Blue-chips kéo chỉ số đảo ngược, cổ phiếu đua nhau phục hồi

Một “bản sao ngược” của bức tranh chỉ số chiều nay, khi chính các cổ phiếu ép VN-Index rơi thảm trong buổi sáng đã kéo ngược chỉ số lên. VN-Index từ chỗ giảm hơn 31 điểm đảo chiều thành tăng gần 28 điểm. Biên độ cực rộng là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư lướt sóng. Thậm chí khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng trở lại cả ngàn tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa tăng 1,69% tương đương 27,96 điểm đã gần như san bằng mức giảm hôm qua (-30,64 điểm). Thị trường chỉ có thêm ít phút giảm đầu phiên chiều, sau đó liên tục leo dốc và chỉ số đóng cửa ở mức cao nhất ngày.

Với mức điểm số lớn như vậy, vai trò của các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt càng nổi bật. Thống kê rổ VN30 chiều nay toàn bộ đều tăng cao hơn buổi sáng. Trong số này, các trụ cực kỳ ấn tượng với biên độ rộng đến choáng ngợp.

VIC chốt phiên sáng giảm 5,61%. Trong 15 phút đầu phiên chiều, cổ phiếu này giảm tiếp xuống giá sàn -6,96%. Từ đáy này đến hết phiên, VIC được kéo ngược tăng 2,85% so với tham chiếu, tương đương tăng 10,55% so với giá đáy và tăng 8,96% so với giá chốt buổi sáng. TCB phiên sáng giảm 2,57%, chiều nay phục hồi 5,42% và vượt tham chiếu 2,71%. VPB bật cao thêm 3,51% nữa, đóng cửa tăng tổng cộng 4,06%. Loạt cổ phiếu ngân hàng đều tăng cực tốt, trong đó nhóm chốt tăng trên 2% có VIB, VPB, STB, HDB, KLB, TCB, TPB. 9 cổ phiếu khác trong nhóm ngân hàng tăng với biên độ từ 1% tới 2%.

VN30-Index đóng cửa tăng 2,55%, biên độ cực mạnh từ mức giảm 1,09% trong buổi sáng. Độ rộng rổ blue-chips này cũng chỉ còn lại duy nhất PLX đỏ, giảm 0,29% và 28 mã khác xanh. Trong số này, tới 22 mã tăng trên 1% với VJC kịch trần.

Nhóm 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường chỉ có 3 cổ phiếu tăng khá yếu là VHM tăng 0,47%, CTG tăng 0,82% và MBB tăng 0,84%. Chỉ riêng 7 cổ phiếu còn lại đã đóng góp gần 15 điểm trong tổng mức tăng 27,96 điểm của VN-Index.

Thanh khoản nhóm VN30 chiều nay cũng tăng 17,2% so với phiên sáng, đạt gần 9.326 tỷ đồng. FPT, VHM, SSI, MBB, SHB, VIC là các cổ phiếu đạt thanh khoản trên ngàn tỷ đồng và tất cả cùng tăng giá. Rổ này cũng chiếm 62,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, xác nhận dòng tiền tập trung vào các blue-chips cao nhất 16 phiên trở lại đây.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt đảo chiều xanh mướt.

Với biên độ tăng mạnh của cổ phiếu dẫn dắt kéo theo VN-Index phục hồi ấn tượng, phần còn lại của thị trường cũng “rầm rập” chạy theo. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 219 mã tăng/94 mã giảm, trong đó 132 mã tăng từ 1% trở lên. So với phiên sáng chỉ có 92 mã tăng/202 mã giảm và 39 mã tăng trên 1%, đây là bức tranh hoàn toàn tương phản.

Chỉ tính riêng nhóm tăng vượt 2% (74 cổ phiếu), thanh khoản đã chiếm tới 56,1% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Điều này cho thấy sức mạnh rất ấn tượng của dòng tiền đẩy giá lên. Cũng phải lưu ý rằng sáng nay sàn này còn giảm giá là chủ đạo, tức là các cổ phiếu không chỉ phải vượt qua vùng đỏ đang có mà còn bật tăng cao hơn nữa. Những mã như SSI tăng 3,02%, GEX tăng 6,25%, VIX tăng 3,23%, PDR tăng 4,31%, DIG tăng 2,7%, VND tăng 3,23%, DXG tăng 3,96%, VSC tăng 5,73%... đều nằm trong nhóm thanh khoản hàng đầu.

Ở phía giảm giá, còn khoảng 40 mã giảm hơn 1% nhưng đa số thanh khoản thấp. Tổng nhóm này chỉ chiếm 4,2% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. TCX giảm 3,83% khớp 262,2 tỷ; NVL giảm 2,9% với 395,5 tỷ; BSR giảm 1,33% với 332,9 tỷ là các cổ phiếu duy nhất đáng chú ý.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng tranh đua mạnh tay với khối nội: Khoảng 3.041 tỷ đồng được tung vào mua trên sàn HoSE, tăng 60% so với phiên sáng. Mức ròng đạt gần 1.287 tỷ đồng, so với mức 250 tỷ đồng phiên sáng. Khối ngoại mua dữ dội FPT với +1264,9 tỷ đồng ròng. Ngoài ra có VRE +235,6 tỷ, VPB +143 tỷ, GEX +93,9 tỷ, CII +92 tỷ, TCB +78,5 tỷ, MWG +71,4 tỷ. Phía bán ròng có MBB -397 tỷ, SSI -102 tỷ, PDR -66 tỷ, HCM -58,1 tỷ.