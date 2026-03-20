Blog chứng khoán: Ép quá “rát”

Một đợt bán tháo lớn lại xuất hiện hôm nay khiến những nỗ lực phục hồi 8 phiên trước giống như một cái bẫy tăng giá. VNI rơi xuống mức 1647 điểm cũng là tương đương vùng đáy hôm 9/3 và hội tụ với đường MA200 ngày.

Diễn biến trong phiên cho thấy có sự đổ vỡ tâm lý, khi buổi sáng mức điều chỉnh bình thường, thanh khoản cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên sang buổi chiều lực bán hạ giá khác biệt, nhất là với các blue-chips, khiến tác động lên VNI rất rõ nét. Càng về cuối phiên sức ép càng lớn, thậm chí đợt ATC còn xuất hiện giá đóng cửa dự kiến la liệt ở mức sàn.

Thị trường cũng không có tin gì xấu hơn trong buổi chiều, giá dầu cũng không cao thêm và chứng khoán thế giới bình thường. Nhìn vào độ rộng thì trạng thái giảm giá cũng không thay đổi nhiều, chỉ có biên độ giảm rộng thêm. Nói cách khác, phần lớn cổ phiếu đã yếu sẵn từ sáng trở nên yếu hơn, trong khi số duy trì được lực đỡ - dù rất ít – thì vẫn ổn định. Nhóm cổ phiếu lớn là tác nhân gây rối loạn.

VIC, VCB, BID, CTG, GAS lao dốc rất rõ nét và sớm nhất. Đây toàn là trụ hàng đầu của VNI và lượng bán ra cũng tăng vọt (VN30 tăng khoảng 84% thanh khoản buổi chiều so với phiên sáng). Nhà đầu tư cá nhân khó có thể tạo nên sức ép khổng lồ như vậy. Điểm số bốc hơi mạnh khiến tâm lý hoảng loạn dâng cao. Các cổ phiếu khác cũng đồng loạt “chìm” sâu hơn. VNI đóng cửa hôm nay đã chớm thấp hơn mức đóng cửa hôm 9/3 vừa qua và dừng lại đúng đường MA200.

Điểm tựa mong manh lúc này là mới có chưa tới một phần ba số cổ phiếu đóng cửa thấp hơn mức đóng cửa ngày 9/3 (thủng đáy ngắn hạn). Khoảng 66% số cổ phiếu vẫn cao hơn mức này. Nếu các cổ phiếu thủng đáy ngắn hạn thì xác suất cao là tạo sức ép cắt lỗ vì giá có rủi ro tìm xuống các mức hỗ trợ kỹ thuật cứng hơn.

Biến số lúc này là trong 8 phiên phục hồi vừa rồi có bao nhiêu margin được sử dụng? Thanh khoản khớp lệnh trung bình hai sàn trong 8 phiên này khoảng 26,7k tỷ/ngày, cũng không lớn. Nếu sử dụng “tiền thịt”, khả năng chịu đựng của nhà đầu tư sẽ tốt hơn.

Xác suất cao thị trường tuần tới sẽ tiếp tục bị ép thêm để VNI đánh thủng hoàn toàn MA200, thậm chí có thể rơi về đáy tháng 11/2025 tương đương 1580-1600 điểm. Điều này sẽ tạo điểm gãy về mặt kỹ thuật. Nếu điều này không dẫn đến một đợt bán tháo mới hoặc giải chấp thì sẽ là tín hiệu tốt, thanh khoản nên nhỏ trong tình huống này. Ngược lại, tổn thương sẽ rất lớn.

Điều nên làm lúc này là bảo toàn nguồn lực, không bắt đáy vội vì thị trường chưa có đủ tín hiệu. Nhịp ép giá rất sâu gần cuối phiên hôm nay kích thích một chút lòng tham, nhưng cũng chỉ nên thăm dò với các cổ phiếu mạnh hơn điểm số, tức là có điểm đáy tham chiếu tốt hơn VNI. Trong trường hợp VNI thủng đáy đầu tháng 3 thì các mã như vậy có triển vọng kiểm định lại đáy ngắn hạn tháng 3 mà thôi, tức là vẫn bảo toàn được khu vực đáy tích lũy.

Thị trường phái sinh hôm nay vận động khá lạ. Việc đảo kỳ hạn tiếp tục mở rộng chiết khấu ở F1 và trong buổi sáng chênh lệch có lúc -16 điểm. VN30 từ 1834.xx trượt xuống 1815.xx nhưng F1 thay đổi rất ít. Đây là khoảng mở biên độ tốt nhất của VN30 nhưng lại không có Setup để Short. Buổi chiều thì dễ hơn, basis chặt lại và VN30 thủng tiếp 1815.xx. Khoảng dao động kế tiếp là 1801.xx, tuy biên độ hẹp hơn nhưng lại dễ Short hơn vì basis không còn gây bất lợi.

Không rõ đợt xả blue-chips chiều nay có “dụng ý” gì, nhưng sức ép này không thể đến từ nhỏ lẻ. Nếu đã tốn sức để thiết lập một khoảng “bull-trap” rộng như vậy thì kịch bản đánh xuống tiếp rất khả thi, hoặc ít nhất phải 1 nhịp thúc đẩy sự sợ hãi cao độ.

VN30 đóng cửa tại 1797.99. Cản gần nhất phiên tới là 1801; 1915; 1935; 1843; 1858; 1868; 1876. Hỗ trợ 1786; 1778; 1768; 1757; 1745; 1738; 1730.

