Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, mặc giá dầu leo thang trở lại

Bình Minh

27/05/2026, 08:23

“Tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn đang lạc quan rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái trước chiến tranh”...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Hai trong số ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (26/5), đạt mức cao nhất mọi thời đại, nhờ lực tăng của cổ phiếu công nghệ trong lúc nhà đầu tư vẫn nghiền ngẫm về khả năng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Giá dầu thô lại tăng lên gần mức 100 USD/thùng sau những diễn biến căng thẳng mới ở Vùng Vịnh.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,61%, đạt 7.519,12 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,19%, đạt 26.656,18 điểm. Cả hai chỉ số này cùng lập kỷ lục nội phiên và kỷ lục đóng cửa trong phiên này.

Riêng chỉ số Dow Jones giảm 118,02 điểm, tương đương 0,23%, còn 50.461,68 điểm.

Hôm thứ Hai, các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Memorial Day.

Điểm sáng của phiên ngày thứ Ba là cổ phiếu Micron với mức tăng 19%, đưa vốn hóa thị trường của công ty vượt 1 nghìn tỷ USD. Nhà sản xuất chip nhớ này đang hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu. Ngân hàng UBS dự báo cổ phiếu Micron còn có thể tăng thêm 100% nữa trong thời gian tới.

Loạt cổ phiếu chip nhớ khác cũng đồng loạt tăng trong phiên này như Seagate tăng 4% và Western Digital tăng 8%. Quỹ Roundhill Memory ETF chuyên cổ phiếu chip nhớ tăng hơn 14%, đạt mức cao kỷ lục.

Phiên lập kỷ lục này của chứng khoán Mỹ diễn ra bất chấp những diễn biến căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran.

Quân đội Mỹ tuyên bố đã “thực hiện các cuộc tấn công mang tính phòng thủ ở miền Nam Iran”, nhằm vào tàu bị nghi đang triển khai mìn và các điểm phóng tên lửa của Iran. Bộ Chỉ huy quân sự Trung ương Mỹ (CENTCOM) nói rằng các hành động này nhằm “bảo vệ lực lượng Mỹ trước các nguy cơ từ phía lực lượng Iran”.

Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nói sẽ trả đũa việc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai bên sau khi phát hiện và xử lý một số thiết bị bay không người lái và một máy bay chiến đấu F-35 của Iran xâm nhập không phận Iran.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng hơn 3% so với chốt phiên ngày thứ Hai, đóng cửa ở mức 99,58 USD/thùng. Trước phiên tăng này, giá dầu Brent đã giảm khoảng 7% trong phiên đầu tuần.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đàm phán hòa bình với Iran đang “diễn ra tốt đẹp” nhưng Mỹ vẫn sẵn sàng tấn công Iran trở lại nếu đàm phán đổ vỡ.

“Tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn đang lạc quan rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái trước chiến tranh”, Giám đốc đầu tư Ron Albahary của công ty LNW nhận định.

Tuy nhiên, ông Albahary cũng thừa nhận rằng đang có một “sự giằng co trên thị trường”, khi nhà đầu tư vừa tin rằng “làn sóng đầu tư cơ bản vào AI đang thúc đẩy thị trường đi lên”, đồng thời cũng cho rằng nền kinh tế Mỹ “vẫn còn tương đối mong manh” và “lạm phát có thể đang trở nên có hệ thống hơn”.

Mặc chiến tranh và sự leo thang của giá dầu, chứng khoán Mỹ vẫn giữ xu hướng tăng và lập kỷ lục trong thời gian gần đây, nhờ lạc quan về lợi nhuận của các công ty niêm yết và cơn sốt AI.

Tuần trước, S&P 500 tăng 0,9%, đánh dấu tuần tăng liên tục 8 tuần, đánh dấu chuỗi tuần tăng dài nhất kể từ cuối 2023. Dow Jones tăng 2,1%, đánh dấu tuần tăng thứ ba trong vòng bốn tuần. Nasdaq tăng 0,5%, đánh dấu tuần tăng thứ 7 trong 8 tuần.

Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng đầu tư Piper Sandler không cho rằng chiến tranh giữa Mỹ với Iran sắp kết thúc, đồng thời dự báo eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa và giá dầu sẽ leo lên những mức cao mới. “Chúng tôi cho rằng eo biển Hormuz còn đóng cửa hàng tháng nữa, đồng nghĩa tình trạng thiếu dầu sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và giá dầu sẽ đạt tới mức cao mới trong mùa hè này”, báo cáo viết.

Dù vậy, tại khu vực châu Á, các thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang liên tục lập kỷ lục mới. Khi mới mở cửa sáng nay, cả hai thị trường này đều đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Có thời điểm, chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật tăng khoảng 1,5% và Kospi của Hàn Quốc tăng hơn 4,8%, lên mức cao chưa từng thấy.

