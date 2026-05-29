Kỳ vọng thị trường tài sản số sẽ vượt 100 tỷ USD vào năm 2030

NSI kỳ vọng triển vọng thị trường tài sản số sẽ vượt 100 tỷ USD vào năm 2030.

Cập nhật về triển vọng hoạt động IPO trong thời gian tới, Chứng khoán Quốc gia (NSI) kỳ vọng hoạt động IPO sẽ tiếp tục sôi động trong năm 2026 nhờ khung pháp lý được hoàn thiện, đặc biệt là Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

Các quy định mới nâng cao yêu cầu về quản trị và minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời tạo điều kiện cho khối ngoại tham gia thông qua việc tuân thủ giới hạn sở hữu nước ngoài theo quy định chuyên ngành và cam kết quốc tế.

Bên cạnh đó, quy trình IPO đã được cải thiện đáng kể khi cho phép xét duyệt song song hồ sơ IPO và niêm yết, rút ngắn thời gian niêm yết từ 90 ngày xuống còn 30 ngày. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tăng sức hấp dẫn thị trường, thúc đẩy huy động vốn, cải thiện quy mô và thanh khoản qua đó hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường.

Trong giai đoạn 2026–2028, tổng giá trị các thương vụ IPO được ước tính có thể vượt 40 tỷ USD.

Ngày 6/1/2026, Nghị quyết 79-NQ/TW được ban hành, tiếp nối Quyết định 1479/QĐ-TTg, nhằm định hướng kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và yêu cầu nâng cao hiệu quả cơ cấu lại vốn, doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Về doanh nghiệp có vốn nhà nước, đẩy mạnh tái cơ cấu, giảm đầu mối, tăng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục cổ phần hóa nhằm cải thiện quản trị, thu hút thêm nguồn lực xã hội nhưng vẫn bảo đảm Nhà nước nắm giữ các lĩnh vực then chốt, không thất thoát tài sản và giữ vững thương hiệu quốc gia.

Với doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm chi phối: thực hiện sáp nhập, chuyển giao về đơn vị chuyên quản lý vốn hoặc thoái vốn theo lộ trình phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

SCIC sẽ được tái cơ cấu theo hướng chuyên nghiệp, tiến tới mô hình quỹ đầu tư quốc gia, tập trung nguồn lực để đầu tư vào doanh nghiệp lớn, dự án công nghệ – đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số, và mở rộng đầu tư ra nước ngoài; đồng thời tăng cường cơ chế giám sát độc lập.

Đối với các tổ chức tín dụng nhà nước: nâng cao chuẩn mực quản trị, quản lý rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số, sắp xếp lại mạng lưới và tăng vốn điều lệ nhằm cải thiện năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động.

NSI cho rằng các doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tín dụng có tổng tài sản và vốn hóa lớn sẽ hưởng lợi trực tiếp từ Nghị quyết 79.

Nhận định về làn sóng IPO mới đây, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư - Phó Giám đốc Khối Kinh doanh của Chứng khoán ABS cũng cho rằng làn sóng IPO cũng đang tăng tốc từ cuối năm 2025.

ABS dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đón nhận ít nhất 50 tỷ USD giá trị doanh nghiệp IPO trong giai đoạn 2026-2028. Đồng thời, làn sóng IPO của nhóm doanh nghiệp Nhà nước được kỳ vọng sẽ sôi động trở lại và thu hút mạnh dòng vốn trong và ngoài nước, tương tự giai đoạn 2016-2019.

"Việc bổ sung thêm các nhóm cổ phiếu mới sẽ giúp gia tăng quy mô vốn hóa thị trường, hỗ trợ mục tiêu vốn hóa/GDP vượt 100%, đồng thời tạo nền tảng để thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi của MSCI", ông Nguyễn Thế Minh nhấn mạnh.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác theo NSI, bước ngoặt Luật số 71/2025/QH15, Luật Công nghiệp Công nghệ số chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản số. Người dân được quyền trao đổi và đầu tư, nhưng tuyệt đối không được sử dụng làm phương tiện thanh toán thay thế VND.

Thêm vào đó, các stablecoins (neo theo tỷ giá USD và VND) sẽ được quản lý riêng và không được công nhận là tài sản số. Tuy nhiên, các stablecoins đang được thử nghiệm theo cơ chế Sanbox làm phương tiện thanh toán tại Đà Nẵng.

Song song với đó, hệ thống 5 sàn giao dịch Tài sản số đang được triển khai nhằm kết nối trực tiếp với các nền tảng quốc tế để đảm bảo tính thanh khoản và sức cạnh tranh toàn cầu. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có 5 doanh nghiệp có hồ sơ hợp lệ để làm sàn giao dịch tài sản mã hóa là VIXEX, LPEX, CAEX, và TCEX.

NSI kỳ vọng triển vọng thị trường tài sản số sẽ đạt 100 tỷ USD vào năm 2030.