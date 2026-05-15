Trang chủ Tiêu điểm

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Lê

15/05/2026, 16:26

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo và xem xét, đánh giá các nội dung Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị - Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Thành phố chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Quá trình xây dựng Đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố.

Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực; mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để Thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành các nghị quyết về nhân sự

Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam: Đặt nền tảng lý luận và tầm nhìn cho kỷ nguyên phát triển mới

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đổi mới phong trào thi đua, tăng cường đối thoại nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong phòng cháy, chữa cháy; xây dựng; môi trường; khu, cụm công nghiệp, bảo đảm tiến độ thực thi ngay trong tháng 5 và 6/2026.

Ngày 14/5/2026, Thủ tướng Chính phủ có các Quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 22 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kiện toàn Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội và nhân sự Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới sau 4 thập kỷ tiến hành công cuộc Đổi Mới đất nước, hội nhập với khu vực và toàn cầu.

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI - đó là đánh giá của Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

