điểm trong lúc chờ VN30 mở cửa. Vào phiên basis co hẹp lại và điểm Short tốt lúc chỉ số test 2003.xx không thành công. Dù biên độ giảm hẹp hơn dự kiến khá nhiều, không tới được 1992.xx nhưng rủi ro là thấp.

Sang chiều phái sinh lại hưng phấn bất ngờ, basis đảo dương từ cuối phiên sáng và mở rộng hơn ở nhịp tăng vượt 2003.xx. Tuy nhiên chiều Long này cũng không thuận lợi vì vừa phải thiệt basis, VN30 vừa không có quán tính tốt. Đến cuối ngày F1 lại chấp nhận basis dương gần 8 điểm.

Thanh khoản của thị trường phái sinh tiếp tục tăng lên cho thấy xu hướng đầu cơ đang dịch chuyển sang vì ít nhất còn có thể “bòn mót” các dao động intraday và cắt lỗ nhanh. Tuy nhiên thị trường này chưa có “bữa tiệc” thực sự nào vì các trụ còn chưa bị tác động đủ mạnh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1997.06. Cản gần nhất phiên tới là 2004; 2019; 2034; 2044; 2052; 2067. Hỗ trợ 1992; 1984; 1969; 1959; 1952; 1942; 1932.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

