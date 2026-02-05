Bộ Công an triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

Chiều 4/2, tại họp báo Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về công tác triển khai bảo đảm an ninh trật tự và trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026...

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm nhân dân cả nước đón Tết an toàn, lành mạnh, vui tươi. Trên cơ sở đó, các phương án, kế hoạch về an ninh trật tự và an toàn giao thông đã được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Phục vụ cao điểm Tết, lực lượng Công an nhân dân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/12/2025. Trong thời gian này, công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên mọi lĩnh vực, nhất là các hành vi có xu hướng gia tăng dịp cuối năm như trộm cắp, cờ bạc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, trọng tâm là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; kiểm soát chặt chẽ phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân. Lực lượng công an đồng thời đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, góp phần chăm lo Tết cho nhân dân.

Trong lĩnh vực giao thông, Bộ Công an xác định áp lực phương tiện tăng cao vào cuối năm nên yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung triển khai nhiệm vụ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và khu vực đông dân cư.

Cảnh sát giao thông tập trung 4 nhóm giải pháp chính gồm: kéo giảm tai nạn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định; rà soát, hoàn thiện phương án phân luồng, chống ùn tắc tại các cửa ngõ và đô thị lớn trước, trong và sau Tết; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, cung cấp kịp thời tình hình giao thông để người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển.

Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không lái xe”, tuân thủ biển báo và hiệu lệnh của lực lượng chức năng; đồng thời chủ động kiểm tra an toàn phương tiện, cập nhật tình hình giao thông trước khi di chuyển.

Người dân cũng được khuyến khích tham gia giám sát, phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua các ứng dụng công nghệ như VNeID hoặc VNE Traffic. Đối với xe khách đường dài và phương tiện vận tải hành khách, Bộ Công an yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trong dịp cao điểm Tết.