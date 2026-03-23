Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

VN-Index đang hướng đến tháng giảm mạnh nhất kể từ thời covid tháng 4/2020

Thu Minh

23/03/2026, 09:58

Vùng hỗ trợ cho kịch bản điều chỉnh ở khu vực 1.580 – 1.600 điểm. Nếu thanh khoản giảm hoặc thấp trong kịch bản kiểm tra vùng hỗ trợ này sẽ là tín hiệu tích cực để kỳ vọng thị trường có nhịp hồi kỹ thuật.

Ảnh minh họa.

Sau 3 tuần giao tranh, tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông đã lan rộng đến hầu hết các loại tài sản, khiến nhà đầu tư toàn cầu gần như không còn nhiều “vùng an toàn”. Chỉ số chứng khoán ở một số thị trường đã rơi vào trạng thái điều chỉnh, tức giảm 10% so với mức đỉnh gần nhất.

Cả 4 ngân hàng trung ương lớn (ECB, BOE, FED, BOJ) có cuộc họp trong tuần vừa qua đều giữ nguyên lãi suất và bày tỏ lo ngại về áp lực lạm phát leo thang theo giá năng lượng. Thậm chí, thị trường lãi suất tương lai đang bắt đầu phản ánh khả năng ECB, FED có thể tăng lãi suất, thay vì giảm lãi suất, trong năm nay.

Dòng tiền đang chuyển sang trạng thái phòng thủ rõ rệt, phản ánh mức độ bất định ngày càng lớn trên thị trường toàn cầu.

Thị trường trong nước đang có mức chiết khấu khá mạnh với cú sốc xung đột Trung Đông khi chỉ số VN-Index rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh chỉ sau 2 tuần đầu tháng 3 (-11,6%).

Thống kê của MBS cho thấy, kể từ thời điểm diễn ra xung đột Trung Đông, chỉ số VN-Index đã mất -12,4% giá trị, đây là mức thiệt hại lớn hơn so với các thị trường ở khu vực Châu Á được đánh giá là nhóm dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz như: Hàn Quốc (-7,4%), Nhật Bản (-9,3%), Đài Loan (-4,9%).

Với mức giảm -12,4% chỉ sau 3 tuần và -14,1% (~270 điểm) kể từ đỉnh, chỉ số VN-Index đang hướng đến tháng giảm mạnh nhất kể từ thời covid (tháng 4/2020). Mức giảm khá mạnh đang đe dọa xu hướng tăng dài hạn của VN-Index khi chỉ số này đang ở ngay ngưỡng hỗ trợ MA200 ngày (~1.650 điểm), một chỉ báo kỹ thuật hay được giới đầu tư quan sát.

Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng thị trường có thể điều chỉnh thêm 1 nhịp để kiểm tra áp lực bán khi tín hiệu kỹ thuật được xác nhận (Vn-Index để mất MA200). Vùng hỗ trợ cho kịch bản điều chỉnh ở khu vực 1.580 – 1.600 điểm. Nếu thanh khoản giảm hoặc thấp trong kịch bản kiểm tra vùng hỗ trợ này sẽ là tín hiệu tích cực để kỳ vọng thị trường có nhịp hồi kỹ thuật. Kịch bản xấu diễn ra khi VN-Index để mất vùng hỗ trợ trên.

Về các dòng tiền và cổ phiếu, bên cạnh tín hiệu dòng tiền chuyển sang trạng thái phòng thủ rõ rệt, khả năng các nhóm cổ phiếu như: Sản xuất & phân phối điện (REE, PPC, GEE), Bảo hiểm (BVH, BIC, MIC), sẽ tiếp tục cầm cự cho đến duy trì đà tăng. Tín hiệu tích cực cũng xuất hiện ở nhóm cổ phiếu đã giảm sâu trước đó như: Bất động sản dân cư (VHM, NLG, HDG, NVL), Viettel (VGI) khi thị trường điều chỉnh thêm nhưng nhóm cổ phiếu này không những không giảm mà còn phục hồi trở lại.

