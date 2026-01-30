Thứ Sáu, 30/01/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV tham gia Ban Bí thư khoá XIV

Hà Lê

30/01/2026, 16:57

Ngày 30/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khoá XIV (Quyết định số 05-QĐNS/TW)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội - Ảnh: TTXVN
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội - Ảnh: TTXVN

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định:

Điều 1. Phân công các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV tham gia Ban Bí thư khoá XIV:

1. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, Bí thư Quân uỷ Trung ương.

2. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương.

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Uỷ viên Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

6. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

7. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

8. Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

9. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

10. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Điều 2. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.

Trước đó, tại Hội nghị thứ nhất ngày 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí, trong đó 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu; 3 đồng chí bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ba đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu tham gia Ban Bí thư khóa XIV đạt số phiếu cao gồm: Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

