Chủ Nhật, 15/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội thực hiện 10 thủ tục về bảo hiểm toàn trình từ 16/3

Nhật Dương

15/03/2026, 14:30

Từ ngày 16/3, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố triển khai hướng dẫn thực hiện 10 thủ tục hành chính toàn trình trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, việc hướng dẫn thực hiện 10 thủ tục hành chính toàn trình sẽ chính thức triển khai từ ngày 16/3 tại 141 điểm phục vụ hành chính công thuộc 12 chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội.

Các chi nhánh đã bố trí cán bộ, trang thiết bị và quầy hướng dẫn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Công Định, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, cho biết đơn vị tích cực phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trong việc xây dựng tài liệu, video hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho cán bộ hành chính công. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, việc đưa các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lên môi trường số không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hai đơn vị cũng tăng cường công tác truyền thông để người dân, doanh nghiệp biết và tiếp cận dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các chi nhánh của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Theo Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội, việc phối hợp triển khai 10 thủ tục hành chính toàn trình trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cũng đã hoàn thành việc cấu hình hệ thống, phân quyền tài khoản và xây dựng quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, nhằm bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện thuận lợi, thống nhất. 

Lãnh đạo Trung tâm khẳng định, các chi nhánh trực thuộc đã sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị và tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ để người dân dễ dàng tiếp cận, thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, đặc biệt là các nhóm đối tượng như người cao tuổi, lao động tự do và người dân chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho phép tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện thủ tục hoàn toàn trên môi trường điện tử, từ nộp hồ sơ, thanh toán (nếu có) đến nhận kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, không cần nộp hồ sơ giấy trực tiếp.

Đây là bước quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Một số dịch vụ công toàn trình lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, như: Đăng ký; đăng ký lại (bao gồm cả đóng bù cho thời gian chưa đóng); điều chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (do cá nhân trực tiếp thực hiện); Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế; Đăng ký đóng bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (thông qua tổ chức/đơn vị).

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không thay đổi thông tin; Cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi khám chữa bệnh ban đầu; Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội Hà Nội Bảo hiểm y tế chuyển đổi số an sinh xã hội thủ tục hành chính toàn trình trung tâm phục vụ hành chính công

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vật liệu trong sản xuất chip leo thang

Kinh tế số

2

Thiệt hại tấn công tiền điện tử giảm gần 90% trong tháng 2

Kinh tế số

3

Cử tri miền Trung hân hoan đi bỏ phiếu bầu cử

Dân sinh

4

Hà Nội thực hiện 10 thủ tục về bảo hiểm toàn trình từ 16/3

Dân sinh

5

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

