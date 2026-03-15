Hà Nội thực hiện 10 thủ tục về bảo hiểm toàn trình từ 16/3

Theo kế hoạch, việc hướng dẫn thực hiện 10 thủ
tục hành chính toàn trình sẽ chính thức triển khai từ ngày 16/3 tại 141 điểm phục
vụ hành chính công thuộc 12 chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành
chính công TP. Hà Nội.
Các chi nhánh đã bố trí cán bộ, trang thiết bị và quầy
hướng dẫn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục
hành chính.
Ông Nguyễn Công Định, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã
hội TP. Hà Nội, cho biết đơn vị tích cực phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ
hành chính công thành phố trong việc xây dựng tài liệu, video hướng dẫn và tổ
chức tập huấn cho cán bộ hành chính công. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ xử lý kịp
thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.
Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, việc
đưa các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lên môi trường số không chỉ giúp
giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, mà còn
góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành
chính.
Hai đơn vị cũng tăng cường công tác truyền
thông để người dân, doanh nghiệp biết và tiếp cận dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ
tục hành chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các chi nhánh của Trung tâm Phục
vụ hành chính công.
Theo Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công
TP. Hà Nội, việc phối hợp triển khai 10 thủ tục hành chính toàn trình trong
lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và
doanh nghiệp.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
cũng đã hoàn thành việc cấu hình hệ thống, phân quyền tài khoản và xây dựng quy
trình điện tử đối với các thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết
thủ tục hành chính của thành phố, nhằm bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được
thực hiện thuận lợi, thống nhất.
Lãnh đạo Trung tâm khẳng định, các chi nhánh trực
thuộc đã sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị và tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ để
người dân dễ dàng tiếp cận, thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, đặc biệt
là các nhóm đối tượng như người cao tuổi, lao động tự do và người dân chưa quen
sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến
toàn trình cho phép tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện thủ tục hoàn
toàn trên môi trường điện tử, từ nộp hồ sơ, thanh toán (nếu có) đến nhận kết quả
trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, không cần nộp hồ sơ giấy trực
tiếp.
Đây là bước quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng
thời, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội.
Một số dịch vụ công toàn trình lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, như: Đăng ký; đăng ký lại (bao gồm cả đóng bù cho thời gian chưa đóng); điều
chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (do cá nhân trực tiếp thực hiện); Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người
chỉ tham gia bảo hiểm y tế; Đăng
ký đóng bảo hiểm y tế đối
với người chỉ tham gia bảo hiểm
y tế (thông qua tổ chức/đơn vị).
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông
tin trên sổ bảo hiểm xã hội,
thẻ bảo hiểm y tế; Cấp
lại sổ bảo hiểm xã hội không
thay đổi thông tin; Cấp
lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế do
thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi khám chữa bệnh ban đầu; Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá
nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân…