Mở rộng bảo hiểm xã hội đối với hộ kinh doanh: Vẫn còn nhiều người "ngần ngại"
Nhật Dương
23/03/2026, 15:14
Quy định mới đã cho phép mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tới chủ hộ kinh doanh có đăng ký. Song thực tế, việc tham gia với nhóm này vẫn còn những rào cản, nhất là về tài chính, thu nhập, cơ chế thực thi...
Báo cáo nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về “Mở rộng bảo hiểm xã hội đối với hộ kinh doanh ở Việt Nam:
Thách thức, lựa chọn chính sách và lộ trình thực hiện” công bố tháng 3/2026,
cho thấy, việc mở rộng bảo hiểm xã hội đối với hộ kinh doanh đang đối mặt với
nhiều thách thức.
RÀO CẢN VỀ TÀI CHÍNH VÀ THU NHẬP
Báo cáo của ILO nhấn mạnh, trong
cơ cấu nền kinh tế Việt Nam, hộ kinh doanh là một khu vực có quy mô lớn, đóng
vai trò quan trọng trong tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương. Tuy
nhiên, mức độ tham gia bảo hiểm
xã hội của chủ hộ và người lao động trong khu vực này vẫn còn khá thấp, khiến đại đa số những người
này không được bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống.
Theo khảo sát của ILO đối với hơn 800 hủ hộ
kinh doanh và cơ sở kinh doanh cá thể, cho thấy các rào cản về tài chính là một
trong những trở ngại tham gia bảo hiểm xã hội với nhóm này.
Về mức đóng, Luật Bảo hiểm xã hội 2024
cho phép chủ hộ kinh doanh
đã đăng ký được lựa chọn mức tiền lương làm căn cứ đóng, với mức tối thiểu bằng
mức lương cơ sở tham chiếu (hiện
mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng). Áp dụng mức
đóng 25% theo quy định, mức đóng tối thiểu hàng tháng tương ứng khoảng 585.000
đồng.
Sử dụng dữ liệu từ Điều tra Lao động việc làm, thu nhập
bình quân hàng tháng của chủ hộ
kinh doanh ước tính khoảng 14 triệu đồng. Như vậy, mức đóng tối thiểu là
tương đối phù hợp với khả năng tài chính của đa số chủ hộ kinh doanh, vì chỉ chiếm khoảng 4,6%
thu nhập bình quân hàng tháng của họ.
Xét theo nhóm tuổi, đa số các
nhóm đều đánh giá mức đóng tối thiểu là phù hợp, với tỷ lệ đóng chiếm dưới 1% –
4% doanh thu bình quân hàng tháng. Các hộ kinh
doanh cũng báo cáo biên lợi nhuận tương đối tốt, với gần 1/4 số hộ có
biên lợi nhuận trên 10% sau khi trừ đi mọi chi phí, bao gồm cả chi phí lao động
của chính chủ hộ.
Tuy nhiên, các chủ hộ trẻ hơn (dưới
25 tuổi) có doanh thu và lợi nhuận thấp hơn, khả năng tài chính hạn chế hơn,
khiến họ ngần ngại hơn trong việc đóng bảo hiểm xã hội.
Tương tự, những chủ hộ kinh doanh dưới 45 tuổi, dù có thu nhập cao hơn -
thường ưu tiên các chi phí gia đình, dẫn đến ít dư địa để tiết kiệm. Những người
kinh doanh trong các lĩnh vực có tính biến động cao như ăn uống, du lịch, dịch
vụ còn phải đối mặt với thu nhập mang tính mùa vụ, phải tái đầu tư vào cơ sở vật
chất, khiến cho việc duy trì đóng bảo hiểm khó khăn hơn.
Mặc dù đa số người trả lời cho rằng
mức đóng tối thiểu là có thể chấp nhận, các chủ hộ kinh doanh mới thành lập và chủ hộ trẻ
bày tỏ nhiều lo ngại hơn về tình hình của họ.
Về thu nhập, hộ kinh doanh thường có quy mô nhỏ,
thiếu các cấu trúc quản lý chính thức và phải đối mặt với thu nhập biến động, đặc
biệt đối với những hộ hoạt động trong các lĩnh vực mang tính mùa vụ như du lịch
hoặc dịch vụ nông nghiệp.
THÊM CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ MỞ RỘNG DIỆN BAO PHỦ
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực từ
ngày 1/7/2025 đã quy định mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tới chủ hộ kinh
doanh có đăng ký. Báo cáo của ILO đánh giá, quy định này của Luật được kỳ vọng
có tiềm năng mở rộng độ bao phủ bảo
hiểm xã hội tới hàng triệu lao động, đưa Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu
bao phủ đạt tỷ lệ 60% vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW.
ILO khuyến nghị một số phương án chính
sách mà Việt Nam có thể xem xét để hỗ trợ việc mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc tới chủ hộ kinh doanh và người lao động
của họ.
Một trong những giải pháp quan trọng là điều
chỉnh phương thức đóng góp và tăng cường khả năng chi trả. Bởi hộ kinh doanh thường có
thu nhập không ổn định hoặc theo mùa vụ, khiến yêu cầu đóng cố định hàng tháng
theo quy định của bảo hiểm xã
hội bắt buộc khó khả thi.
Luật Bảo hiểm xã hội 2024 mở ra lựa chọn đóng
theo quý và nửa năm, nhưng cần thêm sự linh hoạt và mức đóng phù hợp khả năng
chi trả. Một lựa chọn là cho phép đóng trước nhiều năm với mức phí chiết khấu.
Điều này giúp người đóng có thể “làm phẳng” nghĩa vụ tài chính theo thời gian,
đặc biệt khi thu nhập tăng trong một số giai đoạn.
Để thúc đẩy việc tham gia và hỗ
trợ giai đoạn chuyển tiếp, các lựa chọn chính sách bao gồm áp dụng trợ cấp tạm
thời trong thời gian có hạn,
hoặc áp dụng tỷ lệ đóng góp theo lộ trình tăng dần cho chủ hộ, đặc biệt với những
hộ kinh doanh trong
giai đoạn đầu của quá trình chính thức hóa hoặc có khả năng chi trả thấp.
Một lựa chọn khác là mở rộng hỗ
trợ ngân sách nhà nước để bù cho một phần đóng của “chủ sử dụng lao động”. Các
chính sách này sẽ giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu của việc chính
thức hóa, và giúp ngăn
chặn sự bỏ cuộc do biến động thu nhập.
Điều kiện tham gia có lộ trình và
hợp lý cũng được nhấn mạnh. Để
khuyến khích việc tham gia bền vững, có thể xem xét áp dụng cách tiếp cận theo
lộ trình, chẳng hạn yêu cầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong vòng 24 tháng kể từ khi đăng ký
kinh doanh, hoặc sớm
hơn nếu hộ kinh doanh
vượt một ngưỡng doanh thu nhất định.
Đồng thời, cần có cơ chế tạm ngừng
rõ ràng đối với hộ kinh doanh gặp
thua lỗ hoặc thu nhập giảm dưới mức sàn tối thiểu, cho phép họ tạm ngừng đóng
nhưng không bị loại khỏi hệ thống. Bên cạnh đó, cần tạo sân chơi bình đẳng cho hộ kinh doanh như là một loại hình doanh
nghiệp đặc biệt.
