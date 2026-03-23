Giá vàng trong nước giảm mạnh, người mua “vuột” 19 triệu đồng/lượng trong 1 tuần
Mai Nhi
23/03/2026, 13:52
Trong phiên sáng 23/3, giá mua vàng miếng rơi về ngưỡng phổ biến 167 triệu đồng/lượng. So với phiên đầu tuần trước (16/3), người mua vàng miếng thiệt hơn 19 triệu đồng/lượng so với giá bán 183,1 triệu đồng/lượng của phiên 16/3…
Sau khi giảm mạnh hơn 5 triệu đồng/lượng trong phiên cuối tuần trước (21/3),
giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục đi xuống trong
phiên sáng nay. Giá bán vàng miếng SJC quay về mức phổ biến 167 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 2
triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá
chốt phiên 21/3. Giá giao dịch vàng miếng niêm yết tại 166
triệu – 167 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng hơn 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng
tại thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên sáng 23/3, giá mua vàng miếng SJC rơi về ngưỡng 167 triệu đồng/lượng. So với phiên đầu tuần trước (16/3), người mua vàng miếng thiệt hơn 19 triệu đồng/lượng khi giá bán ra trong phiên 16/3 ở mức 183,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với vàng nhẫn, mức thiệt dao động từ 16,8 triệu – 19,1 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.
Tính đến 11 giờ, Công ty SJC đặt giá mua vàng
miếng ở mức 164
triệu đồng/lượng và giá bán ra là 167 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/3, giá mua, bán vàng miếng tại
Công ty SJC giảm tổng cộng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mức giá giao dịch chốt phiên sáng tại 164 triệu – 167 triệu đồng/lượng cũng
được niêm yết tại DOJI, PNJ , Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giảm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Ở khu vực phía Nam, tính đến 11 giờ, Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại 166,5
triệu đồng/lượng nhưng giá mua vàng miếng niêm yết ở mức 164 triệu
đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/3,
giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm lần lượt 5 triệu đồng/lượng và
4,5 triệu đồng/lượng.
Tại Ngọc Thẩm, giá giao dịch vàng miếng ghi nhận mức giảm nhẹ nhất trên thị
trường. Tính đến 11 giờ, giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm giảm 1,5
triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 165,5 triệu – 168,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”,
xu hướng giảm giá cũng được ghi nhận tại các hệ thống lớn. Bám sát giá vàng miếng
SJC, mức giảm giá vàng nhẫn dao động từ 4 triệu – 5,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên sáng nay, giá giao dịch vàng
nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp.
Tính đến 11 giờ ngày 23/3, giá
giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm mạnh 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều,
niêm yết tại 163,7 triệu – 166,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên
21/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giảm tổng cộng 4 triệu đồng/lượng
mỗi chiều.
Trong phiên sáng 23/3, mức giảm phổ biến của giá vàng miếng SJC là 4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, giá mua/bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 4 triệu – 5,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, mạnh hơn so với vàng miếng SJC.
Công ty DOJI và Phú Quý mở cửa
phiên sáng giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, cùng đặt giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh
Vượng và vàng nhẫn tròn 9999 tại 166 triệu – 169 triệu đồng/lượng.
Sau 2 nhịp điều chỉnh giảm liên
tiếp, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai thương hiệu này giảm thêm 2 triệu
đồng/lượng, niêm yết tại 164 triệu – 167 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy
trì đến hết phiên sáng.
Như vậy, trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty DOJI
và Phú Quý cũng giảm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 21/3.
Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại
PNJ cũng giảm tổng cộng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, thương hiệu
này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ổn định ở mức 163,9 triệu – 166,9 triệu
đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo
Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị
trường sau 5 nhịp điều chỉnh liên tiếp trong phiên sáng nay
Sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu
và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia
Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết tại 168,6 triệu - 171,6 triệu đồng/lượng.
Chỉ trong vòng hơn 3 tiếng mở cửa, cả
hai doanh nghiệp này tiếp tục giảm thêm tổng cộng 4,6 triệu đồng/lượng, đặt tại
164 triệu – 167 triệu đồng/lượng Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết
phiên sáng. So với giá chốt phiên 21/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai
thương hiệu giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 11 giờ, Ngọc Thẩm
đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 156 triệu
đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 160 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/3, giá giao
dịch vàng nhẫn trơn tại thương hiệu này giảm mạnh 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị
trường thế giới, sau khi giảm mạnh gần 3,5% trong phiên cuối tuần trước (20/3),
hợp đồng giá vàng giao ngay vẫn nằm trong xu hướng giảm trong phiên sáng nay.
Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 23/3, giá vàng giao ngay giảm hơn 2,6%, lùi xuống ngưỡng
4.369,5 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 26,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 19,8 – 26,8 triệu đồng/lượng, tùy
thương hiệu.
Các ngân hàng thương mại nâng nhẹ giá mua USD
Ngày 23/3, Ngân hàng Nhà nước
niêm yết tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.090 VND, tăng 5 đồng so với ngày 20/3. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần ngày 23/3 ở mức 26.344 VND. Cùng ngày, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại chủ yếu tăng 5 đồng so với phiên 20/3.
"Di sản tâm thức": Điểm chạm nghệ thuật trên hành trình 35 năm MSB vươn tầm
Ngày 20/3/2026 – Tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã chính thức tổ chức đêm nhạc nghệ thuật đặc biệt mang tên “Di sản tâm thức”. Sự kiện không chỉ là món quà tri ân dành cho những người bạn tri tâm, mà còn là dấu mốc mở màn đầy cảm xúc cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập với chủ đề “Vươn tầm từ di sản”.
Ngân hàng Nhà nước giảm dần quy mô hỗ trợ thanh khoản qua kênh cầm cố
Sau khi đạt đỉnh khoảng 480 nghìn tỷ đồng vào đầu tháng 2/2026, dư nợ nghiệp vụ thị trường mở (OMO) đến 20/3 chỉ còn khoảng 243 nghìn tỷ đồng, giảm gần một nửa. Quy mô bơm tiền qua kênh cầm cố thu hẹp rõ rệt, cho thấy thanh khoản hệ thống đã ổn định trở lại...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
