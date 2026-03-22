Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng trúng cử Đại biểu Quốc hội với tỷ lệ tín nhiệm cao

Ngày 21/3/2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có ông Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank...

Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của ông Tùng mà còn thể hiện niềm tin của cử tri TP. Hồ Chí Minh đối với những người có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã diễn ra thành công trên toàn quốc, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,68%. Tại TP. Hồ Chí Minh, công tác bầu cử được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, đảm bảo an ninh và an toàn. Kết quả bầu cử cho thấy sự tín nhiệm của cử tri đối với đội ngũ ứng cử viên, đồng thời phản ánh yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đại biểu Quốc hội trong bối cảnh phát triển mới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, với gần 30 năm gắn bó cùng Vietcombank, đã chứng tỏ được năng lực lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, ông đã trình bày chương trình hành động với các trọng tâm như thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả quản trị.

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng

Kết quả bầu cử lần này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ đại biểu Quốc hội trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thiện thể chế và thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới.