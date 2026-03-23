Blog chứng khoán: Vòng xoáy cắt lỗ mới

iTrader

23/03/2026, 16:29

Thêm một đợt bán tháo mới nữa sau phiên ép mạnh cuối tuần trước, có thể bao gồm cả giải chấp lẫn cắt lỗ kỹ thuật. Dòng tiền thoái lui rất sâu nên bên bán phải hạ giá đáng kể. Hơn 200 cổ phiếu giảm quá 2% là một tổn thất rất lớn cho danh mục.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Biên độ giảm liền 3 phiên ở nhiều cổ phiếu là rất mạnh. Thống kê khoảng 22,4% số cổ phiếu trong rổ VNAllshare đã giảm vượt 7%. Nếu tính từ -5% thì khoảng 36% rổ. Đây đều là các ngưỡng cắt lỗ chủ động thường thấy.

Ngoài ra nếu so với giá đóng cửa hôm 9/3 (tương đương đáy ngắn hạn gần nhất), 48,4% số cổ phiếu đã thấp hơn vào cuối phiên hôm nay (chốt tuần trước mới có 34%). Nếu thêm một phiên ép mạnh nữa, mức độ rủi ro cao sẽ còn lan rộng thêm nữa.

Tuy vậy tình hình cũng không hoàn toàn tiêu cực, khoảng 14% số cổ phiếu vẫn đang cao hơn giá ngày 9/3 từ 5% trở lên. Số này trừ phi giảm sàn, còn không vẫn có cơ hội “test” đáy chứ chưa “thủng đáy”. Nếu thị trường quay đầu phục hồi sớm thì các cổ phiếu mạnh sẽ tạo “đáy sau cao hơn” hoặc ít nhất là một dạng phân kỳ trong các tín hiệu kỹ thuật phổ biến.

Dĩ nhiên đó chỉ là kịch bản tốt. Thị trường hiện khá bất ổn vì tâm lý giảm rủi ro đã quay lại. Nhìn từ chỉ số thì thị trường đang cực kỳ rủi ro. Tuy hôm nay VNI rơi về đáy tháng 11/2025 nhưng vùng 1580 - 1600 điểm không phải là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật tốt. Có hai yếu tố để xác định điều này:

Thứ nhất, đáy tháng 11/2025 có sự phục hồi của các trụ mà tiêu biểu là VIC và VHM bước vào nhịp tăng ngược dòng kéo toàn chỉ số lên. Thứ hai, bối cảnh tháng 11/2025 không thể so sánh với hiện tại, khi những bất định lúc này quá lớn. Các thông điệp cứng rắn của các bên xung đột trong vòng 48 giờ (để mở lại eo biển Hormuz) khiến thị trường không biết đằng nào mà lần. Xung đột có thể leo thang hơn nữa trong vài ngày tới.

Phản ứng dễ thấy là các thị trường chứng khoán quốc tế đều lao dốc trong ngày đầu tuần. Châu Á cùng giờ với Việt Nam hầu hết giảm trên 3%, Châu Âu cũng đang giảm sâu trong khi giá dầu cả hai loại vọt lên trên 100 USD/thùng (Brent khoảng 109 USD/thùng). Những biến động này không mới, nhưng không giảm cường độ. Phần còn lại là sức nặng tự nhiên từ các cổ phiếu blue-chips có khả năng điều tiết chỉ số.

Đợt “phá đáy” của VNI lần này sẽ kiểm chứng áp lực margin bị mắc kẹt trong nhịp bull-trap vừa rồi. Hôm nay bên bán thoát hàng quyết liệt, đẩy 38 cổ phiếu giảm hết biên độ trên HSX. Xét về mức độ hoảng loạn thì cũng chưa bằng phiên ngày 9/3, nhưng nhìn vào thanh khoản thì mức độ “tham lam” hôm nay cũng không mạnh bằng. Một khi dòng tiền phòng thủ cực đoan (đứng ngoài) thì tự sức nặng của giá sẽ dìm chết chính mình.

Hiện tại các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật của VNI không có nhiều tác dụng vì các trụ đủ sức để đánh gãy tất cả. Tuy nhiên nên quan sát phản ứng ở các cổ phiếu cụ thể. Giảm càng ít, thanh khoản càng thấp càng tốt lúc này vì cho thấy những người đang “gồng lỗ” có sức chịu đựng tốt. Nhịp rơi “tàn bạo” này sẽ quét sạch một lớp nhà đầu cơ và mở đường cho những ai còn tiền mặt giàu lên.

Thị trường phái sinh hôm nay sau nhịp đầu chấp nhận chiết khấu sâu nhưng sau đó lại duy trì basis chênh lệch rất nhỏ. Khi chờ VN30, F1 chiết khấu quanh 20 điểm nhưng khi có chỉ số tham chiếu lại chỉ còn khoảng -2 điểm. Điều này giúp giảm rủi ro cho Long hay Short vì có thể đặt cắt lỗ theo VN30.

Chỉ số biến động mạnh hôm nay nhưng cũng chưa đến mức tối đa dự kiến. Các Setup Short hay Long đều thuận lợi, dù cũng có vài nhịp bị đá văng vị thế. Dù vậy ngay cả trade từng nhịp thì biên độ cũng khá tốt. Quan trọng nhất là basis dễ chơi, chỉ cần tuân thủ kỷ luật.

Với tâm lý phòng thủ của bên mua, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục giảm thêm dù biên độ có thể hẹp dần lại. Đợt bán tháo hôm nay có nét tương đồng với các lần trước và có thể giảm dần trong những ngày tới. Chiến lược tiếp tục là chờ đợi, canh các cổ phiếu điều chỉnh chậm hơn chỉ số, Long/Short với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1741.05. Cản gần nhất ngày mai là 1745; 1759; 1768; 1779; 1787; 1802. Hỗ trợ 1738; 1725; 1713; 1697; 1689; 1681; 1667.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Ép quá “rát”

Thị trường lại bán tháo, VN-Index về đáy 7 tháng

Danh mục 5 cổ phiếu

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Tự doanh hôm nay mua ròng 520.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 547.1 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua ròng 583 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 477,4 tỷ đồng.

Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh

Các thị trường chứng khoán chủ chốt của thế giới cũng chuyển từ trạng thái "đỏ" trước đó sang xanh rực, giá kim loại quý đồng loạt thoát xa khỏi đáy...

MBS Research: Áp lực trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh, 10 nghìn tỷ đáo hạn tháng 3/2026

Theo MBS, áp lực này sẽ tăng mạnh hơn trong quý 2, khi ước tính có khoảng 59 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đến hạn.

VN-Index "bục" 1600 điểm, cổ phiếu "quá bán" la liệt, chuyên gia nói gì?

Thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm một phiên mất mát lớn khi VN-Index khép lại phiên giao dịch đầu tuần chính thức thủng mốc 1600 điểm.

Thị trường lại bán tháo, VN-Index về đáy 7 tháng

Đợt giải chấp mới đã xuất hiện tạo sức ép mạnh chiều và ép giá lao dốc đến tận phút cuối. VN-Index bốc hơi 3,44% tương đương -56,64 điểm, thậm chí có mạnh hơn phiên cuối tuần trước với 38 mã giảm sàn.

