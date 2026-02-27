Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần tuyển gần 60.000 việc làm sau Tết

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tuyển dụng gần 60.000 việc làm, tập trung ở nhóm lao động phổ thông và các ngành sản xuất, dịch vụ...

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chiều 26/2, ông Đoàn Văn Khoa, Phó trưởng Phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở Nội vụ Thành phố) cho biết, đến ngày 25/2 (mùng 9 Tết), khoảng 95% người lao động đã quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp.

Một số đơn vị sử dụng lao động linh hoạt bố trí thời gian để người lao động ở xa có thêm thời gian nghỉ Tết trước khi trở lại nhà máy, cơ sở sản xuất.

Tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết được ghi nhận ở mức thấp. Ông Khoa cũng cho biết tỷ lệ thiếu hụt chỉ khoảng 1%, chủ yếu do một bộ phận người lao động kéo dài thời gian nghỉ hoặc tìm kiếm công việc mới có điều kiện phúc lợi tốt hơn.

Để ổn định lực lượng lao động ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp khuyến khích như lì xì, thưởng ngày làm việc đầu năm và hỗ trợ thêm chi phí cho lao động ngoại tỉnh nhằm bảo đảm tiến độ sản xuất.

Về nhu cầu tuyển dụng, TP. Hồ Chí Minh hiện cần khoảng 59.481 vị trí việc làm sau Tết. Trong cơ cấu tuyển dụng, nhóm lao động giản đơn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 40%. Xét theo nhóm ngành, ngành công nghiệp chế biến, kỹ thuật chiếm 23,2%, tiếp đến là thương mại - dịch vụ với 8,9%; các lĩnh vực tài chính, kế toán và bất động sản chiếm khoảng 6,3% tổng nhu cầu tuyển dụng.

Thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh, đã có 978 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với hơn 36.000 vị trí việc làm. Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, chiếm trên 80% tổng số vị trí đăng ký.

Theo Sở Nội vụ, để duy trì nguồn nhân lực ổn định, các doanh nghiệp cùng cơ quan chức năng đang chú trọng hoàn thiện hệ thống tiền lương, thưởng và phụ cấp phù hợp; đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động từ các tỉnh, thành quay lại làm việc sau Tết. Việc cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo chế độ bảo hiểm, phúc lợi và tăng cường đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cũng được đẩy mạnh.

Cơ quan quản lý lao động cũng đã tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm và tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận nhằm kết nối cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Trong quý 1/2026, thị trường lao động tại TP. Hồ Chí Minh được đánh giá duy trì xu hướng ổn định, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm sản xuất và dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết cũng như hoàn tất các đơn hàng xuất khẩu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh sôi động kéo theo nhu cầu lao động tăng, nhất là các vị trí thời vụ và bán thời gian trong lĩnh vực thương mại.

Dự báo trong quý 2/2026, nhu cầu tuyển dụng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ sẽ tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ và công nghệ như văn phòng, tài chính, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, bán lẻ, du lịch và chăm sóc khách hàng.

Trong khi đó, khu vực Bình Dương (cũ) tiếp tục thu hút lao động ngành chế biến, chế tạo; còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) dự kiến gia tăng nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực cảng biển, logistics và kỹ thuật hàng hải, với ưu tiên dành cho lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề cao.