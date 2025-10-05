Bộ Công an đề xuất danh mục 12 cơ sở dữ liệu quốc gia

Việc xác định rõ danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo vệ, lưu trữ dữ liệu…

Bộ Công an chủ trì xây dựng Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia và đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Quyết định này quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định chi tiết tại Nghị định số 194/2025/NĐ-CP.

Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc liên quan đến các hoạt động: xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia; kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; xây dựng và triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; cung cấp và khai thác dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.

Theo Bộ Công an, Chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó xác định dữ liệu là tài nguyên quan trọng, đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Việc ban hành một Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia chính thức sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân xác định rõ các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có, thúc đẩy việc khai thác, chia sẻ và sử dụng tài nguyên dữ liệu một cách hiệu quả, đảm bảo sự thống nhất và tránh trùng lặp.

Việc xác định rõ danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo vệ, lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ xử lý rủi ro phát sinh và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý nhà nước.

Quyết định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia là yếu tố then chốt trong việc hoạch định và triển khai chính sách, giúp đảm bảo tính liên tục, thống nhất và minh bạch trong đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý, tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, thúc đẩy hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và phát triển kinh tế - xã hội dựa trên tài nguyên dữ liệu.

Vì vậy, việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia là rất cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy định của Luật Giao dịch điện tử, Luật Dữ liệu và Nghị định số 194/2025/NĐ-CP, đồng thời bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Danh mục 12 cơ sở dữ liệu quốc gia được ban hành kèm theo dự thảo quyết định gồm:

(1) Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia

(2) Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(3) Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh

(4) Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính

(5) Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

(6) Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

(7) Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

(8) Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

(9) Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

(10) Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

(11) Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

(12) Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế

Dự thảo quyết định cũng nêu rõ, Bộ Công an có trách nhiệm: Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 194/2025/NĐ-CP.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm đề xuất bổ sung, cập nhật, điều chỉnh danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia phù hợp với nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong từng giai đoạn phát triển, theo quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 37 của Nghị định số 194/2025/NĐ-CP;

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin, cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia và chịu trách nhiệm về độ chính xác, toàn vẹn các thông tin, dữ liệu được cập nhật theo quy định tại khoản 5 Điều 37 của Nghị định số 194/2025/NĐ-CP.