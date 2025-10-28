Cổ phiếu giảm giá áp đảo, trụ lớn “ép” VN-Index rơi 1,38%

Những nỗ lực phục hồi đã hoàn toàn thất bại trong phiên sáng nay. Lúc mạnh nhất VN-Index cũng vẫn giảm 0,5 điểm và kết phiên sáng đã “bốc hơi” 22,74 điểm tương đương -1,38%.

Ban đầu sức ép chủ yếu đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn mà tiêu biểu là VIC và VHM. Tuy nhiên khi điểm số bắt đầu giảm nhiều, tâm lý suy yếu và độ rộng phản ánh rõ sự thay đổi này: Lúc VN-Index cao nhất khoảng 9h25, độ rộng ghi nhận 131 mã tăng/74 mã giảm. Tới 10h, chỉ còn 95 mã tăng/170 mã giảm. Lúc 11h là 90 mã tăng/183 mã giảm. Kết phiên sáng, sàn HoSE còn 92 mã tăng/202 mã giảm.

Ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu trụ là rất rõ ràng, thậm chí có phần khiến VN-Index thể hiện bức tranh xấu hơn mặt bằng chung. VIC có nhịp giảm nhanh và mạnh ngay sau khi mở cửa, giá giảm tới 3,4%. Đà rơi sau đó có chững lại, nhưng không thể phục hồi. Chốt phiên sáng trụ lớn nhất thị trường này giảm 5,61% so với tham chiếu. VHM cũng tương tự, nhịp rơi ngay sau khi mở cửa đã giảm 1,41% và đến cuối phiên sáng giảm 5,54%.

Cặp đôi TCX và TCB cũng tương tự. TCX lao dốc liên tục và ngày càng tăng tốc, chốt phiên đang giảm 6,24%. TCB giống VIC và VHM, có nhịp hẫng giảm ngay sau khi mở cửa và chốt phiên bốc hơi 2,57%. Đây là 4 cổ phiếu khiến VN-Index mất tới gần 16,2 điểm trong tổng mức giảm 22,74 điểm.

VN30-Index đang giảm 1,09% tương đương -20,8 điểm cũng chủ yếu do tác động bởi trụ: Ngoài VIC, VHM và TCB, thêm MSN giảm 2,8%, VRE giảm 5,12%. 5 cổ phiếu này lấy đi 23,8 điểm, tức là còn nhiều hơn cả mức giảm chung của chỉ số. Trong khi đó độ rộng của rổ này khá tốt với 12 mã tăng/13 mã giảm.

Không khó để thấy trọng số vốn hóa của các blue-chips tăng giá đã kém xa nhóm giảm, nên chỉ số mới đỏ. VJC tăng 5,88%, FPT tăng 3,16%, LPB tăng 2,12%, BID tăng 1,23%, DGC tăng 1,18% có ảnh hưởng hạn chế. Chỉ có FPT và BID là thuộc nhóm Top 10 vốn hóa thị trường.

Mặc dù vậy sự phân hóa cân bằng trong rổ VN30 cũng cho thấy thị trường không hoàn toàn tiêu cực. Dòng tiền vẫn có khả năng tạo lực đỡ khác nhau ở các cổ phiếu. Các chỉ số giảm rất nhiều điểm không có nghĩa là cổ phiếu cũng giảm tương ứng.

Thực vậy, tuy độ rộng sàn HoSE rất kém nhưng trong 202 mã đỏ cũng mới có 72 cổ phiếu giảm quá 1%, tập trung 26,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Phần rất lớn cổ phiếu lẫn thanh khoản vẫn đang tập trung ở nhóm dao động nhỏ là một bức tranh hơi khác so với mức điểm số giảm mạnh.

Chỉ 10 cổ phiếu trong nhóm yếu nhất thị trường sáng nay xuất hiện giao dịch vượt mức trăm tỷ đồng thanh khoản. Blue-chips xuất hiện nhiều với VIC, TCB, VRE, MSN, CTG. Ngoài ra là CII giảm 3,02% với 287,4 tỷ; PDR giảm 2,95% với 204,3 tỷ; DIG giảm 1,96% với 187,1 tỷ; HCM giảm 1,67% với 177,9 tỷ; VSC giảm 3,82% với 102,3 tỷ.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Cổ phiếu giảm mạnh với thanh khoản thấp vẫn đang xác thực chiến lược chờ mua giá rẻ của nhà đầu tư. Hiệu ứng điểm số là một lợi thế tốt vì rất nhiều nhà đầu tư dễ bị ảnh hưởng tâm lý khi nhìn vào VN-Index, dù chỉ vài cổ phiếu đã chiếm quá nửa điểm số mất đi. Nếu sự sợ hãi tiếp tục dâng cao thì cơ hội mua giá thấp vẫn còn nhiều. Điều này không khuyến khích dòng tiền nâng giá lên mà thậm chí lùi giá xuống để chờ đợi.

Ở phía tăng giá, khả năng đi ngược dòng là cực kỳ hạn chế, chủ yếu do lợi thế thanh khoản thấp. FPT và VJC là hai mã duy nhất nổi bật về thanh khoản. Còn lại chỉ chừng 7 mã khác có thanh khoản quá 10 tỷ đồng và giá tăng hơn 1%. HAH, VIX, FTS, CSV, HDC là số ít đáng kể.

VN-Index chốt phiên sáng đã rơi xuống mức 1629,8 điểm, rất có khả năng sẽ phá vỡ đáy thấp nhất tuần trước (1622,37 điểm), đồng nghĩa với có nguy cơ điều chỉnh xuống vùng hỗ trợ thấp hơn quanh 1600 điểm. Do vậy áp lực cắt lỗ sẽ gia tăng. Điều này phụ thuộc vào áp lực xuất hiện trong phiên chiều.

Nhà đầu tư nước ngoài đang ghi nhận mua ròng 248,6 tỷ đồng trên sàn HoSE. Tuy vậy giao dịch chính chỉ là mua ròng 529,6 tỷ đồng ở FPT. Phần còn lại khối này cũng vẫn đang bán ròng. Ngoài FPT, có VRE +134 tỷ đồng, GEX +71,3 tỷ, VPB +63,2 tỷ, MWG +52,5 tỷ, TCB +41 tỷ là đáng kể. Phía bán ròng có MBB -277,8 tỷ, VIC -87,9 tỷ, PDR -47,8 tỷ, MSN -29,4 tỷ…