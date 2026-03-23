Giá vàng trong nước giảm mạnh, người mua “vuột” 19 triệu đồng/lượng trong 1 tuần

Trong phiên sáng 23/3, giá mua vàng miếng rơi về ngưỡng phổ biến 167 triệu đồng/lượng. So với phiên đầu tuần trước (16/3), người mua vàng miếng thiệt hơn 19 triệu đồng/lượng so với giá bán 183,1 triệu đồng/lượng của phiên 16/3…

Sau khi giảm mạnh hơn 5 triệu đồng/lượng trong phiên cuối tuần trước (21/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục đi xuống trong phiên sáng nay. Giá bán vàng miếng SJC quay về mức phổ biến 167 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 21/3. Giá giao dịch vàng miếng niêm yết tại 166 triệu – 167 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng hơn 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng tại thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 23/3, giá mua vàng miếng SJC rơi về ngưỡng 167 triệu đồng/lượng. So với phiên đầu tuần trước (16/3), người mua vàng miếng thiệt hơn 19 triệu đồng/lượng khi giá bán ra trong phiên 16/3 ở mức 183,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với vàng nhẫn, mức thiệt dao động từ 16,8 triệu – 19,1 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Tính đến 11 giờ, Công ty SJC đặt giá mua vàng miếng ở mức 164 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 167 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/3, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm tổng cộng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giá giao dịch chốt phiên sáng tại 164 triệu – 167 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ , Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giảm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Ở khu vực phía Nam, tính đến 11 giờ, Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại 166,5 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vàng miếng niêm yết ở mức 164 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/3, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm lần lượt 5 triệu đồng/lượng và 4,5 triệu đồng/lượng.

Tại Ngọc Thẩm, giá giao dịch vàng miếng ghi nhận mức giảm nhẹ nhất trên thị trường. Tính đến 11 giờ, giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 165,5 triệu – 168,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu tháng 2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng giảm giá cũng được ghi nhận tại các hệ thống lớn. Bám sát giá vàng miếng SJC, mức giảm giá vàng nhẫn dao động từ 4 triệu – 5,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng nay, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp.

Tính đến 11 giờ ngày 23/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm mạnh 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 163,7 triệu – 166,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 21/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giảm tổng cộng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 23/3, mức giảm phổ biến của giá vàng miếng SJC là 4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, giá mua/bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 4 triệu – 5,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, mạnh hơn so với vàng miếng SJC.

Công ty DOJI và Phú Quý mở cửa phiên sáng giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, cùng đặt giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và vàng nhẫn tròn 9999 tại 166 triệu – 169 triệu đồng/lượng.

Sau 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai thương hiệu này giảm thêm 2 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 164 triệu – 167 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì đến hết phiên sáng. Như vậy, trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty DOJI và Phú Quý cũng giảm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 21/3.

Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng giảm tổng cộng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ổn định ở mức 163,9 triệu – 166,9 triệu đồng/lượng.

Mức giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh trong phiên 23/3 so với 21/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị trường sau 5 nhịp điều chỉnh liên tiếp trong phiên sáng nay

Sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết tại 168,6 triệu - 171,6 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng hơn 3 tiếng mở cửa, cả hai doanh nghiệp này tiếp tục giảm thêm tổng cộng 4,6 triệu đồng/lượng, đặt tại 164 triệu – 167 triệu đồng/lượng Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 21/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai thương hiệu giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 11 giờ, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 156 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 160 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/3, giá giao dịch vàng nhẫn trơn tại thương hiệu này giảm mạnh 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.