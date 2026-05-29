Trang chủ Chứng khoán

Kỳ vọng thị trường tài sản số sẽ vượt 100 tỷ USD vào năm 2030

Thu Minh

29/05/2026, 14:43

NSI kỳ vọng triển vọng thị trường tài sản số sẽ vượt 100 tỷ USD vào năm 2030.

VnEconomy

Cập nhật về triển vọng hoạt động IPO trong thời gian tới, Chứng khoán Quốc gia (NSI) kỳ vọng hoạt động IPO sẽ tiếp tục sôi động trong năm 2026 nhờ khung pháp lý được hoàn thiện, đặc biệt là Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

Các quy định mới nâng cao yêu cầu về quản trị và minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời tạo điều kiện cho khối ngoại tham gia thông qua việc tuân thủ giới hạn sở hữu nước ngoài theo quy định chuyên ngành và cam kết quốc tế.

Bên cạnh đó, quy trình IPO đã được cải thiện đáng kể khi cho phép xét duyệt song song hồ sơ IPO và niêm yết, rút ngắn thời gian niêm yết từ 90 ngày xuống còn 30 ngày. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tăng sức hấp dẫn thị trường, thúc đẩy huy động vốn, cải thiện quy mô và thanh khoản qua đó hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường.

Trong giai đoạn 2026–2028, tổng giá trị các thương vụ IPO được ước tính có thể vượt 40 tỷ USD.

Ngày 6/1/2026, Nghị quyết 79-NQ/TW được ban hành, tiếp nối Quyết định 1479/QĐ-TTg, nhằm định hướng kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và yêu cầu nâng cao hiệu quả cơ cấu lại vốn, doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Về doanh nghiệp có vốn nhà nước, đẩy mạnh tái cơ cấu, giảm đầu mối, tăng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục cổ phần hóa nhằm cải thiện quản trị, thu hút thêm nguồn lực xã hội nhưng vẫn bảo đảm Nhà nước nắm giữ các lĩnh vực then chốt, không thất thoát tài sản và giữ vững thương hiệu quốc gia.

Với doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm chi phối: thực hiện sáp nhập, chuyển giao về đơn vị chuyên quản lý vốn hoặc thoái vốn theo lộ trình phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

SCIC sẽ được tái cơ cấu theo hướng chuyên nghiệp, tiến tới mô hình quỹ đầu tư quốc gia, tập trung nguồn lực để đầu tư vào doanh nghiệp lớn, dự án công nghệ – đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số, và mở rộng đầu tư ra nước ngoài; đồng thời tăng cường cơ chế giám sát độc lập.

Đối với các tổ chức tín dụng nhà nước: nâng cao chuẩn mực quản trị, quản lý rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số, sắp xếp lại mạng lưới và tăng vốn điều lệ nhằm cải thiện năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động.

NSI cho rằng các doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tín dụng có tổng tài sản và vốn hóa lớn sẽ hưởng lợi trực tiếp từ Nghị quyết 79.

Nhận định về làn sóng IPO mới đây, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư - Phó Giám đốc Khối Kinh doanh của Chứng khoán ABS cũng cho rằng làn sóng IPO cũng đang tăng tốc từ cuối năm 2025.

ABS dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đón nhận ít nhất 50 tỷ USD giá trị doanh nghiệp IPO trong giai đoạn 2026-2028. Đồng thời, làn sóng IPO của nhóm doanh nghiệp Nhà nước được kỳ vọng sẽ sôi động trở lại và thu hút mạnh dòng vốn trong và ngoài nước, tương tự giai đoạn 2016-2019.

"Việc bổ sung thêm các nhóm cổ phiếu mới sẽ giúp gia tăng quy mô vốn hóa thị trường, hỗ trợ mục tiêu vốn hóa/GDP vượt 100%, đồng thời tạo nền tảng để thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi của MSCI", ông Nguyễn Thế Minh nhấn mạnh. 

Một điểm nhấn đáng chú ý khác theo NSI, bước ngoặt Luật số 71/2025/QH15, Luật Công nghiệp Công nghệ số chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản số. Người dân được quyền trao đổi và đầu tư, nhưng tuyệt đối không được sử dụng làm phương tiện thanh toán thay thế VND.

Thêm vào đó, các stablecoins (neo theo tỷ giá USD và VND) sẽ được quản lý riêng và không được công nhận là tài sản số. Tuy nhiên, các stablecoins đang được thử nghiệm theo cơ chế Sanbox làm phương tiện thanh toán tại Đà Nẵng.

Song song với đó, hệ thống 5 sàn giao dịch Tài sản số đang được triển khai nhằm kết nối trực tiếp với các nền tảng quốc tế để đảm bảo tính thanh khoản và sức cạnh tranh toàn cầu. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có 5 doanh nghiệp có hồ sơ hợp lệ để làm sàn giao dịch tài sản mã hóa là VIXEX, LPEX, CAEX, và TCEX.

NSI kỳ vọng triển vọng thị trường tài sản số sẽ đạt 100 tỷ USD vào năm 2030.

VN-Index sẽ tích lũy quanh 1840 - 1850 trước khi xác định xu hướng giao dịch tiếp theo

23:11, 28/05/2026

23:11, 28/05/2026

doanh nghiệp nhà nước Luật Công nghiệp công nghệ số Nghị quyết 79-NQ/TW Nguyễn Thế Minh quản trị doanh nghiệp sàn giao dịch tài sản số tái cơ cấu doanh nghiệp thị trường chứng khoán Việt Nam tiền mã hóa triển vọng IPO 2026

Ngại rủi ro, ít cơ hội là lý do duy nhất để giải thích ngưỡng thanh khoản thấp kỷ lục duy trì kéo dài mấy phiên gần đây. Tuy VNI vẫn đang được các mã trụ cố gắng neo giữ nhưng tình trạng suy yếu rõ rệt trên diện rộng của cổ phiếu nói chung rất dễ dẫn đến một nhịp ép cung để kiểm tra margin.

Sắc đỏ tiếp tục lan rộng trong phiên cuối tuần dù VN-Index đóng cửa giảm rất nhẹ 0,18 điểm. Sức ảnh hưởng của nhóm trụ vẫn đang cố gắng neo giữ điểm số, phiên này có sự trở lại của nhóm dầu khí. Tuy nhiên thị trường lại phản ứng rất khác khi độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm đồng thời thanh khoản thấp kỷ lục.

Xu hướng gia tăng nợ xấu vẫn cần được theo dõi sát trong quý 2/2026, đặc biệt trước rủi ro khả năng trả nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi mặt bằng lãi suất tăng mạnh...

Các chỉ số đạt mức cao nhất trong phiên sau khi có tin Washington và Tehran đã đạt được một biên bản ghi nhớ (MoU) có thời hạn 60 ngày về gia hạn lệnh ngừng bắn...

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (28/5), chốt phiên gần mức 4.500 USD/oz sau khi có thời điểm trong phiên giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

