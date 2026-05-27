Thêm hai hãng chip đạt mức vốn hóa trên 1 nghìn tỷ USD

Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vừa giúp sản sinh thêm hai doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 1 nghìn tỷ USD, gồm Micron của Mỹ và SK Hynix của Hàn Quốc...

Trong phiên giao dịch ngày 26/5 tại thị trường New York, vốn hóa của Micron lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 1 nghìn tỷ USD, khi giá cổ phiếu của công ty tăng 19% chỉ trong một phiên. Động lực cho việc thiết lập mốc vốn hóa khổng lồ này là nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm chip nhớ của Micron.

Phiên tăng mạnh này của cổ phiếu Micron diễn ra sau khi ngân hàng UBS nâng mức giá mục tiêu của cổ phiếu này từ 535 USD/cổ phiếu lên 1.625 USD/cổ phiếu. Các nhà phân tích của UBS cho rằng Micron đứng trước cơ hội đạt được những thỏa thuận dài hạn nhờ cách áp dụng mức giá sản phẩm cố định một phần.

Cổ phiếu Micron đóng cửa phiên ngày 26/5 ở mức gần 896 USD/cổ phiếu. Mức giá mục tiêu mà UBS đưa ra đồng nghĩa cổ phiếu Micron có dư địa tăng gấp đôi. Từ đầu năm tới nay, cổ phiếu Micron đã tăng gần 214%.

Tại thị trường Hàn Quốc vào đầu giờ giao dịch phiên sáng nay (27/5), cổ phiếu SK Hynix có lúc tăng tới 11%, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty đạt hơn 1 nghìn tỷ USD. Tương tự như trên thị trường chứng khoán Mỹ, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng đang đổ xô mua các cổ phiếu bán dẫn liên quan tới AI như SK Hynix và Samsung.

Nếu tính từ đầu năm, cổ phiếu SK Hynix đã tăng 250%. Công ty này là một nhà cung cấp chủ chốt của hãng chip Mỹ Nvidia, qua đó củng cố một vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

Chỉ vài tuần trước, đối thủ đồng hương của SK Hynix là Samsung Electronics cũng cán mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD. Đầu giờ phiên sáng nay, cổ phiếu Samsung tăng hơn 6%.

Hai cổ phiếu này chiếm hơn 40% vốn hóa của chỉ số chứng khoán Hàn Quốc Kospi, cho thấy chỉ số này đang có sự phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm bán dẫn và chip nhớ liên quan tới AI. Tính từ đầu năm, Kospi đã tăng gấp hơn 2 lần.

Việc Micron, SK Hynix và Samsung thiết lập mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD cho thấy những công ty này đều đang hưởng lợi lớn từ giai đoạn tiếp theo của cuộc đua AI, sau một giai đoạn mà ưu thế gần như chỉ tập trung vào Nvidia - hãng chip Mỹ hiện đang có mức vốn hóa khoảng 5,2 nghìn tỷ USD.

Với mức vốn hóa hiện tại, Micron đã có mặt trong hàng ngũ những công ty công nghệ đắt giá nhất của Mỹ.

Cổ phiếu Intel, công ty đã bỏ lỡ giai đoạn đầu của làn sóng AI, đã tăng giá gấp hơn 6 lần từ đầu năm tới nay và đang ở gần mức cao kỷ lục. Động lực cho đà tăng này là một khoản đầu tư lớn từ Chính phủ Mỹ vào Intel vào mùa hè năm ngoái.

Loạt cổ phiếu chip khác như Qualcomm, AMD và Marvell Technology cũng đồng loạt lập kỷ lục trong thời gian gần đây, giữ vai trò một động lực quan trọng để hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục, bất chấp cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Tuy lạc quan về triển vọng của các cổ phiếu chip, giới phân tích đã cảnh báo rằng sự tập trung của xu hướng tăng điểm vào một số ít các cổ phiếu chip có thể làm gia tăng mức độ biến động của thị trường và đặt các chỉ số trước rủi ro điều chỉnh lớn hơn, chẳng hạn trong trường hợp xảy ra sự gián đoạn chuỗi cung ứng hay giảm tốc trong hoạt động đầu tư trung tâm dữ liệu trên toàn cầu.