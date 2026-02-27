Thứ Sáu, 27/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Cơ hội nhận học bổng STEM dành riêng cho nữ giới tại Vương quốc Anh

Thu Hằng

27/02/2026, 11:40

Mỗi suất học bổng cho năm học 2026– 2027 có trị giá tối thiểu 40.000 bảng Anh, bao gồm học phí, sinh hoạt phí, chi phí đi lại và thị thực, phí bảo hiểm y tế và hỗ trợ học tiếng Anh...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chương trình Học bổng ASEAN – Vương quốc Anh khối ngành STEM dành cho nữ giới, được đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh và Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN chính thức nhận đơn đăng ký.

Chương trình sẽ cung cấp hỗ trợ về mặt tài chính cho các khóa học thạc sĩ kéo dài một năm tại các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh, với mục tiêu mở rộng cơ hội cho nữ giới trong lĩnh vực STEM, tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong khoa học và đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy một lĩnh vực STEM đa dạng hơn và có tính đại diện giới cân bằng hơn.

Mỗi suất học bổng cho năm học 2026– 2027 có trị giá tối thiểu 40.000 bảng Anh, bao gồm học phí, sinh hoạt phí, chi phí đi lại và thị thực, phí bảo hiểm y tế và hỗ trợ học tiếng Anh.

Các suất học bổng này sẽ mang đến cơ hội tiếp cận các trường đại học hàng đầu thế giới về khoa học và nghiên cứu tại Vương quốc Anh, đồng thời tạo điều kiện kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực STEM và mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu của Vương quốc Anh.

Có 20 suất học bổng dành cho ứng viên thuộc khu vực Đông Á, phối hợp với bốn trường đại học tại Vương quốc Anh.

Giám đốc Toàn cầu phụ trách Thúc đẩy Nghiên cứu & Khoa học của Hội đồng Anh, Tiến sĩ Jen Bardsley, cho biết chương trình học bổng này sẽ góp phần giảm bớt rào cản đối với phụ nữ theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực STEM, cũng như tạo ra một cộng đồng khoa học đa dạng, bao trùm hơn.

Ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, giáo dục là nền tảng của sự đổi mới và tiến bộ, và việc hỗ trợ phụ nữ trong lĩnh vực STEM là yếu tố then chốt để xây dựng một tương lai tốt đẹp và rộng mở hơn cho tất cả mọi người.

Thông qua chương trình Học bổng ASEAN – Vương quốc Anh khối ngành STEM dành cho nữ giới, đang mở rộng cơ hội cho những phụ nữ tài năng tại Việt Nam và Đông Nam Á được tiếp cận nền giáo dục và nghiên cứu hàng đầu thế giới tại Vương quốc Anh.

Những suất học bổng này không chỉ là hỗ trợ về tài chính, mà còn là sự kết nối các học giả với những nghiên cứu tiên tiến và mạng lưới toàn cầu, trang bị cho họ kỹ năng và sự tự tin để vượt qua mọi rào cản, thúc đẩy khám phá khoa học, tăng cường hợp tác Vương quốc Anh–ASEAN, cũng như việc truyền cảm hứng cho những thế hệ tiếp theo.

