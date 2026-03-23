Trang chủ Chứng khoán

Thị trường lại bán tháo, VN-Index về đáy 7 tháng

Kim Phong

23/03/2026, 15:27

Đợt giải chấp mới đã xuất hiện tạo sức ép mạnh chiều và ép giá lao dốc đến tận phút cuối. VN-Index bốc hơi 3,44% tương đương -56,64 điểm, thậm chí có mạnh hơn phiên cuối tuần trước với 38 mã giảm sàn.

VN-Index đã quay lại mức đáy tháng 11/2025. Dường màu vàng là MA200 ngày.
VN-Index đã quay lại mức đáy tháng 11/2025. Dường màu vàng là MA200 ngày.

Thanh khoản trên HoSE chiều nay chỉ tăng nhẹ 8% so với buổi sáng, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu thì thấp hơn nhiều. Dễ thấy nhất là phiên sáng mới có 5 mã giảm sàn, đóng cửa chiều nay tới 38 mã. Tổng số mã giảm vượt 2% phiên sáng là 159 mã, kết phiên là 216 mã.

Như vậy mức thanh khoản khá thấp chiều nay là do dòng tiền mua đã suy yếu đáng kể. Bên bán do đó buộc phải hạ giá nhiều hơn để tìm kiếm thanh khoản. Hàng chục cổ phiếu đã “trắng bên mua” trong tình trạng thiếu cầu, phản ánh diễn biến rất tiêu cực. Điều đáng nói hơn là hàng trăm cổ phiếu giảm mạnh hôm nay đã là sang phiên thứ hai liên tiếp. VN-Index trong hai phiên gần nhất bốc hơi gần 108 điểm và rất nhiều cổ phiếu giảm 3%-5% giá trị.

Rổ VN30 cũng xuất hiện 4 cổ phiếu giảm hết biên độ là DGC, MWG, GVR và VIC. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index có thêm VHM giảm 2%, BID giảm 3,27%, CTG giảm 3,27%, TCB giảm 3,18%, MBB giảm 3,66%, HPG giảm 1,54%, GAS giảm 1,83%, VPB giảm 4,19%.

VN30-Index đóng cửa giảm 3,17% và chỉ còn 3 mã xanh là VNM tăng 1,33%, SAB tăng 0,7% và LPB tăng 0,12%. Phía đỏ, ngoài 4 mã sàn, thêm 12 mã khác giảm quá 3%.

Các blue-chips chịu sức ép rõ ràng trong phiên chiều khi có 24/30 mã tụt sâu hơn mức chốt buổi sáng. Ngoài 4 mã giảm sàn, không ít cổ phiếu riêng chiều nay lao dốc rất mạnh: GAS trượt giảm 2,78% và đã đảo chiều xuống dưới tham chiếu 1,83%. STB “chìm” sâu thêm 3,69%, đóng cửa giảm tổng cộng 5,36%. TPB giảm thêm 2,27%, chốt phiên giảm 4,43%... Những cổ phiếu nỗ lực phục hồi tuy cũng khá tốt, nhưng chưa đủ để quay lại tham chiếu: VHM phục hồi 4,37% còn giảm 2% cuối ngày; VRE hồi 2,42% còn giảm 3,06%; VPL hồi 1,95% còn giảm 0,89%; HDB hồi 1,04% còn giảm 2,8%.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hôm nay rất yếu.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hôm nay rất yếu.

Với nhóm vừa và nhỏ, tình hình cũng không khả quan. 34 cổ phiếu giảm hết biên độ thuộc về nhóm này, trong đó nhiều cổ phiếu thanh khoản hàng trăm tỷ đồng mỗi mã như BSR, VCI, VND, VCG, GEX, NVL, HCM, DXG. Chỉ riêng nhóm giảm vượt 3% (168 mã) đã chiếm 67,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điều này xác nhận áp lực bán tháo hoàn toàn khống chế thị trường.

