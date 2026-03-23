Chủ tịch HAG đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu

23/03/2026, 14:38

Nếu giao dịch thành công, ông Đức sẽ nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ gần 310 triệu cổ phiếu, chiếm 24,45% lên gần 314 triệu cổ phiếu, chiếm 24,77% tại HAG.

Ông Đoàn Nguyên Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAG vừa đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu, từ ngày 26/03-24/04.

Nếu giao dịch thành công, ông Đức sẽ nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ gần 310 triệu cổ phiếu, chiếm 24,45% lên gần 314 triệu cổ phiếu, chiếm 24,77%.

Gần đây nhất, ông Đức đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu HAG, từ ngày 11-18/03. Giao dịch được thực hiện qua khớp lệnh, với giá bình quân khoảng 15,133 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 76 tỷ đồng. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch HAGL nâng lên 24,45%. 

Tính chung, nhóm cổ đông liên quan đến ông Đức hiện nắm giữ hơn 375 triệu cổ phiếu, chiếm 29,61% vốn tại HAG.

Hiện, giá cổ phiếu HAG giảm 4,22% xuống chỉ còn 14.750 đồng/cổ phiếu. Tạm tính ông Đức sẽ chi hơn 59 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Được biết, HĐQT HAG điều chỉnh lại kỳ hạn lô trái phiếu phát hành vào năm 2016 - trái phiếu nhóm A. Cụ thể: ngày đáo hạn được điều chỉnh từ 30/12/2026 sang ngày 26/03/2026 với kỳ hạn 10 năm, nay rút về còn 3.373 ngày.

Được biết, trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành vào ngày 30/12/2016, tổng giá trị gần 6.6 ngàn tỷ đồng. Lô này gồm 6,596 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào 30/12/2026. Trái chủ là BIDV. Lãi suất áp dụng 9.6%/năm.

Cuối tháng 12/2025, HAG cho biết đã nhận được thông báo của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh "DATC” và thông báo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”). Theo đó, BIDV đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ Trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A, mã trái phiếu HAGLBOND 16.26 cho DATC.

Kể từ ngày 29/12/2025, DATC chính thức kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ đối với Trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A từ BIDV, và là trái chủ duy nhất của toàn bộ Trái phiếu nhóm A đang lưu hành.