So với mức đáy phiên giảm kỷ lục ngày 9/3 vừa qua (VN-Index giảm -115 điểm), khoảng 1/3 số nhóm cổ phiếu đang có giá thấp hơn, trong đó đáng chú ý như: Chứng khoán, Bất động sản Khu công nghiệp, Hóa chất, Dầu khí. Một nhịp điều chỉnh thêm từ VN-Index có thể kích hoạt dòng tiền bắt đáy quay trở lại nhóm cổ phiếu này khi mức chiết khấu đã trở nên hấp dẫn (nhiều cổ phiếu đã giảm 30 -40% kể từ đỉnh 1 năm).

Rủi ro cho thị trường là lãi suất huy động đã tạo nền vững chắc trên 7%/năm (thậm chí vượt 8% ở một số ngân hàng/chương trình ưu đãi), trong khi lạm phát đang gia tăng mạnh do giá xăng trong nước tăng hơn 50% từ đầu năm, đẩy chi phí sản xuất và sinh hoạt leo thang.

Chứng khoán KBSV quan ngại về việc xu hướng ngắn hạn đã chuyển sang giảm điểm trong khi xu hướng trung hạn cũng trong trạng thái trung tính khi VN-Index chưa về vùng hỗ trợ mạnh cấp trung.

Diễn biến tăng mạnh của giá dầu, cũng như chỉ số USD Index đang gây ra các lo ngại về lạm phát và tỷ giá trong nước. Thêm vào đó, một vài ngân hàng thương mại cũng đã thực hiện việc tăng lãi suất trong tuần vừa qua để thu hút thêm tiền gửi cũng góp phần khiến đà bán tháo diễn ra trên diện rộng.

Một số thông tin khả quan được công bố trong tuần nhưng tác động không đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư, liên quan đến kết quả kinh doanh quý 1 tích cực của 1 số doanh nghiệp vốn hóa lớn, hay việc thị trường chứng khoán Việt Nam khả năng cao sẽ vượt qua đợt đánh giá tháng 3 của FTSE về vấn đề nâng hạng.

Trong khi đó, Mirae Asset cho rằng lực cầu sẽ xuất hiện quanh vùng 1.600 điểm. Thị trường kỳ vọng hồi phục đi kèm giao dịch giằng co nhờ vào  VN-Index đang tiến về vùng định giá P/E trung bình dài hạn trừ 1 độ lệch chuẩn, với nhiều cổ phiếu đã chiết khấu về vùng định giá hấp dẫn hơn. Thanh khoản tuần qua suy giảm cho thấy lực bán cũng đang yếu dần.

Về mặt định giá, P/E VN-Index điều chỉnh về mức 14,8x (so với mức P/E trung bình 10 năm trừ 1 độ lệch chuẩn: 14,1x; P/E trung bình 10 năm: 17x).

Từ khóa:

chỉ số USD Index dòng tiền phòng thủ Kết quả kinh doanh quý 1 Mirae Asset ngân hàng trung ương tác động lạm phát tăng lãi suất thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index giảm mạnh xung đột Trung Đông

Đọc thêm

Tự doanh hôm nay mua ròng 520.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 547.1 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua ròng 583 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 477,4 tỷ đồng.

Các thị trường chứng khoán chủ chốt của thế giới cũng chuyển từ trạng thái "đỏ" trước đó sang xanh rực, giá kim loại quý đồng loạt thoát xa khỏi đáy...

Theo MBS, áp lực này sẽ tăng mạnh hơn trong quý 2, khi ước tính có khoảng 59 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đến hạn.

VN-Index

Thêm một đợt bán tháo mới nữa sau phiên ép mạnh cuối tuần trước, có thể bao gồm cả giải chấp lẫn cắt lỗ kỹ thuật. Dòng tiền thoái lui rất sâu nên bên bán phải hạ giá đáng kể. Hơn 200 cổ phiếu giảm quá 2% là một tổn thất rất lớn cho danh mục.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Tài chính

2

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Bất động sản

3

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Chứng khoán

4

Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh

Thế giới

5

MBS Research: Áp lực trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh, 10 nghìn tỷ đáo hạn tháng 3/2026

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy