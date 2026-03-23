Thị trường lại bán tháo, VN-Index về đáy 7 tháng

Đợt giải chấp mới đã xuất hiện tạo sức ép mạnh chiều và ép giá lao dốc đến tận phút cuối. VN-Index bốc hơi 3,44% tương đương -56,64 điểm, thậm chí có mạnh hơn phiên cuối tuần trước với 38 mã giảm sàn.
Thanh khoản trên HoSE chiều nay chỉ tăng nhẹ 8% so với buổi
sáng, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu thì thấp hơn nhiều. Dễ thấy nhất là phiên sáng
mới có 5 mã giảm sàn, đóng cửa chiều nay tới 38 mã. Tổng số mã giảm vượt 2% phiên
sáng là 159 mã, kết phiên là 216 mã.
Như vậy mức thanh khoản khá thấp chiều nay là do dòng tiền
mua đã suy yếu đáng kể. Bên bán do đó buộc phải hạ giá nhiều hơn để tìm kiếm
thanh khoản. Hàng chục cổ phiếu đã “trắng bên mua” trong tình trạng thiếu cầu, phản
ánh diễn biến rất tiêu cực. Điều đáng nói hơn là hàng trăm cổ phiếu giảm mạnh hôm
nay đã là sang phiên thứ hai liên tiếp. VN-Index trong hai phiên gần nhất bốc
hơi gần 108 điểm và rất nhiều cổ phiếu giảm 3%-5% giá trị.
Rổ VN30 cũng xuất hiện 4 cổ phiếu giảm hết biên độ là DGC, MWG,
GVR và VIC. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index có thêm VHM giảm 2%, BID giảm
3,27%, CTG giảm 3,27%, TCB giảm 3,18%, MBB giảm 3,66%, HPG giảm 1,54%, GAS giảm
1,83%, VPB giảm 4,19%.
VN30-Index đóng cửa giảm 3,17% và chỉ còn 3 mã xanh là VNM tăng
1,33%, SAB tăng 0,7% và LPB tăng 0,12%. Phía đỏ, ngoài 4 mã sàn, thêm 12 mã khác
giảm quá 3%.
Các blue-chips chịu sức ép rõ ràng trong phiên chiều khi có
24/30 mã tụt sâu hơn mức chốt buổi sáng. Ngoài 4 mã giảm sàn, không ít cổ phiếu
riêng chiều nay lao dốc rất mạnh: GAS trượt giảm 2,78% và đã đảo chiều xuống dưới
tham chiếu 1,83%. STB “chìm” sâu thêm 3,69%, đóng cửa giảm tổng cộng 5,36%. TPB
giảm thêm 2,27%, chốt phiên giảm 4,43%... Những cổ phiếu nỗ lực phục hồi tuy cũng
khá tốt, nhưng chưa đủ để quay lại tham chiếu: VHM phục hồi 4,37% còn giảm 2%
cuối ngày; VRE hồi 2,42% còn giảm 3,06%; VPL hồi 1,95% còn giảm 0,89%; HDB hồi
1,04% còn giảm 2,8%.
Với nhóm vừa và nhỏ, tình hình cũng không khả quan. 34 cổ phiếu
giảm hết biên độ thuộc về nhóm này, trong đó nhiều cổ phiếu thanh khoản hàng trăm
tỷ đồng mỗi mã như BSR, VCI, VND, VCG, GEX, NVL, HCM, DXG. Chỉ riêng nhóm giảm
vượt 3% (168 mã) đã chiếm 67,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điều này xác
nhận áp lực bán tháo hoàn toàn khống chế thị trường.
Nhóm tăng giá ngược dòng chiều nay cũng đã có một số “rơi rụng”
như MSN, BSR, DPM vốn còn mạnh trong phiên sáng. Chỉ còn lại VNM tăng 1,33%, DCM
tăng 1,61%, TCX tăng 3,99%, KSB tăng 1,91%, NAB tăng 3,31%, TCO tăng 6,58% và
SBT tăng 1,7% là có thanh khoản khá tốt.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì mức bán ròng khoảng 300,7
tỷ đồng so với 212,2 tỷ đồng trong buổi sáng. Khối này xả mạnh MWG -419,8 tỷ, HDB
-337,8 tỷ, VHM -183,9 tỷ, VIC +157,6 tỷ, STB -102,8 tỷ. Phía mua ròng có MSN
+204 tỷ, VNM +151,5 tỷ, VCK +120,5 tỷ, FPT +112,6 tỷ, TCX +91,4 tỷ…
VN-Index bốc hơi 56,64 điểm hôm nay đã rơi xuống mức 1591,17
điểm. Đáy thấp nhất hồi tháng 11/2025 của chỉ số này là 1580,54 điểm trong ngày
10/11. Mặc dù đây cũng có thể coi là một ngưỡng hỗ trợ nhưng tính chất thị trường
thời điểm tháng 11 năm ngoái không giống hiện tại. Lúc này bối cảnh quốc tế rất
căng thẳng và chưa có tín hiệu nào hạ nhiệt. Giá dầu hiện vẫn đang rất cao, dầu
WTI chiều nay đã vượt lên trên 100 USD/thùng, dầu Brent khoảng 109 USD/thùng.
Thị trường chứng khoán thế giới cũng phản ứng rất tiêu cực. Ví dụ chiều nay chứng
khoán châu Á đỏ rất đậm: Nikkei 225 giảm 3,68%, Sanghai giảm 3,63%, Hang Seng
giảm 3,52%, Kospi giảm 6,49%. VN-Index trong bối cảnh giảm 3,44% cũng không phải
là khác biệt.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: