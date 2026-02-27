Thứ Sáu, 27/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần tuyển gần 60.000 việc làm sau Tết

Thi Nguyễn

27/02/2026, 14:00

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tuyển dụng gần 60.000 việc làm, tập trung ở nhóm lao động phổ thông và các ngành sản xuất, dịch vụ...

Doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh cần tuyển gần 60.000 vị trí việc làm sau Tết - Ảnh minh họa.
Doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh cần tuyển gần 60.000 vị trí việc làm sau Tết - Ảnh minh họa.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chiều 26/2, ông Đoàn Văn Khoa, Phó trưởng Phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở Nội vụ Thành phố) cho biết, đến ngày 25/2 (mùng 9 Tết), khoảng 95% người lao động đã quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp.

Một số đơn vị sử dụng lao động linh hoạt bố trí thời gian để người lao động ở xa có thêm thời gian nghỉ Tết trước khi trở lại nhà máy, cơ sở sản xuất.

Tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết được ghi nhận ở mức thấp. Ông Khoa cũng cho biết tỷ lệ thiếu hụt chỉ khoảng 1%, chủ yếu do một bộ phận người lao động kéo dài thời gian nghỉ hoặc tìm kiếm công việc mới có điều kiện phúc lợi tốt hơn.

Để ổn định lực lượng lao động ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp khuyến khích như lì xì, thưởng ngày làm việc đầu năm và hỗ trợ thêm chi phí cho lao động ngoại tỉnh nhằm bảo đảm tiến độ sản xuất.

Về nhu cầu tuyển dụng, TP. Hồ Chí Minh hiện cần khoảng 59.481 vị trí việc làm sau Tết. Trong cơ cấu tuyển dụng, nhóm lao động giản đơn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 40%. Xét theo nhóm ngành, ngành công nghiệp chế biến, kỹ thuật chiếm 23,2%, tiếp đến là thương mại - dịch vụ với 8,9%; các lĩnh vực tài chính, kế toán và bất động sản chiếm khoảng 6,3% tổng nhu cầu tuyển dụng.

Thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh, đã có 978 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với hơn 36.000 vị trí việc làm. Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, chiếm trên 80% tổng số vị trí đăng ký.

Theo Sở Nội vụ, để duy trì nguồn nhân lực ổn định, các doanh nghiệp cùng cơ quan chức năng đang chú trọng hoàn thiện hệ thống tiền lương, thưởng và phụ cấp phù hợp; đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động từ các tỉnh, thành quay lại làm việc sau Tết. Việc cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo chế độ bảo hiểm, phúc lợi và tăng cường đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cũng được đẩy mạnh.

Cơ quan quản lý lao động cũng đã tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm và tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận nhằm kết nối cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Trong quý 1/2026, thị trường lao động tại TP. Hồ Chí Minh được đánh giá duy trì xu hướng ổn định, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm sản xuất và dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết cũng như hoàn tất các đơn hàng xuất khẩu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh sôi động kéo theo nhu cầu lao động tăng, nhất là các vị trí thời vụ và bán thời gian trong lĩnh vực thương mại.

Dự báo trong quý 2/2026, nhu cầu tuyển dụng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ sẽ tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ và công nghệ như văn phòng, tài chính, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, bán lẻ, du lịch và chăm sóc khách hàng.

Trong khi đó, khu vực Bình Dương (cũ) tiếp tục thu hút lao động ngành chế biến, chế tạo; còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) dự kiến gia tăng nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực cảng biển, logistics và kỹ thuật hàng hải, với ưu tiên dành cho lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề cao.

Các khu công nghiệp Nghệ An cần tuyển hơn 32.000 lao động

14:05, 21/01/2026

Các khu công nghiệp Nghệ An cần tuyển hơn 32.000 lao động

TP. Hồ Chí Minh dự kiến lập quỹ hơn 350 tỷ đồng để thu hút nhân tài

14:29, 25/12/2025

TP. Hồ Chí Minh dự kiến lập quỹ hơn 350 tỷ đồng để thu hút nhân tài

Doanh nghiệp tại Đồng Nai dự kiến tuyển dụng 173.000 lao động

15:02, 25/02/2026

Doanh nghiệp tại Đồng Nai dự kiến tuyển dụng 173.000 lao động

Từ khóa:

doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực nhu cầu việc làm 2026 thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh Thiếu hụt lao động tuyển dụng lao động việc làm

Đọc thêm

Cơ hội nhận học bổng STEM dành riêng cho nữ giới tại Vương quốc Anh

Cơ hội nhận học bổng STEM dành riêng cho nữ giới tại Vương quốc Anh

Mỗi suất học bổng cho năm học 2026– 2027 có trị giá tối thiểu 40.000 bảng Anh, bao gồm học phí, sinh hoạt phí, chi phí đi lại và thị thực, phí bảo hiểm y tế và hỗ trợ học tiếng Anh...

Đề xuất bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả

Đề xuất bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả

Việc bổ sung các thuốc này nhằm tạo thêm lựa chọn điều trị cho bác sĩ, tăng khả năng tiếp cận phác đồ điều trị tiên tiến, đồng thời hỗ trợ người bệnh ung thư giảm chi phí điều trị từ tiền túi…

“Hồi sinh” Bắc Hưng Hải thành mô hình thủy lợi hiện đại, đa mục tiêu

“Hồi sinh” Bắc Hưng Hải thành mô hình thủy lợi hiện đại, đa mục tiêu

Tổng kinh phí dự kiến cho “đại tu” toàn diện hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải khoảng 38.500 tỷ đồng (chưa bao gồm giải phóng mặt bằng). Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả, Bắc Hưng Hải sẽ trở thành hình mẫu về thủy lợi hiện đại của cả nước, góp phần nâng cao chất lượng sống cho hàng triệu người dân và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn vùng Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn mới...

Khẳng định vị thế, tầm vóc của Yên Tử trên bản đồ di sản văn hóa nhân loại

Khẳng định vị thế, tầm vóc của Yên Tử trên bản đồ di sản văn hóa nhân loại

Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 được tổ chức tại Cung Trúc Lâm và mang ý nghĩa đặc biệt khi là mùa hội đầu tiên sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới...

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với cử tri Thủ đô về các trụ cột phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với cử tri Thủ đô về các trụ cột phát triển

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri Thủ đô, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến đối ngoại, giáo dục, môi trường, khoa học – công nghệ, nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định chính trị – xã hội như điều kiện tiên quyết để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng trong nước đi ngang sau ngày Vía Thần tài

Tài chính

2

Giá bán USD tại các ngân hàng thấp hơn ngưỡng trần 30-60 VND/USD

Tài chính

3

Thị trường tiếp tục “xanh vỏ”, tiền dịch chuyển sang cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

4

Ứng dụng tế bào gốc trong nâng cao sức khỏe người cao tuổi

Sức khỏe

5

Cơ hội nhận học bổng STEM dành riêng cho nữ giới tại Vương quốc Anh

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy