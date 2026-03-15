Hà Nội thực hiện 10 thủ tục về bảo hiểm toàn trình từ 16/3

Từ ngày 16/3, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố triển khai hướng dẫn thực hiện 10 thủ tục hành chính toàn trình trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Theo kế hoạch, việc hướng dẫn thực hiện 10 thủ tục hành chính toàn trình sẽ chính thức triển khai từ ngày 16/3 tại 141 điểm phục vụ hành chính công thuộc 12 chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội.

Các chi nhánh đã bố trí cán bộ, trang thiết bị và quầy hướng dẫn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Công Định, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, cho biết đơn vị tích cực phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trong việc xây dựng tài liệu, video hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho cán bộ hành chính công. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, việc đưa các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lên môi trường số không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hai đơn vị cũng tăng cường công tác truyền thông để người dân, doanh nghiệp biết và tiếp cận dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các chi nhánh của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Theo Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội, việc phối hợp triển khai 10 thủ tục hành chính toàn trình trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cũng đã hoàn thành việc cấu hình hệ thống, phân quyền tài khoản và xây dựng quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, nhằm bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện thuận lợi, thống nhất.

Lãnh đạo Trung tâm khẳng định, các chi nhánh trực thuộc đã sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị và tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ để người dân dễ dàng tiếp cận, thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, đặc biệt là các nhóm đối tượng như người cao tuổi, lao động tự do và người dân chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho phép tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện thủ tục hoàn toàn trên môi trường điện tử, từ nộp hồ sơ, thanh toán (nếu có) đến nhận kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, không cần nộp hồ sơ giấy trực tiếp.

Đây là bước quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội.