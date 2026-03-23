Sau 3 tuần giao tranh, tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông đã lan rộng đến hầu hết các loại tài sản, khiến nhà đầu tư toàn cầu gần như không còn nhiều “vùng an toàn”. Chỉ số chứng khoán ở một số thị trường đã rơi vào trạng thái điều chỉnh, tức giảm 10% so với mức đỉnh gần nhất.

Cả 4 ngân hàng trung ương lớn (ECB, BOE, FED, BOJ) có cuộc họp trong tuần vừa qua đều giữ nguyên lãi suất và bày tỏ lo ngại về áp lực lạm phát leo thang theo giá năng lượng. Thậm chí, thị trường lãi suất tương lai đang bắt đầu phản ánh khả năng ECB, FED có thể tăng lãi suất, thay vì giảm lãi suất, trong năm nay.

Dòng tiền đang chuyển sang trạng thái phòng thủ rõ rệt, phản ánh mức độ bất định ngày càng lớn trên thị trường toàn cầu.

Thị trường trong nước đang có mức chiết khấu khá mạnh với cú sốc xung đột Trung Đông khi chỉ số VN-Index rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh chỉ sau 2 tuần đầu tháng 3 (-11,6%).

Thống kê của MBS cho thấy, kể từ thời điểm diễn ra xung đột Trung Đông, chỉ số VN-Index đã mất -12,4% giá trị, đây là mức thiệt hại lớn hơn so với các thị trường ở khu vực Châu Á được đánh giá là nhóm dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz như: Hàn Quốc (-7,4%), Nhật Bản (-9,3%), Đài Loan (-4,9%).

Với mức giảm -12,4% chỉ sau 3 tuần và -14,1% (~270 điểm) kể từ đỉnh, chỉ số VN-Index đang hướng đến tháng giảm mạnh nhất kể từ thời covid (tháng 4/2020). Mức giảm khá mạnh đang đe dọa xu hướng tăng dài hạn của VN-Index khi chỉ số này đang ở ngay ngưỡng hỗ trợ MA200 ngày (~1.650 điểm), một chỉ báo kỹ thuật hay được giới đầu tư quan sát.

Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng thị trường có thể điều chỉnh thêm 1 nhịp để kiểm tra áp lực bán khi tín hiệu kỹ thuật được xác nhận (Vn-Index để mất MA200). Vùng hỗ trợ cho kịch bản điều chỉnh ở khu vực 1.580 – 1.600 điểm. Nếu thanh khoản giảm hoặc thấp trong kịch bản kiểm tra vùng hỗ trợ này sẽ là tín hiệu tích cực để kỳ vọng thị trường có nhịp hồi kỹ thuật. Kịch bản xấu diễn ra khi VN-Index để mất vùng hỗ trợ trên.

Về các dòng tiền và cổ phiếu, bên cạnh tín hiệu dòng tiền chuyển sang trạng thái phòng thủ rõ rệt, khả năng các nhóm cổ phiếu như: Sản xuất & phân phối điện (REE, PPC, GEE), Bảo hiểm (BVH, BIC, MIC), sẽ tiếp tục cầm cự cho đến duy trì đà tăng. Tín hiệu tích cực cũng xuất hiện ở nhóm cổ phiếu đã giảm sâu trước đó như: Bất động sản dân cư (VHM, NLG, HDG, NVL), Viettel (VGI) khi thị trường điều chỉnh thêm nhưng nhóm cổ phiếu này không những không giảm mà còn phục hồi trở lại.

So với mức đáy phiên giảm kỷ lục ngày 9/3 vừa qua (VN-Index giảm -115 điểm), khoảng 1/3 số nhóm cổ phiếu đang có giá thấp hơn, trong đó đáng chú ý như: Chứng khoán, Bất động sản Khu công nghiệp, Hóa chất, Dầu khí. Một nhịp điều chỉnh thêm từ VN-Index có thể kích hoạt dòng tiền bắt đáy quay trở lại nhóm cổ phiếu này khi mức chiết khấu đã trở nên hấp dẫn (nhiều cổ phiếu đã giảm 30 -40% kể từ đỉnh 1 năm).

Rủi ro cho thị trường là lãi suất huy động đã tạo nền vững chắc trên 7%/năm (thậm chí vượt 8% ở một số ngân hàng/chương trình ưu đãi), trong khi lạm phát đang gia tăng mạnh do giá xăng trong nước tăng hơn 50% từ đầu năm, đẩy chi phí sản xuất và sinh hoạt leo thang.

Chứng khoán KBSV quan ngại về việc xu hướng ngắn hạn đã chuyển sang giảm điểm trong khi xu hướng trung hạn cũng trong trạng thái trung tính khi VN-Index chưa về vùng hỗ trợ mạnh cấp trung.

Diễn biến tăng mạnh của giá dầu, cũng như chỉ số USD Index đang gây ra các lo ngại về lạm phát và tỷ giá trong nước. Thêm vào đó, một vài ngân hàng thương mại cũng đã thực hiện việc tăng lãi suất trong tuần vừa qua để thu hút thêm tiền gửi cũng góp phần khiến đà bán tháo diễn ra trên diện rộng.

Một số thông tin khả quan được công bố trong tuần nhưng tác động không đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư, liên quan đến kết quả kinh doanh quý 1 tích cực của 1 số doanh nghiệp vốn hóa lớn, hay việc thị trường chứng khoán Việt Nam khả năng cao sẽ vượt qua đợt đánh giá tháng 3 của FTSE về vấn đề nâng hạng.

Trong khi đó, Mirae Asset cho rằng lực cầu sẽ xuất hiện quanh vùng 1.600 điểm. Thị trường kỳ vọng hồi phục đi kèm giao dịch giằng co nhờ vào VN-Index đang tiến về vùng định giá P/E trung bình dài hạn trừ 1 độ lệch chuẩn, với nhiều cổ phiếu đã chiết khấu về vùng định giá hấp dẫn hơn. Thanh khoản tuần qua suy giảm cho thấy lực bán cũng đang yếu dần.

Về mặt định giá, P/E VN-Index điều chỉnh về mức 14,8x (so với mức P/E trung bình 10 năm trừ 1 độ lệch chuẩn: 14,1x; P/E trung bình 10 năm: 17x).