Việt Nam – Lào tăng cường trao đổi kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước

Chiều 12/8 tại Hà Nội, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang và Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã trao đổi sâu rộng về kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước, khẳng định đây là lĩnh vực hợp tác thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và quan hệ đặc biệt giữa hai nước…

Tại buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn Ban Cải cách Doanh nghiệp Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban, dẫn đầu.

Ông nhấn mạnh đây là hoạt động quan trọng, thiết thực góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, đồng thời chúc mừng những thành tựu mà Lào đã đạt được trong triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng, hiệu quả của quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, ông Trần Lưu Quang cho rằng hợp tác trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đường lối, chủ trương phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách, đặc biệt là cải cách doanh nghiệp, là hướng đi có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển của mỗi nước.

Chia sẻ với phía Lào, ông Trần Lưu Quang thông tin về các chủ trương, đường lối và chính sách lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong quá trình tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Ông Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Ông nhấn mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Kinh nghiệm của Việt Nam được ông chia sẻ bao gồm việc hoàn thiện khung pháp lý minh bạch, đồng bộ; bảo đảm hài hòa giữa vai trò quản lý của Nhà nước và quyền tự chủ của doanh nghiệp; đổi mới cơ chế quản trị; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động. Bên cạnh đó, ông cũng thẳng thắn nêu những khó khăn Việt Nam từng gặp phải trong quá trình cải cách và các bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Về phía mình, ông Saleumxay Kommasith bày tỏ vui mừng được sang thăm, trao đổi kinh nghiệm tại Việt Nam; cảm ơn ông Trần Lưu Quang đã chia sẻ những thông tin quý báu và dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu.

Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Phó Thủ tướng Lào chúc mừng những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, khẳng định đây là nguồn cổ vũ quan trọng đối với Lào. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Saleumxay Kommasith nhấn mạnh kinh nghiệm của Việt Nam trong quản lý và phát triển doanh nghiệp nhà nước có nhiều điểm tương đồng, phù hợp với điều kiện thực tế của Lào, nhất là trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith cũng chia sẻ những kết quả kinh tế đạt được thời gian qua cùng các khó khăn, thách thức mà Lào đang đối mặt trong cải cách và phát triển doanh nghiệp nhà nước. Ông khẳng định, kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng cơ sở pháp lý, hoàn thiện cơ chế chính sách, áp dụng mô hình quản trị mới và triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sẽ là những bài học quý báu, hỗ trợ thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp Lào trong thời gian tới.