Nhóm tăng giá ngược dòng chiều nay cũng đã có một số “rơi rụng” như MSN, BSR, DPM vốn còn mạnh trong phiên sáng. Chỉ còn lại VNM tăng 1,33%, DCM tăng 1,61%, TCX tăng 3,99%, KSB tăng 1,91%, NAB tăng 3,31%, TCO tăng 6,58% và SBT tăng 1,7% là có thanh khoản khá tốt.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì mức bán ròng khoảng 300,7 tỷ đồng so với 212,2 tỷ đồng trong buổi sáng. Khối này xả mạnh MWG -419,8 tỷ, HDB -337,8 tỷ, VHM -183,9 tỷ, VIC +157,6 tỷ, STB -102,8 tỷ. Phía mua ròng có MSN +204 tỷ, VNM +151,5 tỷ, VCK +120,5 tỷ, FPT +112,6 tỷ, TCX +91,4 tỷ…

VN-Index bốc hơi 56,64 điểm hôm nay đã rơi xuống mức 1591,17 điểm. Đáy thấp nhất hồi tháng 11/2025 của chỉ số này là 1580,54 điểm trong ngày 10/11. Mặc dù đây cũng có thể coi là một ngưỡng hỗ trợ nhưng tính chất thị trường thời điểm tháng 11 năm ngoái không giống hiện tại. Lúc này bối cảnh quốc tế rất căng thẳng và chưa có tín hiệu nào hạ nhiệt. Giá dầu hiện vẫn đang rất cao, dầu WTI chiều nay đã vượt lên trên 100 USD/thùng, dầu Brent khoảng 109 USD/thùng. Thị trường chứng khoán thế giới cũng phản ứng rất tiêu cực. Ví dụ chiều nay chứng khoán châu Á đỏ rất đậm: Nikkei 225 giảm 3,68%, Sanghai giảm 3,63%, Hang Seng giảm 3,52%, Kospi giảm 6,49%. VN-Index trong bối cảnh giảm 3,44% cũng không phải là khác biệt.

Cổ phiếu ngân hàng trong làn sóng tăng lãi suất

13:51, 23/03/2026

Cổ phiếu ngân hàng trong làn sóng tăng lãi suất

Danh mục 5 cổ phiếu "đại gia" tiền mặt, lịch sử chi trả cổ tức cao

13:50, 23/03/2026

Danh mục 5 cổ phiếu

Giằng co quanh ngưỡng 1600 điểm, cầu bắt đáy thận trọng

12:07, 23/03/2026

Giằng co quanh ngưỡng 1600 điểm, cầu bắt đáy thận trọng

Thủng mốc 1600 điểm, các công ty chứng khoán dự báo gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/3/2026

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Tự doanh hôm nay mua ròng 520.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 547.1 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua ròng 583 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 477,4 tỷ đồng.

Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh

Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh

Các thị trường chứng khoán chủ chốt của thế giới cũng chuyển từ trạng thái “đỏ” trước đó sang xanh rực, giá kim loại quý đồng loạt thoát xa khỏi đáy...

MBS Research: Áp lực trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh, 10 nghìn tỷ đáo hạn tháng 3/2026

Theo MBS, áp lực này sẽ tăng mạnh hơn trong quý 2, khi ước tính có khoảng 59 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đến hạn.

Theo MBS, áp lực này sẽ tăng mạnh hơn trong quý 2, khi ước tính có khoảng 59 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đến hạn.

VN-Index "bục" 1600 điểm, cổ phiếu "quá bán" la liệt, chuyên gia nói gì?

Thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm một phiên mất mát lớn khi VN-Index khép lại phiên giao dịch đầu tuần chính thức thủng mốc 1600 điểm.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

1

Việt Nam củng cố vị thế trung tâm hồ tiêu toàn cầu

Thị trường

2

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định

Tiêu điểm

4

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Bất động sản

5

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Chứng khoán

