Bộ Công Thương chỉ đạo toàn bộ hệ thống xăng dầu lên kế hoạch đảm bảo nguồn cung

Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược kết nối Vịnh Ba Tư với thị trường toàn cầu, là nơi mỗi ngày có khoảng 13 triệu thùng dầu được vận chuyển qua khu vực này, tương đương 31% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trên thế giới. Việc tuyến vận tải quan trọng này bị
gián đoạn ngay lập tức khiến thị trường năng lượng toàn cầu phản ứng mạnh. Giá
dầu thế giới đã tăng khoảng 20% từ đầu năm, và nhiều tổ chức cảnh báo
giá dầu Brent có thể vượt ngưỡng 120–140 USD/thùng nếu tình trạng phong tỏa kéo
dài.
ĐẢM BẢO NGUỒN CUNG XĂNG DẦU TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU
Theo các chuyên gia năng lượng, rủi
ro lớn nhất hiện nay nằm ở khả năng khủng hoảng tại eo biển Hormuz kéo dài. Nếu
tuyến vận chuyển này tiếp tục bị gián đoạn, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu sẽ chịu
tác động mạnh, kéo theo giá năng lượng tăng vọt và lan rộng sang nhiều lĩnh vực
khác của nền kinh tế.
Tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ Công Thương, tổng nguồn xăng dầu tiêu thụ nội địa năm 2025 đạt khoảng
28,6 triệu m3/tấn, tương đương bình quân 2,2–2,3 triệu m3/tấn mỗi tháng.
Mặc dù Việt Nam đã có hai nhà máy
lọc dầu lớn là Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) và Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) song nguồn cung trong nước vẫn chưa thể
đáp ứng hoàn toàn nhu cầu. Một phần đáng kể xăng dầu vẫn phải nhập khẩu từ thị
trường quốc tế.
Bộ Công Thương đã chỉ đạo các nhà
máy lọc dầu, hệ thống thương nhân đầu mối, doanh nghiệp phân phối và các cửa
hàng bán lẻ trên cả nước chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh, đảm
bảo duy trì nguồn cung ổn định.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm
là đa dạng hóa nguồn nhập khẩu xăng dầu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường
nhất định, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm
nguồn hàng mới.
Bộ Công Thương cũng yêu cầu các Sở
Công thương địa phương và lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra,
giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm như găm hàng, bán sai giá niêm yết hoặc tự ý đóng cửa ngừng bán.
Ở góc độ điều hành giá, Bộ Công
Thương và Bộ Tài chính đang phối hợp xây dựng và trình Thủ tướng các phương án
bình ổn, trong đó có khả năng sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hạn chế biến
động mạnh của giá bán lẻ.
Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng
đang nghiên cứu các giải pháp tài khóa như giảm thuế bảo vệ môi trường đối với
xăng dầu, nhằm giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng nếu giá
dầu thế giới tiếp tục tăng cao.
Đối với Việt Nam, việc đảm bảo nguồn
cung xăng dầu không chỉ liên quan đến ổn định đời sống dân sinh, mà còn có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, logistics và
thương mại.
Trong bối cảnh thị trường năng lượng
toàn cầu biến động khó lường, cơ quan quản lý cho rằng sự phối hợp của người
dân và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định thị
trường.
Bộ Công Thương khuyến cáo người dân và doanh nghiệp
cần bình tĩnh, không hoang mang và không mua tích trữ xăng dầu, tránh gây mất
cân đối cung – cầu cục bộ. Các hành vi đầu cơ, găm hàng không
chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm
nhiên liệu trên thị trường.
Khi phát hiện các cửa hàng xăng dầu ngừng
bán không có lý do chính đáng, bán sai giá niêm yết hoặc có dấu hiệu găm hàng,
người dân cần kịp thời phản ánh tới Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong
nước (Bộ Công Thương) thông qua đường dây nóng 1900 888 655 hoặc lực lượng quản
lý thị trường tại địa phương.
ƯU TIÊN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
Song song với các giải pháp điều
hành thị trường, việc tiết kiệm năng lượng cũng được xem là một trong những
biện pháp quan trọng nhằm giảm áp lực nguồn cung.
Bộ Công thương kêu gọi, đối với người dân, các biện pháp đơn
giản như hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khi không cần thiết, ưu tiên
phương tiện công cộng, đi chung xe hoặc sử dụng xe đạp cho quãng đường ngắn có
thể góp phần giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ.
Việc bảo dưỡng phương tiện định kỳ,
kiểm tra áp suất lốp, thay dầu đúng hạn và tắt máy khi dừng đỗ lâu cũng giúp
tiết kiệm 10–15% lượng xăng tiêu hao.
Ngoài ra, xu hướng chuyển đổi sang
xe điện, xe hybrid hoặc sử dụng nhiên liệu sinh học E5/E10 theo lộ trình dự
kiến từ ngày 1/6/2026 cũng được khuyến khích nhằm giảm phụ thuộc vào xăng dầu
truyền thống.
Đối với doanh nghiệp, việc xây dựng
định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng quy trình sản xuất và vận tải, áp dụng hệ
thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001, sẽ giúp nâng cao hiệu quả
sử dụng năng lượng.
Các doanh nghiệp cũng có thể tối ưu
hóa hoạt động logistics, sắp xếp tuyến vận chuyển hợp lý, tăng tải trọng mỗi
chuyến hàng và giảm số chuyến xe chạy rỗng.
Bên cạnh đó, đầu tư vào công nghệ
tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo như điện mặt trời hoặc điện gió cho
các hoạt động phụ trợ cũng là giải pháp dài hạn giúp giảm chi phí và nâng cao
khả năng chống chịu trước biến động giá nhiên liệu.
Diễn biến trên thị trường năng lượng thế giới đã nhanh chóng phản ánh vào giá nhiên liệu tại nhiều quốc gia trong khu vực.
Tại Lào, nước này ghi nhận đợt tăng giá xăng dầu mạnh nhất trong nhiều tháng gần đây. Ngày 4/3, giá xăng thường tăng lên 23.260 kíp/lít, trong khi xăng cao cấp lên 28.420 kíp/lít. Chỉ hai ngày sau, giá nhiên liệu tiếp tục tăng mạnh: diesel tăng 33%, lên 29.310 kíp/lít; xăng thường tăng 16% lên 27.070 kíp/lít, còn xăng cao cấp đạt 31.570 kíp/lít, tương đương khoảng 1,46 USD/lít.
Tại Thái Lan, giá xăng Gasohol 95 tính đến ngày 5/3 ở mức 30,55 baht/lít (khoảng 0,92 USD/lít), trong khi diesel B7 khoảng 29,94 baht/lít. Riêng hãng Shell Thái Lan đã tăng giá diesel thêm 4,20 baht/lít, lên 34,14 baht/lít từ ngày 3/3.
Đáng chú ý, Thái Lan cũng là một trong những quốc gia đã áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu, nhằm ưu tiên nguồn cung cho thị trường nội địa.
Tại Trung Quốc, giá xăng hiện ở mức khoảng 7,62 nhân dân tệ/lít (khoảng 1,10 USD/lít), tăng khoảng 4,5% so với tháng trước.
Singapore tiếp tục duy trì mức giá xăng cao nhất khu vực với RON95 khoảng 3,05 SGD/lít, tương đương 2,17 USD/lít.
Trước nguy cơ đó, nhiều quốc gia trong khu vực đã triển khai các biện pháp phòng ngừa như tăng dự trữ nhiên liệu chiến lược, hạn chế xuất khẩu, đồng thời khuyến khích người dân tiết kiệm nhiên liệu và sử dụng các phương tiện thay thế.