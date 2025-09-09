Thứ Ba, 09/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Bộ Chính trị làm việc với 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Minh Hiếu

09/09/2025, 11:36

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức buổi làm việc với đại diện của 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên và Phú Thọ để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị tổ chức buổi làm việc với đại diện của 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên và Phú Thọ. Ảnh: VGP
Đây là một sự kiện quan trọng trong bối cảnh các tỉnh đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Tổ Công tác số 1 do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì, trong khi Tổ Công tác số 3 do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì. Tổ Công tác số 4 do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì. Cùng tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai - Ảnh: TTXVN
Tại các buổi làm việc, các Tổ Công tác đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo văn kiện chủ yếu trình Đại hội các Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các văn kiện này bao gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương cũng được tiếp thu và giải trình để hoàn thiện các dự thảo văn kiện.

Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đại biểu dự họp cơ bản tán thành với dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Nhìn chung, dự thảo văn kiện của các tỉnh đánh giá khá đầy đủ kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, cơ bản quán triệt và cụ thể hóa được chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Đề nghị các tỉnh cần làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, đánh giá kỹ hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời các ý kiến phát biểu đã gợi mở một số định hướng chiến lược và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đề nghị Tỉnh ủy Phú Thọ nghiên cứu cụ thể hóa hơn nữa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những vấn đề ưu tiên, đột phá và có giải pháp thiết thực để phát triển. Mục tiêu là đến năm 2030, Phú Thọ sẽ trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và đào tạo chất lượng cao, gắn với cội nguồn dân tộc.

Đối với tỉnh Đồng Nai, đồng chí Lương Cường nhấn mạnh về việc xác định rõ vị trí chiến lược trong vùng trọng điểm phía Nam và cả nước. Đồng Nai cần rà soát, đánh giá kỹ hơn các yếu tố, điều kiện tác động đến việc phát triển của tỉnh trong thời gian tới, đồng thời xác định giải pháp cụ thể để phát triển các thành phần kinh tế. Việc phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng cũng được coi là một yếu tố quan trọng để xây dựng Đồng Nai thành trung tâm kết nối đa vùng, đa trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu - Ảnh: TTXVN
Kết luận làm việc với tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ huy động mọi nguồn lực để xây dựng Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng vùng đồng bằng sông Cửu Long về kinh tế, văn hóa và du lịch.

Đối với tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, truyền thống của vùng đất cách mạng kiên cường; tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có; tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy công nghiệp năng lượng, công nghiệp công nghệ cao làm động lực tăng trưởng, phát triển dịch vụ du lịch đặc sắc, xứng tầm, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới.

Kết luận làm việc với tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của tỉnh Vĩnh Long.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc - Ảnh: TTXVN
Đồng thời lưu ý tỉnh Vĩnh Long cần tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương để bổ sung hoàn thiện văn kiện, đặc biệt đưa các chủ trương lớn của Trung ương vào văn kiện và có sự đột phá về thể chế để địa phương phát triển.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống đoàn kết, đột phá phát triển nhanh, bản sắc, bền vững; nâng cao toàn diện đời sống của Nhân dân, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.

Các Tổ Công tác đề nghị Tỉnh ủy các tỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội; chú trọng việc nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn kiện Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: