Bổ nhiệm 3 Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
Gia Huy
09/04/2026, 12:04
Các đồng chí tân Phó Trưởng Ban mới là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn phong phú, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau...
Vào chiều ngày 8/4, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã
diễn ra Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công
tác cán bộ.
Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của
Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Bí
thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố
nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội
giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Tiếp đó, Hội nghị thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân
công, bổ nhiệm đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ giữ chức Chủ tịch
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng; kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung
ương.
Đồng thời, hội nghị cũng thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân
công, bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn
lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ giữ chức Chủ tịch Viện
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng; kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Phát biểu tại Hội
nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách,
chiến lược Trung ương, chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng
ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Các đồng chí tân Phó Trưởng Ban là những cán bộ được đào tạo bài bản, có
phẩm chất, năng lực, bản lĩnh được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn phong
phú, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm
trong công tác nghiên cứu, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, trong hoạt động
quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ và
trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
“Việc các đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ nhiệm làm lãnh đạo
Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ giúp cho bộ máy lãnh đạo của Ban được
kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ
được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.
Trưởng Ban cũng nêu rõ hiện nay các nhiệm vụ của Ban được giao có số lượng
rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác nghiên cứu
chuyên sâu gắn liền với hoạt động thực tiễn phong phú.
Đồng thời, bày tỏ mong muốn các đồng chí tân Phó Trưởng Ban sẽ phát huy
tốt nhất năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất cùng tập
thể lãnh đạo Ban tập trung triển khai có hiệu quả việc xây dựng các đề án trình
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ, góp
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết, chủ trương,
đường lối của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Bên cạnh đó, thực hiện tốt mô hình hoạt động mới theo quyết định của Bộ
Chính trị về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hai Viện Hàn lâm, gắn kết
hiệu quả hoạt động của hai Viện Hàn lâm với công tác nghiên cứu, tham mưu chiến
lược của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Đồng chí đề nghị lãnh đạo Ban, các đơn vị trực thuộc Ban tích cực tạo điều
kiện, phối hợp hiệu quả cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban mới được bổ nhiệm và
Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu của Ban
theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí
thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt giao; đề nghị hai Viện Hàn lâm phối hợp tốt
với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ
theo Quyết định của Bộ Chính trị.
Với nhiệm vụ mới
được giao, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương bày tỏ vinh dự được
điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương,
cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường
xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển
kinh tế - xã hội; định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định
đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về
kinh tế - xã hội.
Đồng chí Nguyễn
Ngọc Tuấn khẳng định bản thân sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, sẵn sàng thực hiện
các nhiệm vụ được giao, phát huy sở trường, kinh nghiệm của mình trong công tác. Đồng
chí mong muốn được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo Ban và cán
bộ của Ban Chính sách, chiến lược
Trung ương trong thời gian tới.
Tương tự, đồng chí tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
Trần Hồng Thái bày tỏ vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới và khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, cố gắng hết sức hoàn thành
nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn sẽ nhận
được sự quan tâm của tập thể
lãnh đạo Ban, sự phối hợp hiệu quả giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban
để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
phân công.
Đồng chí Trần Hồng Thái sinh ngày 4/8/1974. Quê quán: Hà Tĩnh. Trình độ chuyên
môn: Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành
Khoa học Trái đất và Toán học; trình độ lý luận chính trị:
cao cấp.
Đồng chí Lê Văn Lợi sinh ngày 10/12/1974. Quê quán: Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Giáo
sư, Tiến sĩ Triết học; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ngày 24/9/1966. Quê quán: Hải Phòng. Trình độ chuyên
môn: Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Thủy lợi; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.
