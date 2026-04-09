Bổ nhiệm 3 Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Gia Huy

09/04/2026, 12:04

Các đồng chí tân Phó Trưởng Ban mới là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn phong phú, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau...

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trao quyết định và chúc mừng các tân Phó Trưởng Ban mới.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trao quyết định và chúc mừng các tân Phó Trưởng Ban mới.

Vào chiều ngày 8/4, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã diễn ra Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tiếp đó, Hội nghị thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng thời, hội nghị cũng thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, phát biểu tại Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, phát biểu tại Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Các đồng chí tân Phó Trưởng Ban là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn phong phú, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, trong hoạt động quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ và trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

“Việc các đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ nhiệm làm lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ giúp cho bộ máy lãnh đạo của Ban được kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Trưởng Ban cũng nêu rõ hiện nay các nhiệm vụ của Ban được giao có số lượng rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác nghiên cứu chuyên sâu gắn liền với hoạt động thực tiễn phong phú.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn các đồng chí tân Phó Trưởng Ban sẽ phát huy tốt nhất năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Ban tập trung triển khai có hiệu quả việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt mô hình hoạt động mới theo quyết định của Bộ Chính trị về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hai Viện Hàn lâm, gắn kết hiệu quả hoạt động của hai Viện Hàn lâm với công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo Ban, các đơn vị trực thuộc Ban tích cực tạo điều kiện, phối hợp hiệu quả cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban mới được bổ nhiệm và Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu của Ban theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt giao; đề nghị hai Viện Hàn lâm phối hợp tốt với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định của Bộ Chính trị.

Với nhiệm vụ mới được giao, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương bày tỏ vinh dự được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội; định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định bản thân sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát huy sở trường, kinh nghiệm của mình trong công tác. Đồng chí mong muốn được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo Ban và cán bộ của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong thời gian tới.

Tương tự, đồng chí tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Hồng Thái bày tỏ vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới và khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm của tập thể lãnh đạo Ban, sự phối hợp hiệu quả giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Trần Hồng Thái sinh ngày 4/8/1974. Quê quán: Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Trái đất và Toán học; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Đồng chí Lê Văn Lợi sinh ngày 10/12/1974. Quê quán: Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Triết học; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ngày 24/9/1966. Quê quán: Hải Phòng. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Thủy lợi; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Bổ nhiệm 3 Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung bổ nhiệm nhân sự Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Chưa cấm ngay xe xăng tại Vành đai 1, Hà Nội chọn lộ trình thận trọng

Chưa cấm ngay xe xăng tại Vành đai 1, Hà Nội chọn lộ trình thận trọng

Hà Nội sẽ chưa áp dụng ngay việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực Vành đai 1 từ tháng 7/2026, mà triển khai theo lộ trình thí điểm, có phạm vi và đối tượng cụ thể...

Kịp thời ban hành các giải pháp để giữ mạch vận tải biển trước căng thẳng Trung Đông

Kịp thời ban hành các giải pháp để giữ mạch vận tải biển trước căng thẳng Trung Đông

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang trở thành phép thử đối với dòng chảy thương mại toàn cầu khi làm tăng chi phí vận tải biển và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh này, việc kịp thời ban hành các chính sách từ cơ quan quản lý cùng sự sẻ chia rủi ro của cộng đồng doanh nghiệp vận tải là giải pháp để giảm tác động đối với hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam...

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

Nới giới hạn sở hữu nước ngoài trong ngành hàng không được kỳ vọng tháo gỡ rào cản vốn, song đi kèm là yêu cầu thận trọng trong bảo đảm quyền kiểm soát đối với lĩnh vực chiến lược...

Quảng Ninh đề xuất đầu tư cải tạo nâng cấp cầu Đá Bạc nối với Hải Phòng

Quảng Ninh đề xuất đầu tư cải tạo nâng cấp cầu Đá Bạc nối với Hải Phòng

Tỉnh Quảng Ninh đề nghị thống nhất giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản triển khai dự án cải tạo nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến quốc lộ 10 nối Quảng Ninh với Hải Phòng…

Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga 2026: Thúc đẩy hợp tác kinh tế trong bối cảnh mới

Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga 2026: Thúc đẩy hợp tác kinh tế trong bối cảnh mới

Các lĩnh vực then chốt như thương mại, năng lượng, giáo dục và công nghệ đang mở ra nhiều dư địa để Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác sâu rộng, qua đó nâng cao năng lực nội tại và củng cố sức chống chịu của nền kinh tế mỗi quốc gia...

