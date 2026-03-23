Danh mục 5 cổ phiếu "đại gia" tiền mặt, lịch sử chi trả cổ tức cao

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn biến động mạnh, VN-Index giảm hơn 12% so với vùng đỉnh thiết lập vào tháng 01/2025. Áp lực điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, kéo theo giá dầu thế giới tăng nhanh và gia tăng lo ngại về lạm phát, chi phí năng lượng cũng như rủi ro chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điều này khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Trong bối cảnh đó, chiến lược đầu tư cổ phiếu hưởng cổ tức được xem là phù hợp, ưu tiên sự ổn định trong danh mục. Nhóm cổ phiếu này không nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn, mà đóng vai trò tạo dòng tiền định kỳ, giúp giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thị trường và cải thiện hiệu quả đầu tư trong chu kỳ dài hơn.

Trong danh mục cập nhật mới đây, Agriseco lọc ra 5 cổ phiếu đầu tư với cổ tức cao. Đây chủ yếu là những doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh ổn định và khả năng duy trì tăng trưởng trong trung – dài hạn. Chiến lược đầu tư không chỉ hướng tới nguồn thu nhập cổ tức đều đặn, mà còn kỳ vọng gia tăng giá trị danh mục một cách bền vững theo thời gian.

Theo đó, VEA đứng đầu trong danh mục với lịch sử trả cổ tức tiền mặt cao và đều đặn hàng năm. Trong đó tỷ suất cổ tức tiền năm 2023, 2024, 2025 lần lượt là 12,2%; 12,7%; 13,6%/năm. Với thị giá hiện tại và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến cho năm 2026, tỷ suất cổ tức tiền của VEA đang ở mức cao gần 14%/năm.

VEA duy trì kết quả kinh doanh ổn định qua các năm với lệ sinh lời ROE cao, đạt gần 30% cho 4 quý gần nhất và luôn duy trì mức này nhiều năm trở lại đây. Cấu trúc tài chính lành mạnh với tổng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 14.166 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng tài sản của doanh nghiệp. Định giá của VEA đang ở mức P/E ~ 6,1x lần và P/B ~ 1,7x lần - là mức khá hấp dẫn với tỷ lệ sinh lời ROE và tỷ suất cổ tức tiền mặt hiện tại.

Tiếp theo là BMP duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao trong nhiều năm. Trong đó tỷ suất cổ tức tiền năm 2023, 2024, 2025 lần lượt là 11,3%; 9,0%; 7,3%/năm. Với thị giá hiện tại và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến cho năm 2026, tỷ suất cổ tức tiền của BMP đang ở mức 10%/năm.

BMP có triển vọng kinh doanh trong năm 2026 khả quan nhờ (1) Vị thế dẫn đầu thị trường ống nhựa khu vực phía Nam; (2) Nhu cầu ống nhựa trong nước tiếp tục tăng trưởng nhờ Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Doanh nghiệp có cấu trúc tài chính lành mạnh khi gần như không vay nợ và sở hữu lượng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn lên đến hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 61% tổng tài sản. Dòng tiền kinh doanh duy trì ổn định trong nhiều năm giúp BMP đảm bảo chính sách trả cổ tức tiền mặt cao trong các năm tới.

Thứ ba, SLS là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đường mía, sở hữu vùng nguyên liệu mía tập trung tại khu vực Tây Bắc. SLS có kết quả hoạt động kinh doanh ổn định với tỷ lệ sinh lời ROE đạt hơn 20% cho năm 2025 và luôn duy trì ở mức cao trong nhiều năm.

SLS trả cổ tức tiền mặt đều đặn với tỷ lệ cao, dao động trong khoảng 80 – 200% giai đoạn 5 năm qua. Tỷ suất cổ tức tiền năm 2023, 2024, 2025 lần lượt là 10,4%; 10,8%; 9,3%/năm. Với thị giá hiện tại và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến cho năm 2026, tỷ suất cổ tức tiền của SLS là 9,3%/năm.

Thứ tư, SMB là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bia – rượu – nước giải khát tại khu vực Tây nguyên – Duyên hải Nam Trung bộ, thuộc hệ sinh thái Sabeco. SMB kết quả kinh doanh ổn định qua các năm với tỷ lệ nợ vay tài chính thấp. Cấu trúc tài chính lành mạnh với tổng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 431 tỷ đồng, chiếm 41% tổng tài sản doanh nghiệp.

SMB duy trì tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt cao và đều đặn qua các năm, với tỷ suất cổ tức tiền năm 2023, 2024, 2025 lần lượt là 12,2%; 8,1%; 13,8%/năm. Với thị giá hiện tại và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến cho năm 2026, tỷ suất cổ tức tiền của SMB đang ở mức cao khoảng 14%/năm.

Định giá của SMB đang ở mức P/E ~ 6,6x lần và P/B ~ 1,9x lần - là mức khá hấp dẫn với tỷ lệ sinh lời ROE và tỷ suất cổ tức tiền mặt hiện tại.

Cuối cùng SCS là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác và phục vụ hàng hóa hàng không tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. SCS có cấu trúc tài chính lành mạnh khi gần như không vay nợ và sở hữu lượng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn lên đến hơn 1.500 tỷ đồng, chiếm 72% tổng tài sản.

SCS có tiềm năng tăng trưởng lớn trong năm 2026 nhờ (1) Động lực dài hạn từ hàng hóa hàng không và cơ hội tham gia vận hành Nhà ga hàng hóa tại Sân bay Long Thành; (2) Lợi thế cạnh tranh trong khai thác nhà ga hàng hóa Tân Sơn Nhất, nắm giữ 45-48% thị phần, vị thế này giúp doanh nghiệp duy trì mức sinh lời tốt hơn so với mặt bằng ngành.

SCS duy trì tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt cao trong khoảng 25 – 30% và đều đặn hàng năm. Với thị giá hiện tại và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến cho năm 2026, tỷ suất cổ tức tiền của SCS ở mức 10,4%/năm.