Giằng co quanh ngưỡng 1600 điểm, cầu bắt đáy thận trọng
Kim Phong
23/03/2026, 12:07
Áp lực tâm lý lớn từ diễn biến tiêu cực của thị trường quốc tế cũng như việc VN-Index bị “đánh thủng” đáy ngắn hạn cuối tuần trước đã thúc đẩy hoạt động bán ra mạnh sáng nay. VN-Index có lúc bốc hơi 53,43 điểm (-3,24%) nhưng kết phiên đã khá hơn, giảm 34,24 điểm (-2,08%).
Việc chỉ số gãy ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh đường giá trung
bình 200 ngày là một tín hiệu xấu. Nhà đầu tư đẩy mạnh cắt lỗ trong phần lớn thời
gian của phiên sáng nay, đưa thanh khoản tăng vọt 30% so với phiên sáng cuối tuần
trước, đạt 12.543 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận trên sàn HoSE.
Độ rộng chỉ số vẫn còn rất kém với 38 mã tăng/293 mã giảm,
trong đó riêng số giảm vượt 2% đã tới 159 cổ phiếu. Ngoài ra thêm 74 cổ phiếu
khác giảm trong biên độ 1%-2%. Đây là mức thiệt hại cực kỳ lớn, nhất là khi thị
trường đã tổn thương nặng trong 2 phiên cuối tuần trước.
Các blue-chips cũng chịu tác động nặng nề và là nguyên nhân
chính khiến VN-Index mất điểm nhiều. Tuy nhiên nhóm này cũng đang nỗ lực cân bằng,
với toàn bộ 30 cổ phiếu đã thoát đáy với biên độ khác nhau. Tới 14 cổ phiếu của
rổ VN30 đã đảo chiều từ 2% trở lên so với giá thấp nhất.
FPT, GAS, MSN đang là những blue-chips phục hồi ấn tượng nhất.
FPT giảm sâu nhất 4,02% so với tham chiếu và kết phiên sáng đã đảo ngược thành
tăng 0,4%, tức là hồi lên khoảng 4,61% so với đáy. GAS đảo chiều mạnh 5,48% thành
tăng 0,98% so với tham chiếu. MSN đảo chiều 2,55% thành tăng 1,54% lúc cuối phiên.
Độ rộng rổ VN30 ghi nhận 6 mã tăng/23 mã giảm. Ngoài FPT, GAS, MSN, có LPB tăng
2,91%, SAB tăng 1,17% và VNM tăng 1%.
Các trụ khác cũng đang hỗ trợ VN-Index theo hướng bớt giảm: VIC
hồi lại 2,63% so với đáy, còn giảm 1,56%. VHM hồi 0,97% còn giảm 6,1%. VCB hồi 2,3%
còn giảm 0,34%. BID hồi 2,49%, còn giảm 1,76%. CTG hồi 2,34% còn giảm 2,53%...
VN30-Index tại đáy giảm 2,77%, hiện còn -1,57%.
Với độ rộng toàn sàn HoSE rất kém, khả năng phục hồi giá vẫn
chỉ dừng lại ở hướng bớt giảm. Thực vậy, khoảng 59% số cổ phiếu đã phục hồi từ
1% trở lên so với giá thấp nhất, nhưng toàn sàn cũng chỉ có 38 cổ phiếu xanh. Trong
159 cổ phiếu còn đang giảm quá 2% giá trị, khoảng 59% phục hồi được hơn 1% kể từ
đáy.
Mặc dù phục hồi không nhiều nhưng ít nhất biên độ “thoát đáy”
này cũng thể hiện hiệu quả nhất định của dòng tiền bắt đáy. Nhìn từ góc độ tích
cực, việc gãy ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng và thị trường đang sợ hãi, việc
vẫn có dòng tiền nhảy vào mua và kéo giá lên với mức độ nhất định cho thấy không
phải toàn bộ thị trường đều sợ hãi. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng
nay tăng 31,4%, đạt 13.298 tỷ đồng, cao nhất 9 phiên. Riêng rổ VN30 giao dịch cũng
tăng 31%, đạt 7.009 tỷ đồng. Nếu các blue-chips tiếp tục nhận được dòng tiền tốt
thì giá sẽ phục hồi khá hơn, tạo ổn định cho điểm số dù cơ hội quay đầu tăng là
rất nhỏ.
Nhóm đi ngược dòng phiên này không nhiều và cũng chỉ rất ít
mã thực sự được cầu đẩy lên. Trong 38 mã xanh, giao dịch mạnh và giá tăng tốt
chỉ tập trung ở 9 cổ phiếu có thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. MSN tăng 1,54%
với 303,4 tỷ; BSR tăng 1,43% với 280,9 tỷ; VNM tăng 1% với 138,8 tỷ; DCM tăng
2,41% với 125,1 tỷ; DPM tăng 1,04% với 116,4 tỷ; TCH tăng 1,01% với 75,3 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang tiếp tục bán ròng sang phiên
sáng thứ 4 liên tiếp nhưng quy mô co lại còn -212,2 tỷ đồng. Các mã bị bán lớn
nhất là MWG -164 tỷ, STB -71,2 tỷ, HDB -67,1 tỷ, GEX -54,7 tỷ, VIC -46,6 tỷ. Phía
mua ròng có MSN +121,3 tỷ, FPT +104,9 tỷ, BSR +81,3 tỷ, VNM +41,4 tỷ.
VN-Index lúc yếu nhất sáng nay đã rơi xuống 1594,38 điểm, phá
vỡ ngưỡng số tròn 1600 điểm. Đáy này tương đương với đáy tháng 11/2025 và cũng
là một mốc hỗ trợ. Dòng tiền có tín hiệu phục hồi, dù bên mua vẫn rất thận trọng
chưa đẩy giá lên cao hơn.
