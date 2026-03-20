Blog chứng khoán: Ép quá “rát”

Một đợt bán tháo lớn lại xuất hiện hôm nay khiến những nỗ lực phục hồi 8 phiên trước giống như một cái bẫy tăng giá. VNI rơi xuống mức 1647 điểm cũng là tương đương vùng đáy hôm 9/3 và hội tụ với đường MA200 ngày.
Diễn biến trong phiên cho thấy có sự đổ vỡ tâm lý, khi buổi
sáng mức điều chỉnh bình thường, thanh khoản cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên
sang buổi chiều lực bán hạ giá khác biệt, nhất là với các blue-chips, khiến tác
động lên VNI rất rõ nét. Càng về cuối phiên sức ép càng lớn, thậm chí đợt ATC còn
xuất hiện giá đóng cửa dự kiến la liệt ở mức sàn.
Thị trường cũng không có tin gì xấu hơn trong buổi chiều, giá
dầu cũng không cao thêm và chứng khoán thế giới bình thường. Nhìn vào độ rộng
thì trạng thái giảm giá cũng không thay đổi nhiều, chỉ có biên độ giảm rộng thêm.
Nói cách khác, phần lớn cổ phiếu đã yếu sẵn từ sáng trở nên yếu hơn, trong khi
số duy trì được lực đỡ - dù rất ít – thì vẫn ổn định. Nhóm cổ phiếu lớn là tác
nhân gây rối loạn.
VIC, VCB, BID, CTG, GAS lao dốc rất rõ nét và sớm nhất. Đây toàn
là trụ hàng đầu của VNI và lượng bán ra cũng tăng vọt (VN30 tăng khoảng 84%
thanh khoản buổi chiều so với phiên sáng). Nhà đầu tư cá nhân khó có thể tạo nên
sức ép khổng lồ như vậy. Điểm số bốc hơi mạnh khiến tâm lý hoảng loạn dâng cao.
Các cổ phiếu khác cũng đồng loạt “chìm” sâu hơn. VNI đóng cửa hôm nay đã chớm
thấp hơn mức đóng cửa hôm 9/3 vừa qua và dừng lại đúng đường MA200.
Điểm tựa mong manh lúc này là mới có chưa tới một phần ba số
cổ phiếu đóng cửa thấp hơn mức đóng cửa ngày 9/3 (thủng đáy ngắn hạn). Khoảng
66% số cổ phiếu vẫn cao hơn mức này. Nếu các cổ phiếu thủng đáy ngắn hạn thì xác
suất cao là tạo sức ép cắt lỗ vì giá có rủi ro tìm xuống các mức hỗ trợ kỹ thuật
cứng hơn.
Biến số lúc này là trong 8 phiên phục hồi vừa rồi có bao nhiêu
margin được sử dụng? Thanh khoản khớp lệnh trung bình hai sàn trong 8 phiên này
khoảng 26,7k tỷ/ngày, cũng không lớn. Nếu sử dụng “tiền thịt”, khả năng chịu đựng
của nhà đầu tư sẽ tốt hơn.
Xác suất cao thị trường tuần tới sẽ tiếp tục bị ép thêm để
VNI đánh thủng hoàn toàn MA200, thậm chí có thể rơi về đáy tháng 11/2025 tương đương
1580-1600 điểm. Điều này sẽ tạo điểm gãy về mặt kỹ thuật. Nếu điều này không dẫn
đến một đợt bán tháo mới hoặc giải chấp thì sẽ là tín hiệu tốt, thanh khoản nên
nhỏ trong tình huống này. Ngược lại, tổn thương sẽ rất lớn.
Điều nên làm lúc này là bảo toàn nguồn lực, không bắt đáy vội
vì thị trường chưa có đủ tín hiệu. Nhịp ép giá rất sâu gần cuối phiên hôm nay kích
thích một chút lòng tham, nhưng cũng chỉ nên thăm dò với các cổ phiếu mạnh hơn điểm
số, tức là có điểm đáy tham chiếu tốt hơn VNI. Trong trường hợp VNI thủng đáy đầu
tháng 3 thì các mã như vậy có triển vọng kiểm định lại đáy ngắn hạn tháng 3 mà
thôi, tức là vẫn bảo toàn được khu vực đáy tích lũy.
Thị trường phái sinh hôm nay vận động khá lạ. Việc đảo kỳ hạn
tiếp tục mở rộng chiết khấu ở F1 và trong buổi sáng chênh lệch có lúc -16 điểm.
VN30 từ 1834.xx trượt xuống 1815.xx nhưng F1 thay đổi rất ít. Đây là khoảng mở
biên độ tốt nhất của VN30 nhưng lại không có Setup để Short. Buổi chiều thì dễ
hơn, basis chặt lại và VN30 thủng tiếp 1815.xx. Khoảng dao động kế tiếp là
1801.xx, tuy biên độ hẹp hơn nhưng lại dễ Short hơn vì basis không còn gây bất
lợi.
Không rõ đợt xả blue-chips chiều nay có “dụng ý” gì, nhưng sức
ép này không thể đến từ nhỏ lẻ. Nếu đã tốn sức để thiết lập một khoảng “bull-trap”
rộng như vậy thì kịch bản đánh xuống tiếp
rất khả thi, hoặc ít nhất phải 1 nhịp thúc đẩy sự sợ hãi cao độ.
VN30 đóng cửa tại 1797.99. Cản gần nhất phiên tới là 1801;
1915; 1935; 1843; 1858; 1868; 1876. Hỗ trợ 1786; 1778; 1768; 1757; 1745; 1738;
1730.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Phiên "sập" mạnh cuối tuần qua đã đẩy VN-Index "chớm thủng" đường giá trung bình 200 ngày, một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Chỉ số cũng đã xuống thấp hơn đáy ngắn hạn ngày 9/3 vừa qua, khiến nhịp phục hồi 8 phiên trước đó mang dáng dấp của một "bull-trap".
Trong tuần này, giá dầu thô tiếp tục leo thang mạnh do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu xuống thang, đặt ra rủi ro lớn đối với kinh tế toàn cầu...
Trong nửa đầu năm 2026, dòng tiền cần thanh toán từ trái phiếu bao gồm cả gốc và lãi dự kiến ở mức 122,5 nghìn tỷ đồng tăng 49,2% so với năm ngoái...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: