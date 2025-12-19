Bộ lịch HDBank 2026: Di sản và tinh thần đổi mới hòa quyện

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 19/12/2025
Phan Tú
19/12/2025, 16:27
Thông qua bộ lịch, HDBank gửi gắm tinh thần 5T: Tử tế, Tận tâm, Tin cậy, Tiên phong và Trung thành, vun bồi niềm tin và bản lĩnh cho hơn 18.000 HDBanker trên hành trình phụng sự khách hàng và cộng đồng…
Năm mới 2026 mở ra cho mỗi chúng ta những hành trình mới - nơi niềm tin, ước mơ và những giá trị tốt đẹp tiếp tục lan toả, thăng hoa. Bộ lịch HDBank 2026 là một dấu ấn tiếp nối của hành trình ấy - như một lời chào Xuân nhẹ nhàng, nơi cội nguồn văn hóa rực rỡ gặp gỡ tinh thần đổi mới - sáng tạo, mở ra một hành trình lắng sâu và tươi mới.
Lấy cảm hứng từ những bức tranh sơn mài về cảnh đồng quê, những em bé chăn trâu, mùa hoa dã quỳ rực rỡ, những nếp nhà thân quen và vẻ đẹp di sản văn hóa Việt Nam, bộ lịch HDBank năm 2026 tái hiện hình ảnh Việt Nam bình yên, mộc mạc và đầy sức sống.
Từ mạch nguồn ấy, dòng chảy thời gian được kể bằng ngôn ngữ hội hoạ giàu biểu tượng, dẫn dắt người xem trước những giá trị bền bỉ của đời sống Việt: Từ cảnh gia đình sum vầy hạnh phúc, lễ hội truyền thống, nhịp lao động miệt mài và khát vọng vươn lên trong một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Mỗi trang lịch là một lát cắt của ký ức và hiện tại, nơi cội nguồn được trân trọng và tương lai được nâng niu.
Bộ lịch HDBank 2026 bao gồm: ấn phẩm lịch treo tường (trung, đại), lịch để bàn và ứng dụng lịch điện tử, mang đến trải nghiệm đồng bộ, linh hoạt và hiện đại cho khách hàng, đối tác và cán bộ nhân viên trên nhiều không gian và nền tảng.
Thông qua bộ lịch, HDBank gửi gắm tinh thần 5T: Tử tế, Tận tâm, Tin cậy, Tiên phong và Trung thành, vun bồi niềm tin và bản lĩnh cho hơn 18.000 HDBanker trên hành trình phụng sự khách hàng và cộng đồng. Những giá trị ấy không chỉ được vun đắp từ bên trong, mà còn lan tỏa như một sức mạnh mềm, tạo nên bản sắc HDBank nhân văn, hiện đại.
Song hành cùng chiều sâu văn hóa được bồi đắp bền bỉ, HDBank không ngừng thúc đẩy những bước tiến công nghệ mạnh mẽ. Ngân hàng số HDBank- người bạn đồng hành trọn đời, thấu hiểu từng nhu cầu tài chính, mang đến trải nghiệm thông minh, an toàn và nhân văn cho người dân, từ những bước khởi đầu nhỏ bé đến những hành trình vươn xa bền vững. Hình ảnh ứng dụng ngân hàng số xuất hiện xuyên suốt các trang lịch như một điểm chạm hiện đại, kết nối giá trị truyền thống với đời sống tài chính số toàn diện hôm nay.
Bộ lịch HDBank 2026 vì thế không chỉ đơn thuần là 365 ngày đánh dấu thời gian, mà là câu chuyện giàu cảm xúc về sự hòa quyện giữa di sản và tương lai, giữa công nghệ và tính nhân văn, giữa cam kết lợi ích cao nhất và khát vọng phụng sự dài lâu. Cùng HDBank, mỗi ngày là một hành trình ý nghĩa.
Càng đi càng tới, càng mới càng lợi ích. Tết đến - xuân về, hạnh phúc trọn vẹn, bình yên.
Mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung giúp ACB tiếp cận trách nhiệm xã hội một cách hệ thống hơn, vừa đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cộng đồng, vừa củng cố nền tảng ổn định cho chính hoạt động kinh doanh...
VPBank chính thức triển khai ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế, đồng thời nâng cấp mạnh mẽ tính năng chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEO, mang đến trải nghiệm linh hoạt và tiết kiệm thời gian cho khách hàng trong mùa cao điểm cuối năm.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nhằm định hướng chiến lược, điều phối hoạt động và thúc đẩy quá trình xây dựng, vận hành trung tâm tài chính tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng…
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa vinh dự đón nhận danh hiệu “Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong” dành cho sản phẩm thẻ visa Tự Hào tại chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: