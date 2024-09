Bộ Giao thông Vận tải báo cáo thiệt hại do bão số 3 gây ra

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại nặng do bão, mưa, lũ gây ra.

Đồng thời cấp bổ sung kinh phí (từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương) cho Bộ Giao thông Vận tải để tổ chức triển khai sửa chữa, khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông, tổng số thiệt hại ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng.

ĐỀ NGHỊ CÁC BỘ NGÀNH PHỐI HỢP HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Về phía các địa phương, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị tiếp tục phối hợp hỗ trợ cơ quan quản lý đường bộ trong việc bố trí khu vực đổ đất, đá bị sụt trượt để tạo thuận lợi cho công tác khắc phục sự cố sụt trượt taluy; hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng trong trường hợp khắc phục hư hỏng lớn phải mở rộng đường về phía taluy dương hoặc cải tuyến để đảm bảo an toàn.

Các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khi triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án xây dựng công trình dọc đường bộ, cần lưu ý nghiên cứu bố trí hệ thống thoát nước tổng thể, đồng bộ với thoát nước của đường bộ để không làm ảnh hưởng đến thoát nước của mặt đường bộ nói riêng và của toàn khu vực nói chung.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, về lâu dài, để nâng cao năng lực ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới trên biển đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm ưu tiên đầu tư để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo tình hình thời tiết, thiên tai; xây dựng mạng lưới thông tin cảnh báo nguy cơ sụt trượt, ngập, lũ quét tại các vị trí xung yếu để trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai những phương án ứng phó phù hợp, hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm các khu neo đậu tránh trú bão mới và cải tạo, mở rộng các khu neo đậu tránh trú bão hiện có.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cũng rà soát hoàn thiện các quy định của pháp luật để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; cần có những quy định phù hợp với đặc thù giải quyết cấp bách, khẩn cấp của công tác khắc phục hậu quả thiên tai như: khi cần cải tuyến do đứt đường, xử lý taluy dương có vết nứt nguy cơ sạt lở cao đều sẽ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đất rừng, bãi tập kết vật liệu, bãi đổ đất đá sụt lở…

Cùng với đó, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng nòng cốt trong công tác này; đầu tư tàu tìm kiếm cứu nạn cỡ lớn hoạt động được dài ngày trên biển cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam để đảm bảo hoạt động tìm kiếm cứu nạn khu vực xa bờ và dài ngày trên biển.

Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát, đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó tập trung các cầu yếu trên tuyến đường bộ, đường sắt huyết mạch để có phương án đầu tư sửa chữa, gia cố, nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới đảm bảo yêu cầu phòng chống, ứng phó với các tình huống thiên tai, bão lũ xảy ra trong thời gian tới.

PHỐI HỢP CHẶT CHẼ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương rà soát bảo đảm bố trí khu vực đổ đất, đá bị sụt trượt để tạo thuận lợi cho công tác khắc phục sự cố giao thông; triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng trong trường hợp khắc phục hư hỏng lớn phải mở rộng đường hoặc cải tuyến để bảo đảm an toàn.

Về phía cảng vụ, khẩn trương thực hiện phê duyệt phương án trục vớt các tàu, thuyền bị đắm do cơn bão số 3 gây ra; phối hợp và hướng dẫn địa phương phân luồng, phân tuyến khi thi công trục vớt, thanh thải chướng ngại vật. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dự báo dài hạn về thiên tai để có kế hoạch, phương án ứng phó rủi ro do thiên tai gây ra một cách hiệu quả, giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình giao thông theo cấp độ rủi ro thiên tai.

Theo thống kê từ Bộ Giao thông Vận tải, thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chủ yếu đối với các tuyến quốc lộ từ Thanh Hóa trở ra các tỉnh phía Bắc, với tổng số vị trí bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 4.177 vị trí, đoạn đường bị thiệt hại.

Riêng đối với vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1131/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2024 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại cầu Phong Châu.

Tại văn bản số 3811/UBND-KTTH ngày 13/9/2024, UBND tỉnh Phú Thọ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Phú Thọ triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với quy mô hiện đại, đồng bộ tuyến Quốc lộ 32C.

Tại công điện số 96/CĐ-TTg ngày 16/9/2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Phú Thọ là cơ quan chủ trì, khẩn trương phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan triển khai ngay nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, bảo đảm kiên cố, an toàn trong mọi điều kiện mưa lũ. Văn phòng Chính phủ có văn bản số 6629/VPCP-CN ngày 17/9/2024 đề nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu báo cáo, kiến nghị của UBND tỉnh Phú Thọ tại văn bản số 3811/UBND-KTTH ngày 13/9/2024 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 20/9, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 10102/BGTVT-KHĐT gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp; trong đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị giao tỉnh Phú Thọ chủ trì triển khai dự án theo dự án đầu tư công khẩn cấp (Lệnh khẩn cấp); giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn UBND tỉnh Phú Thọ triển khai xây dựng cầu Phong Châu theo trình tự thủ tục về dự án đầu tư công khẩn cấp; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư dự án.

Đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, trên 30 vị trí sạt lở đất lấp đường sắt; trên 40 vị trí ngập nước, trôi nền đường, nền đá; hàng trăm vị trí cây, vật kiến trúc đổ vào đường sắt, đường dây thông tin, tín hiệu. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phải điều chỉnh kế hoạch chạy tàu và bãi bỏ 22 chuyến tàu hàng, 54 chuyến tàu khách trên các tuyến đường sắt quốc gia. Đến 10 giờ 50 phút ngày 15/9/2024, tất cả các tuyến đường sắt quốc gia đã thông đường trở lại.

Để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam cấp rọ thép với số lượng 15.500 rọ thép cho 7 tỉnh.

Về các dự án đang triển khai thi công, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng các công trình đang thi công và các máy móc phục vụ thi công; khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, xây dựng phương án thi công phù hợp để khôi phục thi công các công trình trong thời gian sớm nhất. Đến nay cả 5 dự án (do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư) nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 3 đều đã triển khai thi công trở lại để đáp ứng tiến độ dư án.

Về lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị hàng hải, đường thủy nội địa tăng cường công tác kiểm tra tuyến luồng, kịp thời có biện pháp thu hồi, đưa báo hiệu bị trôi dạt về đúng vị trí, khôi phục báo hiệu hư hỏng để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động; đôn đốc các cảng vụ thực hiện phê duyệt phương án trục vớt các tàu, thuyền bị đắm do cơn bão số 3 gây ra; phối hợp và hướng dẫn địa phương phân luồng, phân tuyến khi thi công trục vớt, thanh thải chướng ngại vật.

Đến thời điểm hiện nay, tất cả cảng biển và cảng, bến thủy nội địa khu vực phía Bắc đã trở lại hoạt động bình thường. Riêng có một số cảng, bến thủy nội địa tại địa bàn tỉnh Hà Nam và Ninh Bình hiện vẫn bị ngập chưa hoạt động được do thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy sáng ngày 22/9/2024. Thời gian dự kiến hoạt động trở lại: sau khi mực nước trên các tuyến sông đảm bảo an toàn.

Công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các lực lượng chức năng khác tại địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến nay, đã cứu được 68 người trên 9 tàu thuyền bị nạn do cơn bão số 3 gây ra.

Đối với lĩnh vực hàng không, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay. Về cơ bản, các cảng hàng không, sân bay, máy bay đều được đảm bảo an toàn và đã trở lại hoạt động bình thường kể từ ngày 7/9/2024.