Blog chứng khoán: Vòng xoáy cắt lỗ mới

Thêm một đợt bán tháo mới nữa sau phiên ép mạnh cuối tuần trước, có thể bao gồm cả giải chấp lẫn cắt lỗ kỹ thuật. Dòng tiền thoái lui rất sâu nên bên bán phải hạ giá đáng kể. Hơn 200 cổ phiếu giảm quá 2% là một tổn thất rất lớn cho danh mục.
Biên độ giảm liền 3 phiên ở nhiều cổ phiếu là rất mạnh. Thống
kê khoảng 22,4% số cổ phiếu trong rổ VNAllshare đã giảm vượt 7%. Nếu tính từ
-5% thì khoảng 36% rổ. Đây đều là các ngưỡng cắt lỗ chủ động thường thấy.
Ngoài ra nếu so với giá đóng cửa hôm 9/3 (tương đương đáy ngắn
hạn gần nhất), 48,4% số cổ phiếu đã thấp hơn vào cuối phiên hôm nay (chốt tuần
trước mới có 34%). Nếu thêm một phiên ép mạnh nữa, mức độ rủi ro cao sẽ còn lan
rộng thêm nữa.
Tuy vậy tình hình cũng không hoàn toàn tiêu cực, khoảng 14%
số cổ phiếu vẫn đang cao hơn giá ngày 9/3 từ 5% trở lên. Số này trừ phi giảm sàn,
còn không vẫn có cơ hội “test” đáy chứ chưa “thủng đáy”. Nếu thị trường
quay đầu phục hồi sớm thì các cổ phiếu mạnh sẽ tạo “đáy sau cao hơn” hoặc ít nhất
là một dạng phân kỳ trong các tín hiệu kỹ thuật phổ biến.
Dĩ nhiên đó chỉ là kịch bản tốt. Thị trường hiện khá bất ổn
vì tâm lý giảm rủi ro đã quay lại. Nhìn từ chỉ số thì thị trường đang cực kỳ rủi
ro. Tuy hôm nay VNI rơi về đáy tháng 11/2025 nhưng vùng 1580 - 1600 điểm không
phải là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật tốt. Có hai yếu tố để xác định điều này:
Thứ nhất, đáy tháng 11/2025 có sự phục hồi của các trụ mà tiêu
biểu là VIC và VHM bước vào nhịp tăng ngược dòng kéo toàn chỉ số lên. Thứ hai,
bối cảnh tháng 11/2025 không thể so sánh với hiện tại, khi những bất định lúc này
quá lớn. Các thông điệp cứng rắn của các bên xung đột trong vòng 48 giờ (để mở
lại eo biển Hormuz) khiến thị trường không biết đằng nào mà lần. Xung đột có thể
leo thang hơn nữa trong vài ngày tới.
Phản ứng dễ thấy là các thị trường chứng khoán quốc tế đều
lao dốc trong ngày đầu tuần. Châu Á cùng giờ với Việt Nam hầu hết giảm trên 3%,
Châu Âu cũng đang giảm sâu trong khi giá dầu cả hai loại vọt lên trên 100 USD/thùng
(Brent khoảng 109 USD/thùng). Những biến động này không mới, nhưng không giảm
cường độ. Phần còn lại là sức nặng tự nhiên từ các cổ phiếu blue-chips có khả năng
điều tiết chỉ số.
Đợt “phá đáy” của VNI lần này sẽ kiểm chứng áp lực margin bị
mắc kẹt trong nhịp bull-trap vừa rồi. Hôm nay bên bán thoát hàng quyết liệt, đẩy
38 cổ phiếu giảm hết biên độ trên HSX. Xét về mức độ hoảng loạn thì cũng chưa bằng
phiên ngày 9/3, nhưng nhìn vào thanh khoản thì mức độ “tham lam” hôm nay cũng
không mạnh bằng. Một khi dòng tiền phòng thủ cực đoan (đứng ngoài) thì tự sức nặng
của giá sẽ dìm chết chính mình.
Hiện tại các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật của VNI không có nhiều tác
dụng vì các trụ đủ sức để đánh gãy tất cả. Tuy nhiên nên quan sát phản ứng ở các
cổ phiếu cụ thể. Giảm càng ít, thanh khoản càng thấp càng tốt lúc này vì cho thấy
những người đang “gồng lỗ” có sức chịu đựng tốt. Nhịp rơi “tàn bạo” này sẽ quét
sạch một lớp nhà đầu cơ và mở đường cho những ai còn tiền mặt giàu lên.
Thị trường phái sinh hôm nay sau nhịp đầu chấp nhận chiết khấu
sâu nhưng sau đó lại duy trì basis chênh lệch rất nhỏ. Khi chờ VN30, F1 chiết
khấu quanh 20 điểm nhưng khi có chỉ số tham chiếu lại chỉ còn khoảng -2 điểm. Điều
này giúp giảm rủi ro cho Long hay Short vì có thể đặt cắt lỗ theo VN30.
Chỉ số biến động mạnh hôm nay nhưng cũng chưa đến mức tối đa
dự kiến. Các Setup Short hay Long đều thuận lợi, dù cũng có vài nhịp bị đá văng
vị thế. Dù vậy ngay cả trade từng nhịp thì biên độ cũng khá tốt. Quan trọng nhất
là basis dễ chơi, chỉ cần tuân thủ kỷ luật.
Với tâm lý phòng thủ của bên mua, khả năng cao thị trường sẽ
tiếp tục giảm thêm dù biên độ có thể hẹp dần lại. Đợt bán tháo hôm nay có nét
tương đồng với các lần trước và có thể giảm dần trong những ngày tới. Chiến lược
tiếp tục là chờ đợi, canh các cổ phiếu điều chỉnh chậm hơn chỉ số, Long/Short với
phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1741.05. Cản gần nhất ngày mai là
1745; 1759; 1768; 1779; 1787; 1802. Hỗ trợ 1738; 1725; 1713; 1697; 1689; 1681;
1667.
"Blog chứng khoán" mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
