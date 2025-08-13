Việt Nam – Lào tăng cường trao đổi kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước
Tuấn Dũng
13/08/2025, 07:06
Chiều 12/8 tại Hà Nội, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang và Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã trao đổi sâu rộng về kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước, khẳng định đây là lĩnh vực hợp tác thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và quan hệ đặc biệt giữa hai nước…
Tại buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn Ban Cải cách Doanh nghiệp Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban, dẫn đầu.
Ông nhấn mạnh đây là hoạt động quan trọng, thiết thực góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, đồng thời chúc mừng những thành tựu mà Lào đã đạt được trong triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng, hiệu quả của quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, ông Trần Lưu Quang cho rằng hợp tác trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đường lối, chủ trương phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách, đặc biệt là cải cách doanh nghiệp, là hướng đi có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển của mỗi nước.
Chia sẻ với phía Lào, ông Trần Lưu Quang thông tin về các chủ trương, đường lối và chính sách lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong quá trình tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.
Ông nhấn mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Kinh nghiệm của Việt Nam được ông chia sẻ bao gồm việc hoàn thiện khung pháp lý minh bạch, đồng bộ; bảo đảm hài hòa giữa vai trò quản lý của Nhà nước và quyền tự chủ của doanh nghiệp; đổi mới cơ chế quản trị; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động. Bên cạnh đó, ông cũng thẳng thắn nêu những khó khăn Việt Nam từng gặp phải trong quá trình cải cách và các bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.
Về phía mình, ông Saleumxay Kommasith bày tỏ vui mừng được sang thăm, trao đổi kinh nghiệm tại Việt Nam; cảm ơn ông Trần Lưu Quang đã chia sẻ những thông tin quý báu và dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu.
Phó Thủ tướng Lào chúc mừng những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, khẳng định đây là nguồn cổ vũ quan trọng đối với Lào. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
Ông Saleumxay Kommasith nhấn mạnh kinh nghiệm của Việt Nam trong quản lý và phát triển doanh nghiệp nhà nước có nhiều điểm tương đồng, phù hợp với điều kiện thực tế của Lào, nhất là trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế.
Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith cũng chia sẻ những kết quả kinh tế đạt được thời gian qua cùng các khó khăn, thách thức mà Lào đang đối mặt trong cải cách và phát triển doanh nghiệp nhà nước. Ông khẳng định, kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng cơ sở pháp lý, hoàn thiện cơ chế chính sách, áp dụng mô hình quản trị mới và triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sẽ là những bài học quý báu, hỗ trợ thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp Lào trong thời gian tới.
Ninh Bình sắp khánh thành 3 dự án gần 9.000 tỷ đồng
Ba công trình giao thông và sản xuất quy mô lớn sắp được khánh thành tại Ninh Bình sẽ góp phần tạo bước đột phá về kết nối vùng, phát triển kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất cho khu vực đồng bằng sông Hồng.
Hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng chiến lược tại Quảng Trị giai đoạn mới
UBND tỉnh Quảng Trị vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030, với tổng số vốn dự kiến hơn 40,3 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần so với giai đoạn trước.
Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo “khát” vốn, thiếu đất và chờ đợi sandbox
Trong khi tiếp cận vốn và đất đai vẫn còn là rào cản lớn với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì cơ chế thử nghiệm đột phá (sandbox) dù rất được kỳ vọng vẫn đang chờ được khai mở…
Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bắc Ninh
Chiều 15/8, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định lựa chọn nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án lớn; khởi công khu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh...
Hàng không tăng cường phương án phục vụ cao điểm Lễ Quốc khánh 2/9
Các hãng hàng không, cảng hàng không và đơn vị điều hành bay đồng loạt triển khai kế hoạch tăng chuyến, bổ sung nhân lực, kiểm soát an toàn và giá vé, nhằm bảo đảm phục vụ hành khách thuận lợi, an toàn trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: