Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV tham gia Ban Bí thư khoá XIV

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 30/01/2026
Hà Lê
30/01/2026, 16:57
Ngày 30/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khoá XIV (Quyết định số 05-QĐNS/TW)
Theo đó, Bộ Chính trị quyết định:
Điều 1. Phân công các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV tham gia Ban Bí thư khoá XIV:
1. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, Bí thư Quân uỷ Trung ương.
2. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương.
3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Uỷ viên Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
6. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
7. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
8. Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
9. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
10. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Điều 2. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.
Trước đó, tại Hội nghị thứ nhất ngày 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí, trong đó 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu; 3 đồng chí bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Ba đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu tham gia Ban Bí thư khóa XIV đạt số phiếu cao gồm: Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
10:08, 28/01/2026
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với đồng chí Lưu Hải Tinh, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên tiến hành Phiên họp đầu tiên cơ chế gặp gỡ kênh Đảng, thống nhất thúc đẩy triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, tăng cường hợp tác chiến lược song phương.
Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn mở rộng đầu tư chiều sâu tại Việt Nam, đẩy mạnh khoa học công nghệ, sản xuất xanh và chuyển đổi số, đồng thời nghiên cứu tổ chức các show diễn thời trang tầm quốc tế trong giai đoạn tới, phù hợp
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang chúc mừng thành công Đại hội XIV. Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hai Đảng, hai nước; thống nhất củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất, tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Theo số liệu, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 34 tỉnh, thành phố là 975 người.
Sáng 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 27 địa phương, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương....
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: