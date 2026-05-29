Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu dầu khí phục hồi mạnh, thanh khoản thị trường thấp kỷ lục

Kim Phong

29/05/2026, 15:32

Sắc đỏ tiếp tục lan rộng trong phiên cuối tuần dù VN-Index đóng cửa giảm rất nhẹ 0,18 điểm. Sức ảnh hưởng của nhóm trụ vẫn đang cố gắng neo giữ điểm số, phiên này có sự trở lại của nhóm dầu khí. Tuy nhiên thị trường lại phản ứng rất khác khi độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm đồng thời thanh khoản thấp kỷ lục.

VN-Index vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.

Diễn biến phục hồi rực rỡ của cổ phiếu dầu khí với GAS kịch trần đã hỗ trợ sức mạnh cho VN-Index. BSR đóng cửa cũng tăng 4,39%, PLX tăng 3,93%. Các mã nhỏ hơn cũng rất khỏe: PVD tăng 1,7%, PVT tăng 1,4%, OIL tăng 2%...

Trong số này GAS xuất hiện thanh khoản cao nhất 7 phiên, gợi nhớ lại nhịp bùng nổ đầu tiên cách đây 3 tuần. Trụ này cũng khởi động bằng một phiên kịch trần sau đó tăng thêm khoảng 16,6% nữa trước khi điều chỉnh. Khác biệt lần này là nhóm dầu khí phục hồi trong bối cảnh giá dầu thế giới lại lao dốc. Triển vọng đạt được thỏa thuận Mỹ - Iran và mở lại eo biển Hormuz khiến giá dầu giao sau đồng loạt rớt xuống quanh 90 USD thùng, thậm chí dầu WTI còn khoảng 88 USD/thùng.

Đà phục hồi của cổ phiếu dầu khí có bền vững hay không vẫn là dấu hỏi vì nhịp phục hồi giai đoạn nửa đầu tháng 5 vừa qua cũng rất hưng phấn, nhưng không kéo dài. Thêm nữa nhóm này vẫn chỉ là đang trong diễn biến hồi sau đợt điều chỉnh mạnh tháng 3 và tháng 4. Dù vậy hôm nay GAS, BSR, PLX vẫn hỗ trợ VN-Index khoảng 5 điểm.

Ngoài dầu khí, cũng phải nhấn mạnh sự ổn định của hai trụ VIC. Trong khi VHM lao dốc giảm 1,08% sau diễn biến kịch trần bất ngờ hôm qua, VIC vẫn tăng nhẹ 0,24%. Nhóm ngân hàng vẫn khá yếu với chỉ 10/27 mã xanh. May mắn là mức giảm mạnh chỉ xuất hiện tại VCB với -1,27% và BID -1,18%. Sự giằng co trong nhóm trụ là nguyên nhân giúp VN-Index giảm rất nhẹ 0,18 điểm dù độ rộng là 118 mã tăng/189 mã giảm.

Nhóm blue-chips cũng may mắn vì những cổ phiếu yếu nhất chưa phải là các mã lớn nhất. Ngoài VCB, VHM, BID, SSB giảm 3,1%, LPB giảm 1,9%, MWG -1,8% có ảnh hưởng hạn chế. VN30-Index chốt phiên giảm nhẹ 0,14% với 11 mã xanh và 12 mã đỏ.

VnEconomy

Với phần còn lại của thị trường, mức độ tổn thương là khá lớn. Trong 189 cổ phiếu giảm giá vẫn có 99 mã giảm quá 1% giá trị. Khá nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán lớn. VHM, MWG, VCB, MSN, BID, VIB nằm trong số thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Midcap có VND giảm 5,34% với 252,2 tỷ; GEE giảm 5,29% với 217 tỷ; PDR giảm 2,73% với 197,6 tỷ; CII giảm 2,01% với 164,6 tỷ; SZC giảm 6,79% với 115 tỷ; TCH giảm 2,59% với 104,1 tỷ.

Tính chung nhóm giảm sâu nhất của VN-Index chiếm gần 34% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Diễn biến giá có tín hiệu tệ hơn khi thanh khoản chung của sàn này cũng rất kém. Cả ngày giá trị khớp lệnh chỉ đạt gần 14.753 tỷ đồng, giảm 12% so với hôm qua và xuống mức thấp kỷ lục kể từ đầu tháng 4 vừa qua.

Xu hướng sụt giảm đột biến của thanh khoản kéo dài trọn tuần này, với giá trị khớp lệnh trung bình chỉ là 16.570 tỷ đồng trên hai sàn niêm yết, giảm 48% so với trung bình tuần trước và giảm 29% so với trung bình 3 tuần đầu tháng 5. Giao dịch rất kém tuần này trùng với diễn biến suy yếu của VN-Index khi chỉ số nhiều lần không giành lại được mốc 1900 điểm.

Nhìn vào độ rộng, thị trường hôm nay có chút tích cực hơn hôm qua với 118 mã xanh. Tuy vậy số thực sự có dòng tiền ổn định và mạnh vào đẩy giá thì rất ít. Toàn sàn HoSE chỉ có 14 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên và giá đóng cửa tăng hơn 1%. Cổ phiếu dầu khí chiếm đa số trong nhóm này, cộng thêm vài mã ngân hàng là MSB tăng 1,32%, ACB tăng 1,01%. Ngoài ra chỉ có GVR tăng 1,6%, VPL tăng 1,85%, PC1 tăng 1,57%, BVH tăng 1,04%, BCM tăng 1,85%, MCH tăng 3,45% và PVP tăng 1,43%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chuỗi ngày bán ròng liên tục, hôm nay rút thêm 704 tỷ đồng trên sàn HoSE. Lũy kế tổng giá trị bán ròng tuần này khoảng 4.864 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý hôm nay là CTG -92,9 tỷ, VHM -81,2 tỷ, VPB -71,3 tỷ, ACB -68,1 tỷ, SZC -59,8 tỷ. Phía mua ròng có MSB +92,4 tỷ, GAS +48,9 tỷ, NVL +30,9 tỷ.

