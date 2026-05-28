Blog chứng khoán: Cơ sở “nát”, ào ào Short phái sinh

Hiệu ứng của dòng tiền yếu đang bộc lộ rõ ràng: Những nhịp hồi dựa trên hiện tượng tiết cung rồi lúc nào đó sẽ tạo hậu quả. Hôm nay khi bên bán xả hàng mạnh tay hơn, cả sàn chìm trong sắc đỏ với cả trăm cổ phiếu rơi hơn 1%. Trong bối cảnh đó, phái sinh thu hút chú ý khi có thể kiếm lời ở chiều giảm.

VNI đóng cửa chỉ giảm nhẹ 0,57% nhờ VHM tăng kịch trần, dầu khí có GAS, BSR cũng đỡ lại chút điểm. Đặc biệt VHM trong phiên chiều là điểm tựa tâm lý duy nhất. Cổ phiếu này buổi sáng đã giảm 1,15%, nếu buổi chiều tiếp tục yếu thêm thì thị trường có thể đã xuất hiện bán tháo dữ dội hơn nữa. Chỉ riêng 3 cổ phiếu này đã “gồng” được khoảng 10 điểm cho chỉ số.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng là một thất vọng lớn. Nhiều mã giả nảy lên đúng T+3 là đã sập mạnh. Hôm nay gần như toàn bộ nhóm này đỏ, trong đó 20 mã giảm trên 1%, bao gồm 15 mã giảm trên 2%. Loạt blue-chips HDB, TCB, VPB, SSB, VIB, VCB, TPB, ACB cũng nằm trong số yếu nhất. Ngân hàng không thể đổi trụ được và “nhiệm vụ” vẫn đặt lên vai những cổ phiếu trong tình trạng bấp bênh như nhóm Vin, dầu khí.

VHM xuất hiện dòng tiền mạnh đẩy giá phiên này, cả ngày thanh khoản tới 1.366 tỷ, trong đó riêng phiên chiều – khi giá đảo ngược lên kịch trần - là 1.083 tỷ. Lượng tiền này không thể đến từ nhỏ lẻ. Dù vậy điều quan trọng là khả năng duy trì sức mạnh đó như thế nào. VHM tăng cực mạnh hôm nay vẫn chỉ là “co giật” trong vùng đỉnh cũ mà thôi.

Với phần còn lại của thị trường, tình thế rất khó khăn. Các nhịp tăng chỉ gói gọn trong vòng T+ và tiền vào ngày càng ít. Ngay cả hoạt động đầu cơ cũng “khó cựa” trong bối cảnh giá biến động quá nhanh và thiếu ổn định, không có xu hướng rõ ràng. Mức độ thua lỗ của nhà đầu tư thì khỏi phải nói, chiều tăng của VNI đã ít được hưởng lợi, chiều giảm lại càng lỗ nặng thêm. Điều này chắc chắn sẽ còn khiến dòng tiền thận trọng hơn nữa những ngày tới.

Giao dịch hai sàn niêm yết phiên này khoảng 17,5k tỷ, trong đó nhóm Vin chiếm khoảng 13%. Ngân hàng có hiện tượng rút dòng tiền đáng chú ý, giao dịch giảm 29% so với hôm qua. Điều này càng xác nhận sự thiếu ổn định trong sức mua vì nhóm có truyền thống thanh khoản tốt và đồng đều như ngân hàng còn không níu giữ được thì các cổ phiếu “phập phù” khác càng dễ bị rút ra.

Vẫn giữ quan điểm thị trường cơ sở đang trong giai đoạn “vô lực”, cả về tiền lẫn yếu tố hỗ trợ. Những diễn biến một ngày không phải là cơ hội để đầu cơ, chọn cổ phiếu rất khó, hàng về chưa biết lỗ hay lãi mà chần chừ một nhịp có thể thiệt hại lớn. Vì vậy nên nghỉ ngơi ở cơ sở, giành thời gian theo dõi vận động giá ở các cổ phiếu trong tầm ngắm dài hạn để đợi thời điểm mua tốt.

Thị trường phái sinh chứng kiến thanh khoản lên cao nhất 4 phiên, đặc biệt là đợt ATC, bên Short dồn lệnh lớn đẩy basis âm tới 9,7 điểm dù lúc cuối đợt liên tục mới khoảng -3 điểm. Đây có thể là một đợt Long cover mạnh hoặc Short tăng cường khi cơ sở có biểu hiện “nát”.

Dòng tiền trên thị trường cơ sở khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì mức rất thấp và phái sinh sẽ sôi động hơn khi có thể kiếm lời trong chiều giảm. Tuy nhiên cũng nên lưu ý khả năng tác động trụ. VHM hôm nay đã kéo được VN30 lên quanh 2019 và chỉ khi hết biên độ thì mới khiến phái sinh Short dễ hơn.

Chỉ số đóng cửa tại 1999.82. Cản gần nhất ngày mai là 2003; 2017; 2033; 2042; 2052; 2064. Hỗ trợ 1992; 1984; 1974; 1957; 1951; 1940; 1932.

