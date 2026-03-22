Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng trúng cử Đại biểu Quốc hội với tỷ lệ tín nhiệm cao

Lan Anh

22/03/2026, 11:15

Ngày 21/3/2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có ông Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank...

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của ông Tùng mà còn thể hiện niềm tin của cử tri TP. Hồ Chí Minh đối với những người có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã diễn ra thành công trên toàn quốc, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,68%. Tại TP. Hồ Chí Minh, công tác bầu cử được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, đảm bảo an ninh và an toàn. Kết quả bầu cử cho thấy sự tín nhiệm của cử tri đối với đội ngũ ứng cử viên, đồng thời phản ánh yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đại biểu Quốc hội trong bối cảnh phát triển mới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, với gần 30 năm gắn bó cùng Vietcombank, đã chứng tỏ được năng lực lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, ông đã trình bày chương trình hành động với các trọng tâm như thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả quản trị.

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng
Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng

Kết quả bầu cử lần này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ đại biểu Quốc hội trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thiện thể chế và thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

18:29, 21/03/2026

Công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

17:36, 21/03/2026

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

bầu cử Đại biểu Quốc hội đội ngũ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Tùng Vietcombank

Chủ đề:

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Sắp có Nghị định về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

Sắp có Nghị định về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

Nghị định mới sẽ khắc phục những bất cập trong Nghị định số 108/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng...

Xây dựng “đường băng số” B2B giúp doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu

Xây dựng “đường băng số” B2B giúp doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu chuyển dịch mạnh sang số hóa, các nền tảng số B2B đang dần trở thành “đường băng” mới giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kết nối giao thương…

Australia và Việt Nam mở rộng hợp tác nông nghiệp - thực phẩm

Australia và Việt Nam mở rộng hợp tác nông nghiệp - thực phẩm

Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm giữa Australia và Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội thực chất.

IEA khuyến nghị các biện pháp hạn chế tiêu thụ năng lượng

IEA khuyến nghị các biện pháp hạn chế tiêu thụ năng lượng

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố một loạt biện pháp mà các hộ gia đình và doanh nghiệp có thể áp dụng để giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Chứng khoán

2

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Chứng khoán

3

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

4

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Tiêu điểm

